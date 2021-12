Những truyền thống Giáng sinh độc đáo trên thế giới

Những cây Giáng sinh đỏ rực của New Zealand. Không cần dây kim tuyến trên cây Giáng sinh, New Zealand có đồ trang trí tự nhiên của riêng mình. Ngày nay, cây pohutukawa là một biểu tượng được công nhận dịp Giáng sinh khắp New Zealand và được đưa lên thiệp Giáng sinh, đồ trang trí và trong các bài hát mừng Giáng sinh.