Những trải nghiệm chất lừ không nên bỏ qua tại Đà Nẵng dịp 2/9

Chiêm ngưỡng show trình diễn ánh sáng 3D siêu thực, đẳng cấp

Có lẽ Đà Nẵng là một trong số ít điểm đến trong nước khó có đối thủ cạnh tranh về mức độ dồi dào, đa dạng trong tài nguyên, sản phẩm du lịch. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên núi rừng kỳ vĩ, những bãi biển sạch đẹp hút hồn, Đà Nẵng còn luôn khiến du khách mê mẩn bởi nhiều sản phẩm, dịch vụ mới mẻ, đẳng cấp dẫn đầu xu thế. Điểm đến chịu khó đổi mới, sáng tạo bậc nhất tại Đà Nẵng có lẽ là Khu du lịch (KDL) Sun World Ba Na Hills.

Dù đến với KDL trên đỉnh Núi Chúa không biết bao nhiêu lần, du khách vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi mỗi lần gặp gỡ là một lần thấy Bà Nà Hills mới mẻ, hấp dẫn hơn trước. Dịp 2/9 này, du khách không chỉ được check in với cây Cầu Vàng nổi tiếng, Thác Thần Mặt trời lung linh, hay đắm mình với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sôi động khắp KDL, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền tiên cảnh vào thu đẹp ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, điều mới mẻ và hấp dẫn nhất chờ đợi du khách đến Đà Nẵng dịp 2/9 chính là màn trình diễn ánh sáng 3D mapping siêu thực tại Lâu đài Mặt trời. Sau đợt công chiếu thử từ ngày 15/06 và được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả, KDL đã đầu tư nâng cấp màn trình diễn ánh sáng 3D mapping lên phiên bản hoàn toàn mới, mang lại nhiều trải nghiệm thị giác đẳng cấp hơn và giàu cảm xúc hơn. Phiên bản show 3D mapping nâng cấp dự kiến sẽ chính thức công chiếu vào ngày 25/8. Chiêm ngưỡng màn trình diễn 3D mapping, du khách lạc vào thế giới cổ tích thần tiên, đẹp một cách huyễn hoặc, lung linh sắc màu.

Sau phần nội dung chính của show, những hoạt cảnh về xứ sở thần tiên sẽ được chiếu lên Lâu đài Mặt Trời, để du khách tự do check in "sống ảo". Trong không gian huyền ảo về đêm của Bà Nà, màn trình diễn 3D mapping đậm màu sắc cổ tích là một trải nghiệm ấn tượng đến nỗi, nhiều người chia sẻ rằng nếu được xem lại nhiều lần, họ vẫn thích thú mong chờ.

Khám phá hầm rượu Debay 100 tuổi, trải nghiệm văn hóa rượu vang Pháp

Một trong những trải nghiệm không nên bỏ qua khi đến Sun World Ba Na Hills trong dịp này là khám phá Hầm rượu 100 năm tuổi- công trình mang đậm dấu ấn văn hóa của người Pháp.

Hầm rượu có tổng chiều dài từ lối vào đến lối ra khoảng 100 mét, chiều cao 2,5 mét, rộng khoảng 2 mét. Vách hầm xây bằng đá núi, trần đào theo hình vòm cung thể hiện lối kiến trúc mang đậm chất Pháp. Hình vòm còn giúp tạo nên sự vững chắc cho hầm rượu. Đó là lý do vì sao gần 100 năm qua, hàng trăm ngôi biệt thự lộng lẫy nguy nga một thời nay chỉ còn là những phế tích nhưng hầm rượu vẫn trường tồn với thời gian. Đây là công trình của người Pháp còn lại gần như nguyên vẹn tại Bà Nà.

Thời gian qua, Sun World Ba Na Hills đã nâng cấp, duy tu và phục chế lại các công năng của hầm rượu để đạt mức độ tương đối hoàn chỉnh như ban đầu. Đến với Bà Nà Hills dịp này, du khách có thể bắt gặp những tủ rượu, quầy bar, lò sưởi, phòng đón khách đậm chất Pháp, hóa thân thành những quý tộc Pháp thời xa xưa với các trang phục cầu kỳ, thưởng thức những ly vang quý hiếm, thơm lừng, cảm nhận như được ngược dòng quá khứ, tận mắt chứng kiến những bữa tiệc xa hoa xưa của người Pháp nơi Bà Nà núi Chúa.

Khám phá vẻ đẹp đêm Đà Nẵng

Khám phá Đà Nẵng về đêm là một trải nghiệm đáng thử, để cảm nhận một vẻ đẹp rất khác của thành phố sông Hàn. Nếu là người thích sự náo nhiệt và đam mê ẩm thực, đừng quên ghé thăm các khu chợ đêm của Đà Nẵng, để hòa mình vào không khí mua bán sôi động, tham gia những hoạt động vui chơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực đa dạng của miền Trung. Những khu chợ đêm nổi tiếng nhất phải kể đến: Chợ đêm Helio; Chợ đêm Thanh Khê Tây; Chợ đêm Lê Duẩn; Chợ đêm Hòa Khánh… Mới đây nhất, phố đi bộ, chợ đêm An Thượng (phường Mỹ An) vừa được khai trương đưa, gia tăng thêm lựa chọn điểm đến vui chơi về đêm cho du khách đến Đà Nẵng.

Ngoài ra, vài năm gần đây, chương trình combo đêm của Sun World Ba Na Hills đã trở thành điểm hẹn uy tín của những du khách đam mê trải nghiệm đêm huyền ảo trên miền tiên cảnh Bà Nà.

Bà Nà về đêm đưa du khách lạc vào thế giới cổ tích trong mơ, nơi có lâu đài lung linh và bữa tiệc đêm hấp dẫn. Du khách sẽ cảm thấy thật may mắn vì được tận hưởng một vẻ đẹp khác biệt của Bà Nà về đêm, vừa lãng mạn, ngọt ngào lại vừa tưng bừng, sôi động với hoạt động đốt lửa trại, những vũ điệu nóng bỏng, cuồng nhiệt của các vũ công nước ngoài… Sun World Ba Na Hills hiện đang triển khai chương trình ưu đãi trải nghiệm trọn gói Ba Na By Night, phục vụ tất cả các ngày trong tuần từ 28/4 - 30/9/2023 (từ 15h - 22h), giá 800.000 đồng/vé người lớn và 600.000 đồng/vé trẻ em, đã bao gồm xe di chuyển từ trung tâm Đà Nẵng tới Bà Nà, vé cáp treo khứ hồi, buffet tối miễn phí 1 lít bia Đức... Bắt đầu từ 1/10 đến 31/12/2023, Ba Na By Night sẽ được triển khai vào các ngày cuối tuần (từ thứ 6 đến chủ nhật) để phục vụ du khách.

Vô vàn trải nghiệm thú vị khác

Thành phố Đà Nẵng là một điểm đến mà du khách chỉ cần bước chân ra đường là đã có ngay vô số lựa chọn thú vị để trải nghiệm vui chơi giải trí.

Nếu ngại đi xa thì du khách có thể vui chơi tại Công viên châu Á ngay trong lòng thành phố. Không chỉ được trải nghiệm cực đã với thế giới trò chơi hiện đại đầy hấp dẫn mà điểm đến này có thể đem đến cho bạn một bộ sưu tập shoot hình sống ảo cực chất với những góc kiến trúc châu Á thu nhỏ và cảnh quan xinh đẹp, ấn tượng.

Đặc biệt, đến với Đà Nẵng "thành phố của những cây cầu", bạn đừng quên dành thời gian để chứng kiến khung cảnh Cầu Rồng phun lửa, phun nước đầy ấn tượng hay ngắm cầu sông Hàn quay nhé.

Ngoài ra, tắm ở một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh Mỹ Khê, khám phá Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng hay thưởng thức đặc sản ngon tuyệt của Đà Nẵng như: bánh tráng, cao lầu, bánh xèo, nem lụi… cũng là những trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua trong lịch trình khám phá thành phố bên sông Hàn dịp 2/9 này./.