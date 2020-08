Những ông bố nổi tiếng chia sẻ châm ngôn dạy con "độc nhất vô nhị", người cuối cùng còn khiến thế giới phải cúi đầu kính nể bao lần

Dù là người nổi tiếng với đầy đủ tiền tài, danh vọng nhưng những ông bố này cũng không nằm ngoài "cuộc chiến" nuôi dạy con như bất kỳ bậc phụ huynh nào. Chính trong hành trình ấy, những người cha này đã nhận ra được cách nuôi dạy con phù hợp với bản thân.

1. Michael J Fox - Hãy luôn sẵn sàng

Ông tên thật là Michael Andrew Fox, sinh ngày 9/6/1961. Ông là một diễn viên, tác giả, nhà sản xuất phim và người biện hộ người Mỹ gốc Canada. Với một sự nghiệp điện ảnh và truyền hình kéo dài từ những năm 1970 đến nay, những vai diễn nổi tiếng của Fox bao gồm vai Marty McFly trong bộ ba Trở lại tương lai (1985-1990); Alex P. Keaton trong NBC 's Family Ties (1982-1989).

Michael J Fox cùng gia đình trong một chuyến dạo chơi tại Disneyland.



Chia sẻ với người hâm mộ về châm ngôn quan trọng nhất trong cách nuôi dạy con, ông nói rằng: "Nếu bạn cứ liên tục nói đợi bố thêm 5 phút, đợi bố thêm 10 phút nữa nhé thì các con sẽ không bao giờ muốn chia sẻ điều gì với bạn nữa. Tất cả sự hào hứng của chúng sẽ lụi tàn theo số thời gian phải chờ đợi bạn.

Bởi vậy, hãy luôn sẵn sàng chia sẻ với con, ngay khi chúng muốn. Tôi luôn luôn hào hứng mỗi khi lắng nghe các con chia sẻ điều gì đó với mình, cảm giác đó rất hạnh phúc".

2. Gary Oldman - Hãy chấp nhận sự kiệt sức của bạn

Gary Leonard Oldman (sinh 21/3/1958) là diễn viên người Anh. Ông cộng tác với nhiều nhà làm phim lớn ở Hollywood. Trải qua hơn 35 năm trong nghề, đảm nhận gần trăm vai diễn khác nhau, từ chính cho tới phụ, Gary Oldman luôn khiến cho khán giả phải thán phục trước khả năng biến hóa tài tình của mình. "Tắc kè hoa" là biệt danh mà truyền thông ưu ái dành tặng cho nam diễn viên 71 tuổi.

Gary Oldman chụp ảnh cùng hai trong số ba cậu con trai tài năng của mình.

Trong quan điểm nuôi dạy con cái của bản thân mình, ông từng chia sẻ với mọi người rằng: "Không có ai là không kiệt sức khi chăm sóc và nuôi dạy con cái cả. Thay vì than thở hãy chấp nhận điều đó sẽ tốt hơn cho cảm xúc của bạn và con cái. Khi chấp nhận, bạn sẽ tìm được cách giải quyết tốt hơn so với việc vui đầu vào than thân trách phận với người khác".

3. Robert Downey Jr - Hãy làm khó con bạn

Robert John Downey (sinh ngày 4 tháng 4 năm 1965) là một diễn viên người Mỹ, anh bắt đầu diễn xuất từ khi chỉ mới 5 tuổi trong một bộ phim của cha mình. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp của mình, anh đã tìm lại sự nổi tiếng cho bản thân thông qua vai diễn Iron Man (Người Sắt) trong series phim cùng tên.

Robert Downey Jr bên con trai út Exton.

Châm ngôn mà anh tâm đắc nhất trong quá trình nuôi dạy con cái của mình được anh chia sẻ như sau: "Đôi khi tôi đưa ra những yêu cầu khó khăn cho con mình, điều này chỉ với một mục đích duy nhất là rèn luyện cho chúng những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống bên ngoài. Nếu như quá nuông chiều mà không uốn nắn, có thể cuộc sống tương lai của con sẽ thực sự khó khăn".

4. Bruce Willis - Không bỏ lỡ bất kỳ điều gì của bọn trẻ

Walter Bruce Willis, sinh ngày 19/3/1955 là một nam diễn viên, nhà sản xuất và ca sĩ người Mỹ. Sự nghiệp điện ảnh của ông bắt đầu trên sân khấu Off-Broadway, trên màn ảnh nhỏ vào những năm 80, tiếp tục lên sóng truyền hình và phim ảnh vào thời gian đó, bao gồm các thể loại hành động, tình cảm, kinh dị,... Ông được biết đến nhiền nhất với vai diễn John McClane trong loạt phim Die Hard (Đương đầu thử thách).

Bruce Willis cùng mẹ và các con gái trong buổi lễ đặt ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Đối với ông, việc nuôi dạy con cái cần rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ cha mẹ. Ông cho rằng, đối với một đứa trẻ, người làm cha mẹ sẽ không bao giờ biết được sẽ có điều gì xảy ra với con mình, không biết được rằng chúng học được điều gì từ phụ huynh. Nên lời khuyên mà ông dành cho mọi người rằng: "Khi sinh con, năm đầu tiên đừng đi đâu hết. Hãy dành toàn bộ thời gian đó chỉ để ở bên con và đảm bảo không bở lỡ bất kỳ điều gì của bọn trẻ trong suốt thời gian chúng lớn lên".

5. Barack Obama - Kết hợp tình yêu với quy tắc

Ông là tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2017. Ông cũng gây ấn tượng khi là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Công chúng trên toàn thế giới đều ngưỡng mộ ông với những lời khuyên chân tình về cuộc sống hay cách nuôi dạy con trở thành những người thông minh tài năng như hai cô công chúa hoàn hảo của gia đình ông.

Gia đình hạnh phúc của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama.

Khi được hỏi về bí quyết nuôi dạy con của mình, ông cho rằng ngoài việc đồng lòng với vợ trong cách nuôi dạy con thì còn một bí quyết khác mà ông muốn gửi đến những người cha trên toàn thế giới rằng: "Hãy cứ dành cho các con tình yêu vô điều kiện của mình, nhưng đừng quên vài quy tắc nhỏ để chúng có thể trưởng thành ngay trong gia đình. Đó là cách rất tuyệt để nuôi dạy bọn trẻ thành những người có cuộc sống hạnh phúc sau này".

Nguồn bài: Readersdigest, Motherandbaby, Huffpost