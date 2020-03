Những thói quen tai hại có thể làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn

Với thực trạng số người nhiễm Covid-19 ngày càng gia tăng và mùa cúm, cảm lạnh vẫn đang tiếp diễn, sở hữu một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Hóa ra, một số thói quen hàng ngày tưởng chừng vô hại lại có thể khiến bạn mắc bệnh một cách dễ dàng. Dưới đây là tổng hợp những sai lầm nhiều người mắc phải khién khả năng miễn dịch của cơ thể giảm sút mà bạn cần ghi nhớ để khắc phục ngay:

Không nghỉ ngơi đầy đủ

Tâm lý căng thẳng ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng miễn dịch. Trên thực tế, một nghiên cứu vào năm 2012 trên Tạp chí Proceedings of the National Academy of Science đã chỉ ra, những người bị stress mãn tính có nhiều khả năng mắc bệnh sau khi tiếp xúc với virus.

Kathleen Dass, chuyên gia y khoa, nhà nghiên cứu dịch tế học kiêm giáo sư tại Đại học Y William Beaumont, Oakland, California giải thích, khi gặp phải căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra cortisol và adrenaline, các hormone làm giảm số lượng tế bào bạch cầu lympho và phagocyte. Do đó, người bị căng thẳng mãn tính khó thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn và virus.

Hơn nữa, stress còn kéo theo một loạt thói quen không lành mạnh như uống rượu, hút thuốc, thèm ăn và thiếu ngủ. Tất cả những điều này có thể góp phần làm suy yếu thêm hệ thống miễn dịch.

Để khắc phục tình trạng trên, bạn đừng nên ép buộc bản thân làm việc quá sức, hãy lắng nghe cơ thể, dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động ngoài trời và có thể cân nhắc tập thiền hay yoga để giải tỏa căng thẳng.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm đã qua chế biến

Một chế độ ăn nhiều carb tinh luyện, chất làm ngọt nhân tạo và đường sẽ tác động không nhỏ tới hệ thống miễn dịch của bạn. Thực phẩm đã qua chế biến làm giảm lợi khuẩn trong đường ruột, nhường chỗ cho vi khuẩn xấu xâm nhập và suy yếu hệ thống miễn dịch.

Theo chuyên gia Dass, chất xơ hòa tan thúc đẩy tăng nồng độ protein interleukin-4, kích thích cơ thể tạo ra các tế bào T có khả năng kiểm soát và tiêu diệt mầm bệnh. Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ khuyến cáo, phụ nữ cần hấp thụ 28 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày, con số này là 36 gram đối với nam giới. Nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất là táo, lúa mạch, yến mạch, các loại hạt và đậu lăng.

Thức khuya

Nếu thường xuyên không chợp mắt 7-8 tiếng mỗi đêm như các chuyên gia khuyến nghị, bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Khi chìm vào giấc ngủ, cơ thể sẽ giải phóng các cytokine, một loại protein chống viêm và nhiễm trùng. Do đó, không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ảnh hưởng tới quá trình sản sinh chất này, đồng nghĩa với việc bạn khó thể chống lại bệnh tật do virus và vi khuẩn gây ra.

Theo Tổ chức National Sleep, sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ có thể phá vỡ đồng hồ sinh học, ức chế hormone điều hòa giấc ngủ melatonin và cản trở thời gian nghỉ ngơi của cơ thể.

Uống rượu

Thói quen này làm phá vỡ hệ vi sinh vật trong đường ruột vốn đóng vai trò chính trong chức năng miễn dịch. Rượu tiêu diệt lợi khuẩn, khiến vi khuẩn có hại đi vào máu dẫn tới viêm gan. Khi gan không làm việc hiệu quả, khả năng loại bỏ chất độc, các mầm bệnh trong cơ thể cũng giảm theo.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã chỉ ra, phụ nữ chỉ nên uống tối đa một ly mỗi ngày và hai ly đối với nam giới.

Hút thuốc

Các hóa chất trong thuốc lá ảnh hưởng đến niêm mạc đường hô hấp, từ mũi đến phổi. Khi hút thuốc, cơ thể sẽ tiết dịch nhầy đến mức làm hẹp đường thở và khiến phổi giảm khả năng thải độc tố, từ đó tăng nguy cơ nhiễm trùng. Hơn nữa, thói quen này cũng tác động xấu tới nồng độ chất chống oxy hóa trong máu.

Không tiêm vắc-xin cúm

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tiêm vắc-xin sẽ giảm khoảng một nửa nguy cơ mắc bệnh cúm.

Tiêm phòng tạo ra các kháng thể và nếu vô tình tiếp xúc với virus, bạn sẽ không nhiễm bệnh hoặc chỉ gặp phải các triệu chứng cúm nhẹ. Việc làm này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người lớn trên 50 tuổi và những người mắc vấn đề sức khỏe về đường hô hấp như hen suyễn.

Lười vận động

Theo một đánh giá được công bố vào năm 2018 trên Tạp chí Frontiers of Immunology, tập luyện thường xuyên, dù ở cường độ cao hay vừa phải, đều giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Quá trình này kích thích sản sinh các kháng thể và tế bào bạch cầu, tạo điều kiện cho cơ thể chống lại virus và vi khuẩn hiệu quả. Hơn nữa, nhiệt độ cơ thể tăng trong khi tập thể dục còn góp phần ngăn ngừa vi khuẩn phát triển và tiêu diệt mầm bệnh.

(Nguồn: Livestrong)