Những quỹ dự phòng tài chính cần thiết cho phụ nữ

Chị Hương – chuyên gia cao cấp của một quỹ đầu tư đặt trụ sở tại Hà Nội là điển hình cho tuýp phụ nữ hiện đại: năng động, độc lập, khả năng kiếm tiền tốt nhưng cũng tiêu tiền hiệu quả với khả năng "thu vén, tích luỹ, đầu tư" khoa học.



Chia sẻ với một nhóm phụ nữ quản lý tài chính thông minh trên mạng xã hội, chị cho biết: Trước tiên, để bảo vệ tương lai gia đình bằng các kế hoạch tài chính thì phụ nữ nên thiết lập một bảng mục tiêu về tài chính gia đình, trong đó phải đặt rõ các mục tiêu ngắn hạn trong năm và các mục tiêu dài hạn trong 5 hoặc 10 năm tới như: Mua căn nhà hoặc xe ô tô mới, có sổ tiết kiệm 2 tỷ vào năm 40 tuổi, tài khoản 1 tỷ cho con đi du học hoặc có thể du lịch vòng quanh thế giới khi 50 tuổi…

Phụ nữ lên các kế hoạch tài chính để bảo vệ tương lai gia đình

Bên cạnh đó, người vợ cũng phải thiết lập những mục tiêu 'an toàn tài chính' cho gia đình như lập tài khoản tiết kiệm hưu trí, mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ, quỹ dự phòng khẩn cấp khi có biến cố. Đặc biệt, với bản chất cuộc sống có nhiều sự cố bất ngờ và bất khả kháng ập đến mà không thể lường trước được như đại dịch COVID-19, vấn đề sức khoẻ cần thanh toán viện phí gấp, những đồ gia dụng cần thiết giúp cuộc sống vận hành trơn tru đột ngột bị hỏng cần sửa hoặc thay thế… thì đều cần có ngay một khoản tiền thanh toán kịp thời. Khoản tiền này được gọi là quỹ dự phòng khẩn cấp với ngân sách tầm 20 đến 30 triệu tùy điều kiện gia đình luôn có sẵn trong nhà để giúp chúng ta xử lý được ngay sự việc mà không phải vay mượn.

Ngoài ra, phụ nữ cần chuẩn bị một quỹ dự phòng thu nhập nhằm đảm bảo cuộc sống không bị xáo trộn ngắn hạn khi có các biến cố đột xuất về thu nhập như mất việc, giảm lương, thay đổi công việc, việc kinh doanh bị đình đốn, phá sản... Tuỳ theo từng điều kiện, con số hợp lý cho quỹ dự phòng này được các chuyên gia tư vấn nên từ 3-6 tháng hoặc 6-12 tháng chi tiêu cơ bản của gia đình. Lợi ích lớn nhất của khoản dự phòng thu nhập sẽ giúp cho gia đình có một khoảng thời gian để phục hồi thu nhập mà không gây ảnh hưởng tới các khoản chi tiêu hay đầu tư khác, ví dụ không cần rút tiền tiết kiệm trước kỳ hạn, bán lỗ cổ phiếu, chạy vạy vay nợ, đột ngột chuyển trường cho con để giảm chi phí...

Một kế hoạch dự phòng được chị Hương đặc biệt nhấn mạnh thêm là quỹ dự phòng bảo hiểm nhân thọ đóng theo chu kỳ hàng tháng, quý hoặc năm tuỳ theo khả năng gia đình để khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, phụ nữ sẽ được bảo hiểm đền bù một số tiền nhất định. Quỹ dự phòng khẩn cấp có ích cho những biến cố mất đi thu nhập tạm thời, nhưng sẽ ra sao nếu bạn gặp phải rủi ro như vĩnh viễn mất đi sức lao động hoặc người lao động trụ cột không may qua đời? Trong trường hợp đó, với số tiền bảo hiểm để lại, người thân có thể duy trì mức sống cũ, giảm bớt áp lực để vực lại cuộc sống gia đình, con cái vẫn đảm bảo ăn học đàng hoàng...

Một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tên "Quà tặng Hạnh Phúc" của BIDV MetLife là gợi ý rất phù hợp để giúp những người phụ nữ hiện đại có thể chủ động lên kế hoạch cuộc sống cho mình và cho những người yêu thương: lên kế hoạch học vấn để con yêu phát triển tài năng, vững bước tương lai; thực hiện giấc mơ khởi nghiệp, theo đuổi hoài bão; hay có thể an tâm về tài chính, độc lập chăm sóc bản thân, thỏa nguyện mong ước du lịch khi nghỉ hưu sau những năm tháng tuổi trẻ lao động và cống hiến. Ví dụ, chị Tú, 35 tuổi, mua sản phẩm ‘Quà tặng Hạnh phúc’ với mỗi năm đóng 32 triệu, sẽ nhận được quyền lợi bảo vệ là 1 tỷ đồng khi không may mắc 1 trong 5 bệnh nan y (ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy gan, suy thận), 2 tỷ đồng khi không may bị tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Bên cạnh các quyền lợi bảo vệ, chị Tú cũng sẽ nhận được các quyền lợi tiết kiệm hấp dẫn, ví dụ khi 55 tuổi, chị có thể rút về 1 tỷ đồng để chuẩn bị cho các dự định về hưu. Nếu duy trì sản phẩm đến năm 70 tuổi, chị có thể rút về 3 tỷ đồng để hưởng tuổi già an yên, hưu trí an nhàn.

Nhân viên BIDV MetLife tư vấn sản phẩm "Quà tặng Hạnh phúc" cho khách hàng

Sản phẩm hỗ trợ viện phí vượt trội, thiết thực cho người mua và mở rộng tới người thân yêu trong gia đình. Thời gian đóng phí tối thiểu của sản phẩm là 3 năm và có thể linh hoạt thời gian sau khi đã đóng mức phí tối thiểu. Điều quan trọng, chị đã được bảo vệ trọn đời trước 5 bệnh nan y phổ biến, trước tai nạn, tai nạn giao thông, tai nạn ở nước ngoài với quyền lợi bảo hiểm lên tới 6 tỷ đồng khiến chị an tâm làm việc.



Ông Gaurav Sharma, Tổng Giám đốc, BIDV MetLife chia sẻ: "Quà tặng Hạnh phúc là sản phẩm toàn diện trên thị trường, và chúng tôi mong muốn mang đến cho phụ nữ và gia đình họ sự tự tin vào tương lai khi biết rằng nguồn tài chính của gia đình luôn được bảo vệ".