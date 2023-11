Những sai lầm trong lần đầu làm 'chuyện ấy', các cặp đôi nên tránh

Tuần trước tôi và bạn gái lần đầu tiên quan hệ tình dục nhưng “cậu nhỏ” không đưa được vào được, khiến cuộc yêu bị gián đoạn. Chúng tôi rất hoang mang, lo lắng, không biết nguyên nhân do đâu để khắc phục. Xin bác sĩ tư vấn. (Hoàng Nam, 25 tuổi, Hà Nội)

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khó khăn trong việc vào bên trong "cô bé" là tình huống hay gặp phải ở những lần quan hệ đầu tiên. Nguyên nhân có thể do cả nam và nữ.

Rất nhiều cặp đôi gặp khó trong lần đầu làm "chuyện ấy". (Ảnh minh hoạ)

Lần đầu tiên quan hệ, các cặp đôi luôn lo lắng vì chưa sẵn sàng, sợ đau, tự ti về ngoại hình. Với các bạn đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên hay lo lắng về có thai ngoài ý muốn, sợ mắc bệnh lây truyền, viêm phụ khoa.

Chính sự căng thẳng đó làm giảm kích thích, hưng phấn ở cả nam và nữ. Đây cũng là nguyên nhân khó trong việc xâm nhập vào sâu bên trong "cô bé". Nếu tình trạng này kéo dài, nữ giới có thể sợ và ám ảnh khi quan hệ tình dục, từ đó có thể dẫn đến rối loạn tình dục. Với nam giới sẽ ảnh hưởng đến quá trình cương của dương vật, nguy cơ mắc bệnh rối loạn cương.

Để khắc phục tình trạng này, các bạn cần chuẩn bị tâm lý sẵn trước khi quan hệ tình dục, sử dụng bao cao su phòng ngừa có thai và mắc bệnh lây truyền tình dục. Cả hai cũng cần lựa chọn không gian phù hợp, không ép nếu bạn tình chưa sẵn sàng.

Trong lần đầu quan hệ tình dục, nếu bỏ qua bước dạo đầu cũng khiến “chuyện ấy” gặp khó khăn. Dạo đầu là cách khởi động bộ phận sinh dục, khi được kích thích từ bạn tình, các mạch máu vùng này giãn ra, máu di chuyển nhiều đến dương vật và âm đạo. Màn dạo đầu là bước cần thiết cho các cặp đôi, từ đó "cậu nhỏ" sẽ dễ dàng xâm nhập hơn.

Co thắt âm đạo là hội chứng khiến chị em không chấp nhận bất kỳ vật lạ nào xâm nhập vào trong âm đạo. Sự co thắt này có thể do sợ xâm nhâp, sợ mang thai, sợ nhiễm trùng, ám ảnh tâm lý tình dục. Trong trường hợp co thắt kéo dài, bạn nên đi thăm khám. Nếu co thắt do tâm lý bạn có thể khắc phục bằng cách thả lỏng cơ thể khi quan hệ, thậm chí nếu bạn có những ám ảnh về tình dục cần phải điều trị tâm lý.

Rối loạn cương dương cũng sẽ gây khó khăn trong việc xâm nhập vào bên trong âm đạo. Bạn cần đến gặp bác sĩ nam khoa thăm khám, điều trị sớm để không ảnh hưởng đến chất lượng phòng the.

Một nguyên nhân khác có thể kể đến đó là cấu tạo màng trinh mỗi người khác nhau, khiến nam giới khó khăn đưa dương vật vào sâu bên trong.

Dương vật cong cũng là nguyên nhân khiến nam giới khó đưa vào bên trong. Không chỉ khó khăn trong việc quan hệ, cong dương vật còn có thể gây đau bạn tình, từ đó nữ giới có thể sợ hãi mỗi khi quan hệ. Bạn nên đi kiểm tra nếu gặp tình trạng tình trạng này.