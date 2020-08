Những pha ngượng chín mặt "đi vào ngõ cụt" của bạn chỉ vì... hổng kiến thức!

Có bao giờ bạn bị "hố hàng" vì thiếu hụt kiến thức trong một lĩnh vực nào đó chưa? Những lúc đó chỉ mong có một cái lỗ để chui xuống, hoặc có chiếc lược của một chị tuesday từng khiến dân mạng xôn xao trong màn đánh ghen để... tàng hình thôi phải không?



Cùng điểm lại một số pha khiến bạn ngượng chín mặt vì thiếu kiến thức này nhé!

1. Đang "chiến tranh lạnh" với bồ xong tự nhiên ông ấy đăng status bảo "Đông Âu sụp đổ, Liên Xô giải thể". Tôi hùng hổ nhắn hỏi: "Ông muốn chia tay chứ gì?". Nhưng bồ tôi đáp lại: "Ý đó là kết thúc chiến tranh lạnh bà ngốc ơi".

Lúc ý tôi quê quá, cứ nghĩ là thật. Nhưng về sau mới biết Chiến tranh lạnh là kết thúc từ năm 1989, còn Liên xô giải thể năm 1991 dẫn đến sự sụp đổ trật tự hai cực Ianta.

2. Hai đứa bạn của tôi cãi nhau. Đầu óc tôi quay cuồng khi chúng nó chửi bới qua lại.



Đứa A: "Mày là cái đồ nguyên tố thứ 51 trong bảng tuần hoàn hóa học".

Đứa B: "Còn mày là cái thằng đồng sulfat pentahydrat cộng thêm một canxi oxit".

Tôi: "Chúng mày đang nói ngôn ngữ gì vậy???"

Hai đứa nó nhìn tôi cạn lời. Và một lúc sau tôi có 2 gia sư mới. Thì ra nguyên tố 51 trong bảng tuần hoàn hóa học là Sb. Đây là từ viết tắt của từ "ngu" trong tiếng Trung. Còn đồng sulfat pentahydrat là CuSO4.5H2O, khối lượng nguyên tử là 250. 250 ý cũng chỉ "thằng ngu" trong tiếng Trung.

À chưa hết, Canxi oxit là CaO. CaO tương đương từ cào trong càonǐmā, nghĩa là 1 từ chửi lóng trong tiếng Trung luôn. Thâm thúy đến thế là cùng!

Đây là tôi khi xem bạn mình cãi nhau bằng "ngôn ngữ" lạ.

3. Nhiều hôm tôi muốn viết status tiếng Anh deep deep, nhưng sau một hồi tra từ, google dịch rồi lại... xóa đi. Vì sợ bị bắt lỗi ngữ pháp. Đã dốt thì không nên tỏ ra nguy hiểm!

4. Lần đầu tiên đi máy bay, tôi nói với mẹ rằng trời nóng quá, con có thể mở cửa sổ ra cho mát tí được không? Và tất cả mọi người trong khoang tròn mắt nhìn tôi, trong đó có cả anh crush tôi vừa tia được. Có ai an ủi tôi không?



Chỉ có đi máy bay kiểu này mới có thể mở cửa được mà thôi!

5. Tôi nghĩ chữ "cổ phần" trong "công ty cổ phần" là tên một công ty. Xong còn ngạc nhiên kiểu ôi cái công ty này hay nhể, sao mỹ phẩm, đồ điện, phim hoạt hình, gi gỉ gì gi cũng là sản phẩm của công ty này vậy?

6. Lúc mới học tiếng Anh cứ nghĩ "hot dog" là chó nóng. Về sau cô giáo dạy ngoại ngữ mới giải thích từ đó nghĩa là xúc xíc!

7. Lần đầu tôi vào tiệm ăn ở nước ngoài với vốn tiếng Anh cùi bắp của mình nên tôi không thể nào order được đành chỉ chỉ vào menu rồi nói “Can i get this one”, đó là 1 món bò là beef steak đó. Thì tôi tưởng đâu vậy là xong rồi nhưng nhân viên hỏi tôi 1 câu

- Nhân viên: How do you want that?

- Tôi: Hử ????

- Nhân viên: How do you like your steak?

- Tôi: Yeah, i like steak.

- Lần này tới lượt bạn nhân viên rơi vào trầm mặc, tôi mới thấy sai sai nên cầu cứu từ đứa bạn đi chung, nó nhìn nhìn tôi rồi nói “Well done”. Tôi tưởng đâu nó khen tôi làm tốt lắm, tôi còn cười cười. Sau đó tôi lôi điện thoại ra tra thì mới biết “well done” là thịt chín.