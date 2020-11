Những người mệnh này ôm trọn may mắn trong tháng 11, được quý nhân soi đường chỉ lối, tình cảm lẫn tiền bạc đều ngọt ngào, viên mãn

Mỗi một tháng qua đi, ai cũng mong gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để cải thiện cuộc sống của mình. Người thì chăm chỉ nỗ lực làm việc, người thì mong chờ điều kỳ diệu xuất hiện trong cuộc sống của bản thân. Dù nỗ lực bằng cách nào đi nữa, chúng ta đều không ngừng mong muốn những tháng cuối năm có thể tăng thêm thu nhập, bứt phá trong công việc, thu về nhiều lợi ích hơn.

Đã bước sang những ngày đầu của tháng 11, vận khí có nhiều thay đổi so với tháng 10. Vì vậy, may mắn cũng đổi chiều tìm đến những người được hưởng phúc lộc, may mắn. Người mệnh nào sẽ ôm trọn những điều tốt lành trong tháng 11 này đây, cùng xem nhé!



Người mệnh Thành Đầu Thổ (Kỷ Mão)

Người tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thành Đầu Thổ được hưởng phúc phần từ nhỏ, đây là người thông minh, lanh lợi, luôn được cát tinh chiếu mệnh trong cuộc sống.

Từ lúc sinh ra, người mệnh Thành Đầu Thổ được cha mẹ yêu thương hết mực, cuộc sống đủ đầy không phải lo nghĩ gì nhiều. Hơn nữa, không chỉ được hưởng phúc đức của dòng họ, bản thân người Kỷ Mão cũng không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân nhằm xây dựng giá trị của riêng mình.

Người mệnh Thành Đầu Thổ tuổi Kỷ Mão năng động, tích cực sẽ được quý nhân chiếu cố trong tháng 11 này

Sự thông minh, nhanh nhẹn chính là "lưỡi câu" sắc bén giúp người Kỷ Mão mệnh Thành Đầu Thổ nắm bắt được nhiều cơ hội tốt trong cuộc đời.

Tháng 11 này, người mệnh Thành Đầu Thổ tuổi Kỷ Mão sẽ được cát tinh chiếu sáng, tài lộc dồi dào. Tuy có khó khăn hoặc sự đố kỵ xuất hiện từ người xung quanh khiến tuổi Kỷ Mão nản lòng, nhưng chỉ cần bạn kiên trì, không bỏ cuộc thì bạn sẽ được đền đáp bằng thành quả xứng đáng.

Thành công chẳng bao giờ đến một cách dễ dàng, những khốn khó sẽ càng khiến bạn bản lĩnh, kiên cường hơn, hạnh phúc cũng theo đó mà tới gần.

Người mệnh Giản Hạ Thủy (Đinh Sửu)

Hãy tạm biệt những rắc rối của tháng trước, tháng 11 này người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu sẽ đón nhận rất nhiều điều tốt lành. Từ đó, những cơ hội thu về tài lộc dư dả cũng theo chân tìm đến với bạn.

Người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu nhanh nhẹn, hoạt bát và có góc nhìn sâu sắc, tinh tế trước mỗi vấn đề của cuộc sống. Họ luôn mong muốn xây dựng cho mình một cá tính riêng biệt, không lẫn tạp với bất kỳ ai khác.

Người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu sâu sắc, tinh tế sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong tháng 11, mang về nhiều tài lộc cho bản thân

Cuộc sống tháng này của tuổi Đinh Sửu tràn ngập phúc khí, không những chất lượng công việc đạt hiệu quả cao mà bạn còn được cấp trên khen ngợi. Vận khí tháng 11 tốt lành may mắn, người mệnh Giản Hạ Thủy càng chăm chỉ nỗ lực bao nhiêu thì cuối tháng lương thưởng và công việc kinh doanh của bạn bội thu bấy nhiêu.

Chưa hết, vận đào hoa cũng “tới tấp” ghé thăm bạn. Nếu còn F.A, bạn hoàn toàn có cơ hội tìm được một nửa yêu thương ngay trong tháng này!

Người mệnh Kiếm Phong Kim (Nhâm Thân)

Nếu như tháng 10 chưa mang đến cho người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân cuộc sống như ý thì đến tháng 11 này bạn hãy chuẩn bị tâm lý để nghênh đón thần tài gõ cửa.

Nhờ được thần tài chiếu cố, người tuổi Nhâm Thân sẽ cải thiện được tài lộc trong tháng này. Những khó khăn tháng trước đã dần qua đi và đang nhường chỗ cho may mắn và những điều tốt lành vào tháng 11.

Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân có cơ hội tìm thấy nhân duyên tốt lành của mình trong tháng 11

Tuổi Nhâm Thân cần nỗ lực nhiều hơn vào công việc, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí để tập trung vào sự nghiệp của mình. Hơn nữa, người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân cần duy trì những thói quen tốt, lập kế hoạch rõ ràng trước khi thực hiện bất kỳ ý tưởng sáng tạo nào.

Bên cạnh đó, tình duyên tháng 11 của tuổi Nhâm Thân cũng rực rỡ như hoa đào mùa xuân khoe sắc. Những người độc thân nếu muốn tìm được tình yêu đích thực, bạn nên đi ra ngoài nhiều hơn. Bởi số phận đã an bài cho bạn nhân duyên tốt, chỉ cần bản thân chủ động mở lòng, tình yêu sẽ gõ cửa. Những cặp đôi đang yêu có thể tính đến chuyện "hai ta về chung một nhà".

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)