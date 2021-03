Những thực phẩm càng ăn càng đói, nhiều món trong số này còn là kẻ thù của vóc dáng, làn da

Chúng ta cần ăn đủ lượng thực phẩm cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể, nhưng trớ trêu thay, một số loại thực phẩm không khiến chúng ta cảm thấy no mà ngược lại khiến cơ thể đói và thèm ăn hơn. Cảm thấy đói liên tục không phải là niềm vui. Cảm giác ruột gan cồn cào liên quan đến cơn đói có thể khiến bạn cảm thấy khá bực bội, đặc biệt là nếu bạn đã ăn xong.



Ngoài ra, nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy đói, rất có thể bạn sẽ rơi vào tình trạng ăn uống vô độ, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó, nguyên nhân chính là tăng cân không lành mạnh.

Một số loại thực phẩm không khiến chúng ta cảm thấy no mà ngược lại khiến cơ thể đói và thèm ăn hơn.

Tăng cân có thể là nguyên nhân gốc rễ của nhiều bệnh tật khác, bao gồm béo phì, tiểu đường, đau khớp, tim mạch... Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh nếu bạn muốn không bị bệnh tật bủa vây. Do đó, bạn phải đảm bảo rằng mình không bị cảm giác đói cồn cào một cách không cần thiết, đặc biệt là ngay cả sau khi ăn xong. Nhiều loại thực phẩm có thể giúp kiểm soát cơn đói, giúp bạn no lâu. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một số loại thực phẩm gây đói, hoặc thậm chí khiến bạn bỗng dưng hóa "ma đói" ngay sau khi vừa ăn no nhé!

Danh sách top thực phẩm gây đói bạn cần lưu ý khi ăn:

- Sữa chua nhiều đường, hương vị.

- Bánh mì trắng.

- Cơm gạo trắng.

- Mì ống trắng.

- Lòng trắng trứng.

- Nước trái cây.

- Nước ngọt có ga.

- Rượu.

- Ngũ cốc có chất làm ngọt nhân tạo.

- Khoai tây chiên.

Vì sao những thực phẩm này gây đói nhanh?

1. Sữa chua nhiều đường, hương vị

Hầu hết các loại sữa chua có sẵn trong cửa hàng có thể chứa nhiều đường. Sữa chua có nhiều chất làm ngọt nhân tạo có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhưng ít mang lại cảm giác no.

Ngoài ra, vì độ đặc của nó, sữa chua không cần nhai trong khi hành động nhai giúp tăng hệ số no của chúng ta. Sữa chua Hy Lạp có thể giúp giảm đói tốt hơn các loại sữa chua thông thường. Nó có lượng protein cao gấp 2-3 lần sữa chua thông thường, điều này cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Do đó, khi ăn sữa chua nên lựa chọn những sản phẩm như vậy.

2. Bánh mì trắng

Bánh mì làm từ bột mì trắng có ít giá trị thực phẩm. Chúng được làm từ bột mì trắng và chất béo cung cấp nhiều calo hơn nhưng ít gây cảm giác no. Do đó, thay vì một chiếc bánh mì trắng lớn, hãy ăn các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt cho bữa sáng, sẽ giúp bạn no lâu hơn.

3. Cơm gạo trắng

Cơm trắng làm tăng đường huyết rồi hạ xuống. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy đói trở lại. Thay vì gạo trắng, hãy chọn gạo basmati hoặc gạo lứt vì chúng sẽ không gây ra phản ứng như gạo trắng.

4. Mì ống trắng

Do mì ống trắng thiếu chất xơ nên dù ăn xong bạn vẫn có cảm giác đói. Mì ống trắng là nguồn cung cấp carbohydrate tập trung, làm tăng lượng đường trong máu rồi giảm xuống không lâu sau đó.

5. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng thực sự tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng ăn chúng sẽ không khiến bạn cảm thấy no. Thận chí, ăn lòng trắng trứng gà còn có thể khiến bạn cảm thấy đói vì lòng đỏ trứng mới là phần protein của trứng, rất giàu axit amin giúp bạn no lâu.

6. Nước ép trái cây

Nước ép trái cây tốt nhưng không bao giờ tốt bằng việc ăn chính loại trái cây đó vì nó thiếu chất xơ. Do đó, nước trái cây có thể làm tăng lượng đường trong máu và hạ xuống, bạn sẽ nhanh chóng đói trở lại.

7. Nước ngọt có ga

Càng uống nhiều nước ngọt thì bạn càng tăng thêm nhiều calo. Khí cacbonic từ soda khi uống sẽ được giải phóng trong dạ dày, nơi các thụ thể hóa học phát hiện ra khí cacbonic khiến các tế bào ở đầu dạ dày tiết ra ghrelin, dẫn đến cảm giác đói. Soda khiến bạn không cảm thấy no. Đặc biệt, soda trộn với đường khiến bạn càng thèm ngọt hơn, điều này chắc chắn không tốt cho sức khỏe.

8. Rượu

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các tế bào thần kinh peptide liên quan đến Agouti (AgRP) (các tế bào thần kinh đặc biệt ở phía trước của não có chức năng đối phó với cảm giác đói và các chức năng khác) được kích hoạt trong quá trình say, tức là khiến bạn cảm thấy đói hơn. Đó là lý do khi bạn uống rượu, bạn có thể sẽ ăn nhiều calo hơn.

9. Ngũ cốc có chất làm ngọt nhân tạo

Không phải tất cả ngũ cốc, nhưng những loại có chất làm ngọt nhân tạo có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn và thực sự khiến bạn đói hơn. Theo Health, điều này có thể là do hương vị ngọt ngào mà không chứa calo; cơ thể bạn sẽ thèm calo, khiến bạn đói hơn.

10. Khoai tây chiên

Thành thật mà nói, chiên khoai tây trong dầu và muối khiến chúng trở nên vô giá trị. Sử dụng cùng một củ khoai tây để nướng hoặc luộc, bạn sẽ thu được nhiều lợi ích hơn hẳn. Nếu bạn đang thực sự thiếu khoai tây chiên, hãy tận dụng khoai lang. Nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn.

Còn đây là những thực phẩm gây đói sau khi vừa hoàn thành bữa ăn:

- Bánh mì và mứt.

- Sinh tố.

- Thịt lợn.

- Sô cô la sữa.

- Thực phẩm có bột ngọt.

- Món tráng miệng.

Vì sao những thực phẩm này gây đói hơn sau khi dùng bữa?

1. Bánh mì kết hợp mứt

Món ăn vặt được nhiều người yêu thích này có thể khiến cơn đói của bạn tồi tệ hơn, vì nó chứa nhiều carbohydrate và chất béo có thể làm giảm lượng đường trong máu, gây ra cảm giác đói.

2. Sinh tố

Sinh tố giàu hàm lượng đường có thể khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và no trong giây lát. Tuy nhiên, chúng cũng có thể làm giảm lượng đường trong máu của bạn sau một thời gian và gây ra cảm giác đói.

3. Sô cô la sữa

Mặc dù sô cô la đen tốt cho sức khỏe, nhưng sô cô la sữa có thể tạo ra sự mất cân bằng lượng đường trong máu của bạn, khiến cơn đói của bạn tăng vọt.

4. Thực phẩm có bột ngọt

Bột ngọt (MSG) là một chất điều vị được tìm thấy trong thực phẩm Trung Quốc, thịt chế biến, súp... Nghiên cứu đăng tải trên Healthline đã chỉ ra rằng bột ngọt có thể làm tăng cảm giác thèm ăn.

5. Thực phẩm tráng miệng

Thực phẩm ngọt như bánh rán, bánh nướng xốp, bánh sừng bò... phân hủy nhanh chóng trong cơ thể chúng ta thành glucose, khiến cơ thể tiết ra nhiều insulin hơn. Do đó, điều này có thể dẫn đến lượng đường trong máu thấp, khiến bạn cảm thấy đói hơn. Ngoài ra, thanh granola, tương cà, kẹo cao su... cũng là những thực phẩm cần tránh nếu bạn không muốn bị đói ngay sau khi ăn.

Lưu ý cuối cùng...

Khi bạn cảm thấy đói, hãy ăn những thức ăn có thể khiến bạn cảm thấy no mà không bị đầy hơi. Hãy thử các loại thực phẩm lành mạnh như gạo lứt, bơ đậu phộng, bột yến mạch, sữa chua Hy Lạp... Đây là những lựa chọn tốt hơn hẳn so với thực phẩm gây đói cũng như thực phẩm khiến bạn đói hơn sau khi ăn.

(Nguồn: Health, Healthline, Boldsky)