Những vụ giết người đốt xác phi tang gây rúng động dư luận năm 2020

Năm 2020, dư luận rúng động với những vụ án mạng kinh hoàng, đặc biệt những vụ trọng án liên quan đến giết người rồi đốt xác để phi tang khiến cả người dân không khỏi bàng hoàng trước sự ra tay tàn ác của hung thủ.

Từ việc xuống tay tàn độc bắt nguồn bởi những mâu thuẫn trong cuộc sống cho đến giết họ hàng dựng hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm hay thậm chí là chặt xác rồi cho vào thùng phuy để phi tang...

Đồng Tháp: Giết người đốt xác vì mâu thuẫn

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 sáng 14/12, tại nhà của bà Trần Thị Hồng Liên (45 tuổi ngụ H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Nạn nhân tử vong được xác định là ông Võ Hoàng Q. (38 tuổi, H.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp).

Theo điều tra, ông Q đến nhà bà Liên chơi, ngủ lại qua đêm, thì bị một đối tượng đột nhập vào chém và đốt cháy tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngoài ra, còn có 3 người bị chém thương tích, gồm: bà Liên, Lê Phước Toàn (24 tuổi) và Lê Phương Quỳnh (15 tuổi, con bà Liên, ngụ cùng địa phương), hiện đang điều trị.

Công an xác định, đối tượng và nạn nhân đã có mâu thuẫn từ trước. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dùng dao chém, rồi đốt chết Q. Thi thể của nạn nhân được phát hiện ở tầng cao nhất ngôi nhà. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng này.

Đăk Nông: Bí thư xã giết người đốt xác

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, sáng 4-5, người dân phát hiện xe bán tải cháy trơ khung ven quốc lộ 28, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, bên trong có một thi thể ở ghế tài xế cháy đen, không thể nhận dạng. Dựa vào biển số xe, đồng hồ, chìa khóa... xác định xe bị cháy đứng tên Đỗ Văn Minh.

Qua xác minh, công an phát hiện ông Minh mới mua gói bảo hiểm mà người thụ hưởng là vợ con có thể lên đến 18 tỉ đồng. Công an cũng xác minh được thông tin ông Minh nợ hơn 10 tỉ đồng do làm ăn thua lỗ, vợ ông này cũng nợ số tiền khá lớn.

Ngoài ra, rạng sáng 4-5, Trần Nho Vương (25 tuổi, thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà), cháu gọi ông Minh bằng dượng, cũng mất tích. Kiểm tra nhà ở rẫy anh Vương, công an phát hiện một số dấu vết chưa kịp xóa và rìu có vết máu, đồ đạc bị xê dịch.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường

Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định người chết không phải ông Minh mà là anh Vương và đây là vụ án mạng. Nhiều khả năng ông Minh mượn thi thể người khác nhằm giả chết để vợ con hưởng tiền bồi thường bảo hiểm. Sau 6 ngày, Công an tỉnh Đắk Nông cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã làm sáng tỏ vụ việc.

Khuya 25-4, ông Minh lái xe bán tải vào nghĩa địa tại thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong dùng xẻng đào một ngôi mộ nhằm lấy thi thể bỏ lên xe để thực hiện ý đồ đốt xe tạo hiện trường giả. Tuy nhiên đào mộ được nửa chừng thì Minh bỏ cuộc và đi về rẫy ngủ.

Do kế hoạch trộm mộ bất thành, khoảng 17h chiều 3-5-2020, Minh đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (em họ bên vợ của Minh, 25 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) ăn cơm và uống bia với anh Vương, rồi cả hai đi ngủ.



Khoảng 0h sáng 4-5-2020, Minh ra ngoài nhà lấy 1 cây búa đi vào nhà đánh 2 phát vào trán Vương khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi xóa hiện trường, Minh đưa thi thể anh Vương lên quốc lộ 28 tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông giả, giống như mình đã chết rồi bỏ trốn xuống Bình Phước nhưng sau đó bị bắt.

Hải Phòng: Giết người, chặt xác rồi cho vào thùng phuy đốt để phi tang

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22-2, người dân trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong, cháy biến dạng trong thùng phuy tại khu vườn gia đình ông Phạm Văn Tr. (SN 1971). Ngay sau đó, người dân đã thông tin, trình báo đến công an địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (SN 1995), trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương.

Nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Đến 3h06' sáng 23-2, tại KM 260-QL 6, địa phận thuộc ngã ba Cò Nòi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT - Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã tiến hành dừng kiểm tra xe ôtô khách BKS 26B - 002.43 của nhà xe Hùng Long, chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La) phát hiện và khống chế bắt giữ được đối tượng Tuấn trên xe.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tuấn khai, chiều 22-2, anh L. đến nhà đòi nợ và 2 bên xảy ra xô xát.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai đã dùng dao chém anh L. gục chết tại nhà, sau đó chặt xác anh L. cho vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt.

Xong xuôi mọi chuyện, Tuấn lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thì bị bắt giữ.