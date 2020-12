Những nữ chính khí chất ngời ngời của phim truyền hình Việt 2020: Vừa đẹp vừa tài, khen ngợi nhiều mà thị phi cũng lắm!

Diễm My 9x - Phan Hoàng Linh của "Tình yêu và tham vọng"

Năm 2020 là năm ghi dấu ấn đáng nhớ của Diễm My 9x khi cô thể hiện vai diễn nàng giám đốc kinh doanh Phan Hoàng Linh đa mưu túc trí, dám yêu dám hận, luôn theo đuổi mục tiêu đến cùng trong bộ phim Tình yêu và tham vọng. Chính vì cá tính quá mạnh mẽ đó mà đôi khi, Phan Hoàng Linh cũng tạo nên tranh cãi gay gắt trong bộ phim.

Đó là khi người ta cho rằng Phan Linh "mặt dày" khi quyết tâm theo đuổi tình yêu của Minh tổng, khi rời khỏi Hoàng Thổ - nơi mình từng chịu đủ mọi đắng cay tủi nhục, để rồi vẫn quyết định mang đơn xin việc quay lại phòng tổng giám đốc... Tuy nhiên, nhìn ở một phía cạnh khác, thì đó cũng chính là cá tính mạnh mẽ, dám đương đầu tạo nên khí chất của Phan Hoàng Linh. Ai đó bảo rằng "phụ nữ hiện đại không ngại nằm trên", thì Phan Hoàng Linh của năm 2020 cũng sẵn sàng trở thành chiếc "cọc" đi tìm "trâu", kiên trì nắm chặt tay đeo đuổi tình yêu của đời mình. Là một người trẻ tuổi bản lĩnh, cô cũng sẵn sàng quay trở lại nơi mình đã vấp ngã là Hoàng Thổ để bắt đầu lại từ đầu, để chứng tỏ tài năng và khí chất của bản thân.

Thủ vai Phan Hoàng Linh, Diễm My 9x cũng từng gây ra nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của bản thân cô trong việc cải thiện diễn xuất. Bên cạnh đó, như đạo diễn Bùi Tiến Huy từng chia sẻ, anh chọn diễn viên vì cảm nhận được cái "thần thái" của họ thực sự phù hợp với vai diễn. Vai Phan Hoàng Linh, theo Bùi Tiến Huy, sinh ra để dành cho Diễm My, và chỉ có Diễm My mới toát lên thần thái của Phan Hoàng Linh.

Thúy Diễm - Nhớ của "Cát đỏ"

Dàn nhân vật của Cát đỏ có rất nhiều vai đáng nhớ, cả chính lẫn phụ. Được biết, đạo diễn Lưu Trọng Ninh luôn có thói quen lựa chọn diễn viên rất khắt khe, không quan tâm họ là ngôi sao hay chỉ là một... người qua đường. Thế nên mới có chuyện Thúy Diễm - một nữ diễn viên từng có 12 năm kinh nghiệm phim trường mà phải casting tới... 6 lần mới nhận được cái gật đầu của đạo diễn để đóng vai một trong 3 nữ chính của phim - Nhớ.

Để vào vai Nhớ, Thúy Diễm đã phải đánh đổi cả ngoại hình của mình, tăng cân lên, phơi cho da đen đi. Sáu tháng lăn lộn dưới cái nắng Ninh Thuận, Phan Thiết đã khiến cho nữ diễn viên xinh đẹp có một làn da bánh mật và ngoại hình thay đổi tới mức khi kết thúc dự án phim về nhà, con trai nhỏ hơn một tuổi của cô đã không nhận ra mẹ.

Nói về Nhớ, khán giả ấn tượng nhất với nhân vật này chính là sự mạnh mẽ, ngang tàng, sống bản năng, khao khát yêu và yêu hết mình, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn là một sự yếu mềm rất phụ nữ. Mỗi khi nhắc về Nhớ, khán giả lại nhớ đến cái dáng đi "hùng hục" của cô, làm việc gì cũng nhanh thoăn thoắt, một người đàn bà bản lĩnh đến đáng sợ, có thể cưỡi ngựa, lái xe, đánh nhau... nhưng sau tất cả, vẫn chẳng thể ngăn nổi con tim mình rỉ máu vì yêu, bị tình yêu làm cho tổn thương, gây tranh cãi cũng vì những dùng dằng, khó dứt khoát trong chuyện tình cảm.

Thúy Ngân - Hải Đường của "Hải đường trong gió"

"Chị đại" khét tiếng nhất màn ảnh Việt 2020 có lẽ phải kể đến nhân vật Hải Đường của Thúy Ngân trong miniseries phim hành động "chuẩn điện ảnh" Hải đường trong gió. Sau thành công vang dội của Gạo nếp gạo tẻ, lần này, Thúy Ngân chọn thể hiện một nhân vật có nhiều đất diễn nội tâm, luôn đấu tranh giữa ranh giới thiện ác, đồng thời còn phải thực hiện các pha hành động mạo hiểm gay cấn, khác xa so với những vai diễn trước đây.

Nữ diễn viên khiến khán giả phải "há hốc" với nhân vật có khả năng đánh đấm, dùng súng, dao và cả... cung tên, những màn đua xe mạo hiểm, hay những cảnh quay hành động nặng đô của nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ trong phim khiến khán giả phải khâm phục tinh thần cũng như nghị lực của cô.

Với cường độ ghi hình mệt mỏi, vất vả, không ít lần Thúy Ngân ngã gục ở phim trường, chẳng hạn cô phải thức trắng 7 đêm cho các cảnh ban đêm, tắm mưa liên tục 3 đêm.... Nhưng sau tất cả, Thúy Ngân cảm thấy hài lòng với những gì bỏ ra vì "mình không còn là bánh bèo vô dụng". Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ không giấu tham vọng trở thành đả nữ mới của màn ảnh Việt, nhưng cô xác định không vội vàng mà muốn chứng minh thực lực qua từng vai diễn.

Minh Trang - Nhã Đan của "Chọc tức vợ yêu"

Chọc tức vợ yêu từng là bộ phim hứng chịu nhiều gạch đá của cộng đồng mạng nhất ngay từ khi công bố dự án cho tới lúc phim lên sóng, lý do là bởi bộ phim được chuyển thể từ truyện ngôn tình triệu view cùng tên. Nhiều khán giả cho rằng những nhân vật của bản gốc Chọc tức vợ yêu là không thể đưa lên phim truyền hình bởi không một diễn viên nào đủ sức để thể hiện hình tượng có phần "siêu thực" của những Ninh Tịch, Lục Đỉnh Kiêu... trên màn ảnh.

Thế nên thời điểm đầu khi phim phát sóng, vai nữ chính Nhã Đan (tên trong tiểu thuyết gốc là Ninh Tịch) đã hứng trọn cơn thịnh nộ của dư luận. Tuy nhiên sau khi phim phát sóng và nhiều khán giả không còn ở tâm thế so sánh phim và truyện nữa thì Chọc tức vợ yêu bắt đầu dần dần chiếm được thiện cảm của người xem, vai diễn Nhã Đan của nữ diễn viên Minh Trang cũng được yêu mến hơn. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi diễn xuất, lại thêm phần lồng tiếng bị chê "giả trân", tuy nhiên không thể phủ nhận thần thái của Minh Trang khá phù hợp để thể hiện một Nhã Đan mạnh mẽ, cá tính, lúc thì quyến rũ chết người, khi lại đáng yêu làm mềm nhũn trái tim...

Dù thường xuyên bị "hội hồ ly" trong phim hãm hại, chơi xấu nhưng Nhã Đan khiến fan thích thú khi 5 lần 7 lượt hiên ngang chống trả, đáp lễ một cách thông minh tinh tế. Đó là chưa kể cô nàng này còn có đủ mọi kỹ năng tưởng chỉ có ở các đấng mày râu như chạy moto, đánh đấm, dùng súng... khi cần.

Phương Oanh - Trang của "Lựa chọn số phận"

Năm 2020, "Quỳnh búp bê" Phương Oanh khiến khán giả ngạc nhiên khi thể hiện 2 nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau trong 2 bộ phim lên sóng giờ vàng VTV là Cô gái nhà người ta và Lựa chọn số phận. Nếu như trong Cô gái nhà người ta, Phương Oanh vào vai cô giáo làng quê kiểng, suốt ngày kín cổng cao tường thì sang Lựa chọn số phận, "Quỳnh búp bê" khiến khán giả phải tròn mắt vói tạo hình chị đại sang chảnh, thành đạt, quyến rũ.

Phương Oanh tâm sự mình rất tâm đắc với nhân vật Trang của Lựa chọn số phận vì nhân vật này gần với bản thân cô nhất. Cũng nhờ vai Trang, Phương Oanh được một lần "lồng lộn" hết cỡ trên màn ảnh. Xem phim, khán giả được một phen "hoa mắt" trước bộ sưu tập trang phục, phụ kiện hàng hiệu mà Phương Oanh đầu tư.

Không chỉ ăn mặc đẹp, cách ứng xử, phát ngôn, phong thái của Trang trong phim đều rất "xứng tầm" chị đại khiến người xem thích thú.

Quỳnh Kool - Ngọc của "Đừng bắt em phải quên"

Chốt sổ danh sách những nữ chính "chất ngất" trên màn ảnh nhỏ Việt Nam 2020 phải kể đến nhân vật Ngọc do Quỳnh Kool thủ vai trong Đừng bắt em phải quên. Ngọc cũng là một vai diễn được đánh giá là ấn tượng nhất của Quỳnh Kool từ trước đến nay, và cũng là nhân vật được yêu mến nhất. Điều này thì hoàn toàn có thể hiểu được vì trước Ngọc, Quỳnh Kool thường xuyên diễn vai những cô nàng bánh bèo, hỗn láo, thủ đoạn, nếu không phải nhân cách "có vấn đề" thì cũng là hạng "em gái mưa" bị hội chị em thù ghét.

Ngọc của Đừng bắt em phải quên gây ấn tượng cho khán giả bởi tính cách đúng chuẩn phụ nữ thời đại mới, một cô gái mạnh mẽ, yêu ghét rạch ròi, và đặc biệt là luôn "ở đời thấy chuyện bất bình chẳng tha". Ngọc sẵn sàng đòi đánh thầy giáo vì cho rằng anh lừa tình bạn gái, xử đẹp gã người yêu khốn nạn của bạn thân, hay ra tay giúp đỡ một người lạ mặt bị cướp túi xách trên đường... Đặc biệt, những màn đối đầu của Ngọc với ả tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình mình đã khiến cô được lòng khán giả nhiều nhất.