Những thói quen bạn nên thực hiện trước khi đặt lưng xuống giường để ngủ liền một mạch đến sáng

Sở hữu một giấc ngủ ngon không chỉ xua tan cảm giác mệt mỏi mà còn giúp nâng cao sức khỏe tinh thần và tăng cường năng lượng. Dù vậy, không phải tất cả mọi người đều có thể làm được điều này.

Thói quen trước khi ngủ ảnh hưởng lớn tới khoảng thời gian nghỉ ngơi này của cơ thể. Ngay cả những việc làm nhỏ nhặt như tránh tập thể dục, uống rượu hoặc ăn đồ ăn vặt cũng tác động tới chất lượng giấc ngủ. Dưới đây là một số lời khuyên từ các chuyên gia bạn nên thực hiện trước khi chợp mắt:

Ngâm mình trong nước ấm

Khi bạn ngâm mình trong nước nóng, nhiệt độ cơ thể tăng lên sau đó hạ xuống nhanh chóng và tạo cảm giác thư giãn.

Theo nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Cornell trực thuộc Bệnh viện New York, nhiệt độ cơ thể con người sẽ giảm tự nhiên vào ban đêm, bắt đầu từ hai giờ trước khi ngủ và xuống thấp nhất vào 4 hoặc 5 giờ sáng.

Joyce Walsleben, tiến sĩ, phó giáo sư tại Đại học Y khoa New York khuyên, mọi người nên ngâm mình trong nước nóng 20-30 phút trước thời điểm đi ngủ 2 tiếng. Việc làm này sẽ giúp cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn. Dù không mang lại hiệu quả bằng ngâm nước nóng, tắm vòi hoa sen cũng là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn không có điều kiện.

Điều chỉnh độ sáng trong phòng

Ngồi trong một căn phòng ít ánh sáng là bước đầu tiên để đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng nghỉ ngơi.

Vào buổi tối, cơ thể giải phóng melatonin để tạo cảm giác buồn ngủ. Tuy nhiên, quá trình sản sinh chất này lại chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Theo tiến sĩ Joyce, melatonin là một loại hormone chịu kích thích bởi bóng tối. Do đó, bạn đừng quên tắt đèn trước khi chợp mắt để đảm bảo môi trường xung quanh không ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Đi ngủ đúng giờ

Bạn có thể giúp cơ thể làm quen với giờ đi ngủ bằng cách thực hiện những thói quen lặp đi lặp lại. Gary Zammit, bác sĩ kiêm giám đốc Viện Rối loạn giấc ngủ ở Thành phố New York khuyên, mọi người chỉ cần thực hiện những việc làm vô cùng đơn giản như cởi áo, đánh răng và rửa mặt. Những thói quen này có tác dụng như tín hiệu báo hiệu cơ thể đã lúc cần nghỉ ngơi.

Tránh dùng đồ uống chứa caffeine

Từ bỏ thói quen uống một ly cà phê vào buổi trưa cũng có thể giúp bạn chợp mắt nhanh hơn.

Caffeine là một chất kích thích có thể ảnh hưởng lớn tới giấc ngủ. Theo tiến sĩ Joyce: “Tôi không khuyến khích mọi người dùng đồ uống chứa chất này trước giờ ngủ vì chúng có khả năng tác động tới cơ thể trong một thời gian dài”.

Ngoài ra, nicotine trong thuốc lá cũng là một chất kích thích nên hút thuốc trước khi chợp mắt sẽ làm tăng nhịp tim và giữ cho bộ não của bạn trở nên tỉnh táo.

Tắt các thiết bị điện tử

Không ít người có thói quen gửi tin nhắn cho bạn bè ngay trước khi đi ngủ và điều này sẽ làm tăng thời gian xem các thiết bị điện tử. Theo tiến sĩ Joyce, nhìn vào màn hình ánh sáng xanh như điện thoại, tivi cản trở cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Do đó, trước giờ đi ngủ, bạn hãy làm chậm bộ não bằng cách thực hiện một điều gì đó giúp cơ thể thư giãn như đọc sách, nghe nhạc.

Hạn chế dùng nhiều đồ ăn và thức uống buổi tối

Không ít người có thói quen ăn nhẹ sau bữa tối do thèm đồ ngọt hoặc cảm thấy đói vì không ăn no.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm hoặc ăn đồ ăn nhẹ quá gần giờ đi ngủ có thể khiến hệ tiêu hóa của bạn phải làm việc thêm giờ, trong khi cơ thể đang cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, tuy dùng đồ uống có cồn giúp cơ thể đi vào giấc ngủ nhanh hơn, chúng lại làm gián đoạn giấc ngủ và khiến bạn phải thức dậy vào ban đêm. Nói cách khác, bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Ngoài ra, nạp vào cơ thể một lượng lớn chất lỏng cũng khiến cho thận phải hoạt động cường độ cao. William C. Dement, giáo sư tại Đại học Stanford kiêm tác giả của cuốn sách The Promise of Sleep cho biết, hầu hết những người lớn tuổi và trung niên phải thức dậy vào ban đêm để vào phòng vệ sinh vì lý do này.

(Nguồn: Health)