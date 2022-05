Những “thần chú tự trấn an” liệu có tác dụng? Ngẫm 16 câu nói này để tự tìm thấy hạnh phúc, hiệu quả bất ngờ

Ngày nay, trong một thế giới nơi những trò đùa là đỉnh cao của sự hài hước, thật khó để nhịn cười khi cố gắng nói ra những lời tự khen ngợi bản thân. Mặc dù những câu nói lạc quan là sự thay đổi tốt về cách chúng ta nhìn nhận bản thân, nhưng việc bỗng dưng tự nhận mình là một “người mạnh mẽ, đáng yêu” chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy có chút ngớ ngẩn.

Dù vậy, có một sự thật rằng không ít người đang thực hiện phương pháp này. Hiện nay, nhiều cá nhân trên toàn cầu đang nhảy vào cuộc đua “tự trấn an bản thân” với hashtag “#affirmations” thu hút hơn 7 tỷ lượt xem chỉ riêng trên nền tảng TikTok. Nhưng liệu những lời nói tích cực về bản thân có thực sự hiệu quả theo khía cạnh khoa học?

Tự trấn an là gì?

Đây là những lời nói ngắn gọn ở ngôi thứ nhất luôn luôn mang ý nghĩa tích cực. Mục tiêu của phương pháp này là chọn một cụm từ bao hàm các giá trị cốt lõi của bạn hoặc điều gì đó mà bạn muốn đạt được, sau đó lặp lại câu nói đó liên tục với chính mình bằng cách nói hoặc viết ra.

Nếu bạn không chắc cách tự trấn an như trên có phù hợp với mình hay không, hãy nghĩ đến những câu nói lạc quan về một tình huống hoặc cảm xúc nhất định, chẳng hạn như: “Mình rất tự tin” hoặc “Mình không những may mắn, lại còn có nhiều người yêu quý và ủng hộ”. Sau cùng thì, lời tự khẳng định hữu ích nhất sẽ mô tả điều gì đó mà bạn thực sự mong muốn, trong khi không cảm thấy nó quá xa vời đến mức không thể trở thành hiện thực.

Khoa học đằng sau phương pháp trên

Chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy tốt hơn khi tự khen ngợi bản thân trong gương thay vì chê bai hình ảnh của mình. Thế nhưng, liệu những lời tự trấn an bản thân thật sự có tác dụng hay không?

Theo các nhà nghiên cứu, câu trả lời là có. Các nghiên cứu về phương pháp này cho thấy việc tự trấn an bản thân giúp cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của chúng ta khi gặp căng thẳng, đồng thời giảm sự xuất hiện của các phản ứng tiêu cực trong chúng ta, thậm chí, nó còn ngăn ngừa chứng trầm cảm ở những sinh viên nữ có nguy cơ. Rõ ràng, lợi ích của việc trấn an bản thân không phải do chúng ta tự nghĩ ra.

Các cơ chế sinh học của sự tự trấn an chủ yếu bắt nguồn từ tính linh hoạt của não bộ của chúng ta - tức khả năng thay đổi của các mạng lưới thần kinh trong não để đáp ứng với các kích thích và trải nghiệm mới.

Về cơ bản, nhiều bằng chứng MRI (chụp cộng hưởng từ) cho thấy rằng hoạt động ở các vùng thần kinh liên quan đến quá trình tự xử lý và đánh giá tích cực tăng lên khi bạn lặp lại những lời nói tích cực, do đó làm thay đổi cách não bộ đánh giá về chính bản thân. Điều này cho phép chúng ta duy trì cái nhìn tích cực, đồng thời cải thiện khả năng đối phó với những sự việc có tác động xấu tới quan điểm của mình .

Thực hiện phương pháp trấn an bản thân cũng có ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống khen thưởng của não: các cấu trúc khơi gợi cảm giác thích thú khi chúng ta trải nghiệm những điều mình yêu thích, chẳng hạn như yêu một người hoặc khi ăn một món ngon. Việc kích thích hệ thống khen thưởng không chỉ mang lại cảm giác tuyệt vời, nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hành vi cũng như hình thành những thói quen lâu dài.

Vậy bạn chỉ cần ngồi im tự suy nghĩ tích cực và chờ đợi vũ trụ thực hiện mọi việc cho mình? Đương nhiên là không, bởi nếu chỉ dựa vào những cảm xúc tích cực, bạn sẽ không thể nào phát triển và vượt ra khỏi những suy nghĩ chủ quan của bản thân.

Để giúp bạn bắt đầu, dưới đây là một số lời tự nhủ về cảm giác được yêu thương và an toàn trong các mối quan hệ.

Hãy thử luyện tập với bản thân và cảm nhận sự hiệu quả của phương pháp này ngay trong chính bản thân mình:

1. Xung quanh có biết bao nhiêu người luôn muốn dành điều tốt nhất cho mình.

2. Mình tự làm chủ được cuộc sống của bản thân.

3. Mình xứng đáng có hạnh phúc, sức khỏe và tình yêu.

4. Mình yêu cơ thể và tất cả những gì cơ thể làm cho mình.

5. Mình yêu bản thân một cách dễ dàng.

6. Mình luôn đón chào tình yêu.

7. Mình thấy yên bình ở tổ ấm của mình.

8. Mình luôn cố gắng học hỏi và trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

9. Mình tự hào về mình của ngày hôm nay.

10. Những mối quan hệ xung quanh mình vẫn đang dần bền chặt và đậm sâu hơn.

11. Mình thật may mắn vì có một gia đình tuyệt vời cùng những người bạn tốt.

12. Mình vừa cuốn hút, vừa xinh đẹp, cũng vừa dịu dàng.

13. Mình xứng đáng có một mối quan hệ lành mạnh với nhiều tình yêu thương.

14. Càng yêu quý những người xung quanh, mình sẽ càng nhận được nhiều tình thương.

15. Mình đang thu hút những mối quan hệ chân thật.

16. Mình được mọi người yêu thương nhiều hơn những gì mình nghĩ.

