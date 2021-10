Những vòng 1 bị bức tử trong lớp váy áo: Nổi gân xanh rồi trào hẳn ra ngoài

Rihana khiến công chúng sốc nặng vì màn o ép vòng 1 như sắp nổ tại thảm xanh sự kiện ra mắt phim "Valerian and the City of a Thousand Planets". Tất cả sự chú ý của sự kiện này đổ dồn hết vào vòng 1 căng đầy như sắp nổ tung giữa thảm xanh của Rihanna. Diện mạo bốc lửa đến "nhức mắt" của Rihana nhận cả dàn nhiều gạch đá từ công chúng.