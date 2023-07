Những thói quen giúp Tom Cruise thực hiện được pha hành động không tưởng ở tuổi 61

Tom Cruise là một diễn viên tài ba, nổi tiếng cả thế giới với nhiều vai diễn trong các bộ phim khác nhau. Đặc biệt, trong bộ phim hành động được công chiếu gần đây nhất, anh đã khiến cả thế giới sửng sốt vì tự mình tham gia đóng các pha mạo hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Cảnh phim lao môtô khỏi vách núi cao 1.200m và bung dù nhảy xuống trong bộ phim này được cho là một pha hành động không tưởng. Chứng kiến cảnh này, chắc hẳn không ai nghĩ rằng nam tài tử đã 61 tuổi. Vậy điều gì đã giúp cho Tom Cruise, một người đàn ông ở tuổi lục tuần, có thể có sức khỏe đáng kinh ngạc tới vậy? Hãy cùng tìm hiểu những thói quen dưới đây của anh.

Chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau

Tom Cruise đã từng tiết lộ bí quyết giữ gìn sức khỏe của mình với Tạp chí Men's Health: "Chèo thuyền kayak trên biển, thám hiểm hang động, đấu kiếm, chạy trên máy chạy bộ, nâng tạ, leo núi, đi bộ đường dài,... Tôi tham gia rất nhiều các hoạt động thể chất khác nhau".

Anne Elliott, nhà khoa học thể thao tại Đại học Middlesex (Anh), cho biết: "Sức trẻ được thể hiện qua cách mà chúng ta di chuyển, vận động chứ không thể hiện qua cơ bắp. Thường xuyên thay đổi các bài tập cardio và các bài tập dùng nhiều sức như Tom Cruise sẽ giúp duy trì sự linh hoạt và cân bằng của cơ thể. Đây là 2 yếu tố hàng đầu giúp đẩy lùi lão hóa".

Tom Cruise chơi nhiều môn thể thao khác nhau, trong đó có chèo thuyền kayak (Ảnh: Shutterstock)

Trong một chương trình truyền hình, Tom Cruise cho biết thêm anh có rất nhiều loại giấy phép, đặc biệt là giấy phép lái nhiều loại máy bay khác nhau, cũng như giấy phép lái thuyền, xe máy. Anh có cả giấy phép sửa chữa cơ khí và cả lặn biển. Anh ấy luôn hoạt động, cả về thể chất và tinh thần.

Có chế độ ăn ‘đặc biệt’

Không ăn đồ chiên xào

Tom Cruise không ăn đồ chiên xào. Theo Tạp chí Men's Health, ngôi sao điện ảnh này thích ăn các thực phẩm được nấu ở nhiệt độ thấp, chủ yếu là đồ nướng. Nguyên nhân là do thực phẩm được nấu ở nhiệt độ cao có thể gây viêm mô mạn tính và tăng tốc độ lão hóa.

Một bài báo trước đó trên Tờ Eat This, Not That cho hay một trong những thói quen ăn uống tốt nhất cho những người trên 50 tuổi là ăn thực phẩm có tác dụng chống viêm, chẳng hạn như cá hồi, socola đen, yến mạch thô, quả việt quất, gừng, củ dền, súp lơ xanh, dầu ô liu, cà chua và rau bina.

Cắt bỏ tinh bột

Ngoài việc tránh đồ chiên xào, trong những năm qua, Tom Cruise cũng không ăn tinh bột. Theo thông tin từ Tờ Men's Health, Tom Cruise áp dụng chế độ ăn cắt giảm carb. TS Paul Clayton, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho biết việc tiêu thụ quá nhiều carb có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Theo đó, vị chuyên gia khuyên rằng mọi người nên tránh tiêu thụ những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như bánh mì, bánh quy, ngũ cốc chế biến sẵn. Đây là những thực phẩm khiến cơ thể bị lão hóa nhanh hơn.

Chà là là món ăn vặt yêu thích của Tom Cruise (Ảnh: Shutterstock)

Cắt bỏ đường

Không chỉ bỏ ăn tinh bột, nhiều năm nay, Tom Cruise cũng nói "không" với đường, đặc biệt khi sắp ra mắt phim mới. Trên thực tế, đường có thể làm tăng tốc độ lão hóa, đặc biệt là lão hóa da, bằng cách gây ra các phản ứng viêm, làm mất collagen và elastin.

Ăn vặt lành mạnh

Có một lịch trình bận rộn nhưng Tom Cruise lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Anh luôn chọn những món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe như việt quất hữu cơ sấy khô và các loại hạt. Một bạn diễn của anh tiết lộ anh cũng thường ăn quả chà là với bơ đậu phộng và dừa cho bữa phụ.

Lời kết

Tom Cruise là một diễn viên có niềm đam mê diễn xuất bất tận. Anh cũng luôn thể hiện sự đam mê ấy bằng việc cống hiến hết mình cho những vai diễn của mình. Anh đã truyền cảm hứng, động lực cho giới trẻ bằng thái độ sống ấy của mình. Vậy nên, không có gì đáng ngạc nhiên khi ở tuổi 61, Tom Cruise vẫn giữ được sức trẻ và vóc dáng tuyệt vời đến vậy. Nhiệm vụ này dường như đã trở nên quá khả thi đối với anh - một huyền thoại của điện ảnh thế giới!

Nguồn: Eat This