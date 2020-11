Những thói quen sai lầm gây rụng tóc ở phụ nữ

Sáng ngày 24/11, thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Hong Kong, Weilaiya đã chính thức khai trương Văn phòng Wonder Union, trụ sở phân phối Weilaiya Việt Nam tại địa chỉ G1 - S06 Sunshine Garden ATP, Dương Văn Bé, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngôi nhà thứ 2 của Wonder Union nằm trong trung tâm sầm uất bậc nhất của thành phố Hà Nội, sở hữu không gian rộng 300m2, với lối decor tinh tế, sang trọng và đẳng cấp là nơi trưng bày các sản phẩm của thương hiệu mỹ phẩm Weilaiya. Trong thời gian tới, đây chắc chắn là địa điểm ghé thăm thường xuyên của những tín đồ yêu mỹ phẩm Welaiya.

Weilaiya là thương hiệu ra đời từ năm 1985 tại Đức với khởi nguồn là các sản phẩm chăm sóc tóc cho các salon cao cấp, do chuyên gia người Trung Hoa sáng lập. Weilaiya được người dùng ưa chuộng sử dụng ở 23 nước trên thế giới (Đức, US, UK, Sing, HongKong,…) tín nhiệm với các sản phẩm làm đẹp (chăm sóc da và chăm sóc tóc) từ thiên nhiên – kết hợp hoàn hảo giữa sức khỏe và sắc đẹp cho phái nữ - đặc biệt an toàn, lành tính cho mẹ bầu và sau sinh.

Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/weilaiya.official.store