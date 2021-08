Những thầy thuốc về hưu tình nguyện tham gia "cuộc chạy đua" tiêm vaccine phòng chống COVID-19 tại Hà Nội

Ba ngày nay, nữ bác sĩ Trần Thị Hồng Vân, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội đã về hưu đã luôn có mặt tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) để tình nguyện tham gia vào đội ngũ tiêm phòng vaccine phòng Covid-19. Dù đã về hưu được 5 năm, nhưng khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trở lại, bà Vân không khỏi đau đáu, trăn trở.



Hà Nội đã trưng dụng nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (phường Cát Linh) để triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên diện rộng cho người dân Thủ đô.

Tại điểm tiêm, công việc hằng ngày của bác sĩ Vân cùng các cán bộ y bác sĩ là bố trí lực lượng đón tiếp công dân, người đến tiêm được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế và có ghế ngồi chờ đảm bảo giãn cách theo các quy định về phòng chống dịch.

Tại các điểm tiêm, người dân sẽ được kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu không có trong danh sách hoặc thông tin không phù hợp sẽ được yêu cầu ra về và quay lại tiêm đúng thời gian đã được quy định. Công tác ứng trực cấp cứu được đảm bảo với từ 1-2 tổ cấp cứu tại mỗi điểm tiêm, sẵn sàng phối hợp với các bệnh viện để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra.

Bác sĩ Vân đang kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu không có trong danh sách hoặc thông tin không phù hợp sẽ được yêu cầu ra về và quay lại tiêm đúng thời gian đã được quy định.

Chia sẻ về lý do tham gia công tác phòng chống dịch, bác sĩ Vân cho biết, sau khi nhận được lời kêu gọi tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 không chút suy nghĩ, bà đã xung phong tham gia ngay.

"Khi Hà Nội muốn hỗ trợ tôi tình nguyện xung phong đi tiêm phòng vaccine ngay, không đắn đo gì cả. Tôi tham gia công việc này được 3 ngày nay. Có nhiều y bác sĩ tình nguyện xung phong vào TP.HCM chông dịch. Tuy nhiên, dù rất muốn tham gia nhưng tôi tuổi già sức yếu vì về hưu rồi nên không thể tham gia được", bác sĩ Vân chia sẻ.

Sau khi nhận được lời kêu gọi tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 không chút suy nghĩ, bác sĩ Vân đã xung phong tham gia ngay.

Cách đây 5 năm sau khi nghỉ hưu tại trường Đại học y Hà Nội, bà Vân về công tác tại Bệnh viện Việt Pháp. Trong suy nghĩ của nữ thầy thuốc về hưu ấy, bất cứ khi nào Nhà nước, thành phố, người dân cần bà sẵn sàng tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch.

"Khi tham gia đội ngũ tiêm vaccine tôi rất thích. Khi biết tôi tình nguyện tham gia người thân tôi cũng rất ủng hộ. Tôi muốn chia sẻ trên mạng xã hội để bạn bè biết để cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch bệnh này. Tuy nhiên, chúng ta phải tham gia có tổ chức, không tự phát.

Nhiều đồng nghiệp của tôi họ làm việc trong môi trường nắng nóng khắc nghiệt bên những bộ đồ bảo hộ cả ngày trời nhưng vẫn rất vô tư lạc quan. Nếu là tôi ở môi trường như vậy tôi cũng sẵn sàng hoàn thành công việc để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh", bác sĩ Vân chia sẻ.

Nữ thầy thuốc về hưu chia sẻ, bất cứ khi nào Nhà nước, thành phố, người dân cần bà sẵn sàng tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bác sĩ Dương Trung Kiên (61 tuổi, bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện quân đội và đã về hưu) hiện đang công tác tại Bệnh viện Tràng A cũng tình nguyện tham gia trong tổ tiêm phòng vaccine phòng chống dịch Covid-19.

Khi hệ thống Sở Y tế Hà Nội phân công, dưới sự điều động của bệnh viện bác sĩ Kiên nhanh chóng tham gia với nhiệm vụ khám sàng lọc cho những người dân đến điểm tiêm phòng.

Bác sĩ Dương Trung Kiên (61 tuổi, bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện quân đội và đã về hưu) hiện đang công tác tại Bệnh viện Tràng A cũng tình nguyện tham gia trong tổ tiêm phòng vaccine phòng chống dịch Covid-19.

"Công dân Việt Nam tiêm vaccine là quyền lợi của bản thân cũng như trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiến hành khám sàng lọc rất chặt chẽ, tất cả tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, chúng tôi được tập huấn rất kỹ càng trong dây chuyền tiêm.

Chính vì vậy khi Sở Y tế, bệnh viện và các quận có đề nghị tôi sẵn sàng tham gia ngay", bác sĩ Kiên chia sẻ.

Quận Đống Đa sẽ tổ chức tiêm vaccine cho 13 nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, mở rộng sang các đối tượng khác và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc tiếp cận vaccine.

Theo lời bác sĩ Kiên, dù đã có tuổi, nhưng khi đất nước gặp khó khăn thì tôi sẵn sàng lên đường với tất cả niềm khát khao, cống hiến sức lực còn lại, kinh nghiệm của mình để thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, góp phần nhỏ bé chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ở điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, các y, bác sĩ đều là những người có phẩm chất, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm. Mỗi người một hoàn cảnh, song tất cả họ đều một lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tinh thần cống hiến quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Người dân sẽ được kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu không có trong danh sách hoặc thông tin không phù hợp sẽ được yêu cầu ra về và quay lại tiêm đúng thời gian đã được quy định.

Đối với việc tiêm chủng đợt này, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, các phường cần rà soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21.

Lực lượng Công an, Quân đội cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt không để tập trung đông người tại các điểm tiêm gây mất an ninh, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch…

Với đặc thù rộng rãi của nhà thi đấu, người dân khi đến đây sẽ được tiêm chủng theo mô hình một chiều: Vào từ một cổng, tiến hành các thủ tục và tiêm chủng rồi đi ra bằng một cổng.

Địa phương cần tăng cường bám, nắm địa bàn, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, xử lý tốt các tình huống phát sinh, tuyên truyền, hướng dẫn, đảm bảo tất cả người dân trong danh sách và đủ điều kiện đều được tham gia tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.