Thiên thần nhỏ chào đời đúng thời khắc giao thừa, khép lại một năm đầy biến động: 2022 ơi, cả nhà có nhau là đủ rồi!

Khuya 31-12-2021, trong khi nhiều người dân tại TP.HCM đang đổ ra đường để vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì tại các bệnh viện Sản - Nhi, đội ngũ nhân viên y tế luôn sẵn sàng để giúp các sản phụ vượt cạn.

Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), dường như đội ngũ nhân viên y tế đã quen với công việc trong ngày cuối năm cũ, ai nấy đều tất bật làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù không thể ở bên gia đình để chúc mừng năm mới nhưng với các y bác sĩ tại đây, điều hạnh phúc nhất là được chào đón những thiên thần nhỏ chào đời.

Năm nay, các thiên thần nhỏ chào đời trong một hoàn cảnh đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi.

Một em bé chào đời đúng khoảnh khắc đặc biệt của năm 2022

Cũng chính vì dịch bệnh mà thời khắc chào đời của các em bé đầu tiên trong năm mới lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi nó trở thành động lực cho sự sinh sôi, một khởi đầu mới tươi sáng.

Vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 1/1/2022 tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), chị Trần Thị Phượng (ngụ tỉnh Bình Dương) đã hạ sinh một bé gái khoẻ mạnh. Vào khoảnh khắc bé chào đời, vợ chồng chị Phượng đã bật khóc nức nở giữa phòng sinh.

Chị Phượng kể, khi mang thai đến tuần thứ 24, chị phát hiện mình dương tính với SARS - CoV - 2, hai vợ chồng phải đèo nhau từ Bình Dương lên TP.HCM chữa trị. Giai đoạn đầu, bác sĩ chuẩn đoán chị phải bỏ em bé mới có thể giữ được tính mạng, vậy nhưng, quá thương cho sinh mạng bé bỏng chưa chào đời, chị Phượng luôn cố gắng để khoẻ lên từng ngày với niềm hi vọng nhỏ nhoi sẽ giữ được em bé đến ngày dự sinh.

"Lúc mình bị nhiễm COVID-19 thì thai đã 24 tuần tuổi, bác sĩ bảo vì mình chưa tiêm vaccine nên có nguy cơ bị suy hô hấp, chậm tăng trưởng, bắt buộc phải huỷ thai, lúc đó mình và gia đình rất buồn. Sau đó mình được tư vấn lên TP.HCM để khám và chọc ối. Sau khi về, mình cũng nỗ lực ăn, tập thể dục và giữ tinh thần lạc quan để mau chóng khoẻ lại và qua một thời gian cố gắng, bác sĩ có bảo là có thể sinh được bé mình vui và hạnh phúc lắm", chị Phương bộc bạch.

Gia đình đã quyết định đặt tên bé là Trịnh Ngọc Hà, bé sinh ra nặng 3,5 kg và cũng là em bé thứ 2 của vợ chồng chị Phượng. Lúc bé trai đầu tiên ra đời, anh Trịnh Huy Tùng (Chồng chị Phượng, ngụ tỉnh Bình Dương) không có cơ hội được nhìn khoảnh khắc bé ra đời, lần này khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con gái chào đời, anh Tùng xúc động đến bật khóc.

"Lúc vợ mình bị mắc COVID-19, bác sĩ có tư vấn điều trị đúng theo phác đồ COVID, nếu sau này khỏi, em bé bình thường thì mới sinh nên gia đình quyết định giữ em bé lại, không bỏ em. Lúc xuống TP.HCM khám, bác sĩ định chọc ối xem em bé có triệu chứng gì không, nhưng lúc xuống đây em bé đã lớn rồi nên gia đình quyết định dù thế nào cũng sẽ sinh ra, sau này có chuyện gì tính sau. Vợ mình sinh 2 lần nhưng đây là lần đầu tiên mình chứng kiến khoảnh khắc này, mình cảm thấy vô cùng xúc động, thấy thương vợ lắm, thương người phụ nữ, thương con nên mình mới khóc, mình sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay vợ mình đã đau đớn thế nào", anh Tùng chia sẻ.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, cách phòng sinh của chị Phượng vài mét, vợ chồng chị Nguyễn Mỹ Hà (Ngụ quận 9, TP.HCM) đã đón đứa con gái đầu lòng. Bé sinh vào ngay thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đối với vợ chồng chị Hà, bé như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho hai vợ chồng.

Chị Hà tâm sự, "Ngày dự sinh của bé là 2/1, nhưng vì là con so nên ai cũng nghĩ bé sẽ sinh sớm hơn một hai tuần, nhưng không ngờ bé sinh trước ngày dự sinh 1 ngày, xem như cũng đúng tuổi. Lúc mình mang thai tuần thứ 35 thì bị COVID, lúc đó bé đã lớn rồi nên gia đình mình lo lắng lắm, may thay mình chỉ bị triệu chứng nhẹ rồi khỏi. Khoảnh khắc bé ra đời mình hạnh phúc lắm vì giờ đây mình đã là mẹ".

Vợ chồng chị Hà quyết định đặt tên cho bé là Phạm Nguyễn Mỹ An, cái tên được lấy từ tên lót của hai vợ chồng là Nguyễn Mỹ Hà và Phạm An Xuân, cái tên mang hi vọng của ba mẹ rằng bé lớn lên sẽ luôn an bình và có được hạnh phúc trọn vẹn.

"Đây là con gái đầu lòng của hai vợ chồng, nhìn thấy con ra đời mình cảm giác rất khó tả. Ban đầu hai vợ chồng dự tính là em bé sẽ sinh sớm ở tuần thứ 37, 38, vì bé là con so, tuy nhiên bé ra đời trễ hơn dự tính. Và bé đã ra đời vào đúng khoảnh khắc gia thừa, điều đó giống như đây là món quà mà ông trời ban tặng cho hai vợ chồng, mình cảm thấy rất biết ơn", anh Phạm An Xuân (Chồng chị Hà, ngụ quận 9, TP.HCM) hạnh phúc nói.

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm 2021 và năm 2022, Bệnh viện Từ Dũ đón 3 thiên thần nhỏ chào đời, trong đó cả 3 ca đều sinh thường. Tất cả các bé đều khỏe mạnh.

Là người đón các bé chào đời trong đêm giao thừa, chị Dương Thị Như Mai, hộ sinh Bệnh viện Từ Dũ, cảm thấy vô cùng phấn khởi, "Mình đã trực đêm giao thừa rất nhiều năm rồi và cảm thấy rất vui, mình được gặp các sản phụ, thấy họ vui mình cũng vui theo. Những khoảnh khắc này rất thiêng liêng, nhìn bé chào đời cảm xúc mình không sao tả xiết, mẹ tròn con vuông thì cả gia đình ai cũng vui và mình cũng vui lây theo".

https://afamily.vn/nhung-thien-than-nho-chao-doi-dung-khoanh-khac-chuyen-giao-nam-moi-2022-trong-giot-nuoc-mat-hanh-phuc-cua-ba-me-sau-mot-nam-day-bien-dong-20220101073800056.chn