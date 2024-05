Những thắc mắc thường gặp về vắc-xin 6 trong 1 phòng 6 bệnh nguy hiểm đầu đời cho bé yêu

Giai đoạn đầu đời là thời điểm vàng để bé yêu xây dựng nền tảng sức khỏe, không gì sánh bằng được thấy con khỏe mạnh mỗi ngày. Tuy nhiên, do hệ miễn dịch còn non yếu, bé rất dễ mắc các bệnh ảnh hưởng thể chất, tinh thần. May mắn thay, ngày nay nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã có thể được phòng ngừa bằng vắc-xin. Ngay từ 2 tháng tuổi, mẹ có thể bảo vệ bé khỏi 6 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bằng vắc-xin 6 trong 1 .



Tiêm vắc-xin 6 trong 1 là món quà sức khỏe chào đón em bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock

Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ với hệ miễn dịch non nớt nên dễ mắc các bệnh truyền nhiễm gây di chứng, tử vong cao. Ảnh: Shutterstock

Để có miễn dịch phòng ngừa bệnh hiệu quả, trẻ cần tiêm vắc-xin khi đến độ tuổi khuyến cáo. Ảnh: Shutterstock

Vắc-xin 6 trong 1 giúp xây dựng miễn dịch bảo vệ trẻ khỏi mắc bệnh, trẻ cần tiêm đủ phác đồ 3 mũi cơ bản vào các tháng 2, 3, 4 và hoàn thành mũi 4 nhắc lại vào lúc 16-18 tháng. Trẻ cần được tiêm chủng đúng lịch, hoặc tiêm bù càng sớm càng tốt nếu trẻ đã trễ lịch tiêm.