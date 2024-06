Những thí sinh "VIP" nhất Hà Nội: Đi thi có người hộ tống, phục vụ riêng

Để tạo niềm vui bất ngờ cho các thí sinh, đội tình nguyện tại Long Biên dành thời gian chuẩn bị những tấm biển in slogan đầy màu sắc. Lời động viên này là món quà vô giá giúp các sĩ tử bình tĩnh - tự tin - chiến thắng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.071.393 thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái.

Các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội 109.078 thí sinh; TP.HCM 88.196 thí sinh; Thanh Hóa 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là Kon Tum với 5.052 thí sinh; Lai Châu với 4.211 thí sinh; Bắc Kạn với 3.180 thí sinh.