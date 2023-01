Nick Carter ra mắt ca khúc mới tưởng nhớ em trai quá cố Aaron Carter

Hơn 2 tháng sau cái chết bi thảm của Aaron Carter, anh trai Nick Carter đã cho ra mắt ca khúc mới nhằm tưởng niệm em trai. Ca khúc được mang tên Hurts to Love You và là một ca khúc vô cùng cảm động, nói hết nỗi lòng của thành viên ban nhạc Backstreet Boys đối với em trai Aaron của mình.

Ca khúc chia sẻ góc nhìn của Nick, hi vọng Aaron có thể chinh phục được "con quỷ" trong chính bản thân và chiến thắng nó. "Con quỷ" mà Nick nhắc tới ở đây được cho là căn bệnh tâm lý nặng mà nam diễn viên Aaron Carter đã phải đối mặt trước khi chết vào ngày 5/11/2022 ở tuổi 34.

Ngay sau khi ca khúc được đăng tải, những người hâm mộ đã vô cùng xúc động trước tình cảm mà Nick Carter dành cho em trai của mình. "Anh luôn mong ngày mai của em sẽ tốt đẹp hơn ngày trước đó. Anh hi vọng em tìm được con đường để theo đuổi, tới một nơi mà em sẽ hạnh phúc trên thế giới này" - lời bài hát khiến nhiều khán giả xúc động.

Trước đó, Nick Carter và chị gái song sinh của Aaron - Angel - đã cùng công bố một quỹ quyên góp vì sức khỏe tâm thần On Our Sleeves: The Movement for Children's Mental Health mang tên Aaron.

Em trai của thành viên Backstreet Boys - Aaron Carter - là một trong những ngôi sao nhí đình đám của nước Mỹ. Tuy nhiên, khi trưởng thành, Aaron gặp nhiều bê bối trong đời sống và sự nghiệp lao dốc. Anh bị cáo buộc dính vào ma túy và nhiều chất cấm sau khi nổi tiếng. Trong cuốn hồi ký (đang bị hoãn phát hành) của mình, nam ca sĩ tiết lộ đã bắt đầu hút cần sa khi anh mới chỉ 11 tuổi. Anh cũng tuyên bố đã chi 30.000 USD cho thuốc lắc vào mùa hè khi anh 15 tuổi.