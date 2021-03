Những người mệnh hỏa khi thiết kế nhà cần lưu ý những gì?

Hướng nhà phù hợp với những người mệnh hỏa

Người mệnh hỏa phù hợp với các hướng Nam, hướng Đông, Đông Nam và hướng Bắc. Điều này được ghi rõ trong các tài liệu về phong thủy. Chính vì vậy, nếu bạn là người mệnh hỏa và đang có nhu cầu muốn xây nhà hoặc mua nhà chung cư thì nên ưu tiên xây, chọn nhà theo các hướng kể trên để mang lại tài lộc cho người mệnh hỏa.

Không chỉ mang lại tài lộc, khi xây nhà theo các hướng phong thủy hợp với người mệnh hỏa còn mang lại sự thành công trong cuộc sống nói chung và các vấn đề như tình duyên, sức khỏe nói riêng…

Vì thế trong quá trình thiết kế và thi công nhà cần xác định hướng nhà hoặc mở cửa chính ra những hướng đó. Còn trong trường hợp đã hoàn thành công trình có thể hóa giải bằng cách mở cửa sổ hay kê giường hướng tốt với mệnh của bản thân.

Người mệnh Hỏa phù hợp với các hướng Nam, hướng Đông, Đông Nam và hướng Bắc. Ảnh minh họa.

Màu sắc phù hợp trong phong thủy người mệnh hỏa

Theo phong thủy, những người mệnh hỏa sẽ rất phù hợp với những gam màu ấm, nóng. Trong các màu sắc phù hợp với người mệnh hỏa phải kể đến màu: đỏ hồng, cam và tím.

Việc chọn màu sắc sao cho tạo phong thủy tài lộc cho người mệnh hỏa cũng nên dựa theo thuyết này để mang lại sự bình yên, may mắn cho những người mệnh hỏa.

Bên cạnh những màu sắc phù hợp kể trên, theo các tính toán của quy luật ngũ hành tương sinh, người mệnh hỏa cũng rất phù hợp với những tông màu xanh. Trong đó xanh lá là phù hợp nhất, bởi lá thuộc hành mộc, mà mộc lại sinh hỏa.

Nhà sơn màu xanh lá phù hợp với người mệnh hỏa. Ảnh minh họa.

Nếu muốn mọi sự hanh thông, những người mệnh hỏa nên tránh chọn những màu như xanh nước biển, màu đen. Màu xanh nước biển tượng trưng cho thủy mà thủy khắc hỏa.

Tuy nhiên, rất khó để trang trí nhà bằng các màu chủ đạo hợp với mệnh hỏa kể trên từ đỏ, hồng, tìm hay xanh lá đều dễ gây cảm giác nhức mắt cho người nhìn nếu sử dụng quá nhiều.

Chính vì thế nên khéo léo kết hợp và phối màu từ màu sơn đến màu các đồ nội thất để đảm bảo vẻ đẹp cho ngôi nhà.

Có thể sơn tường bằng các màu nhẹ dịu hơn như hồng, tím còn các màu nổi như đỏ, xanh lá thì sử dụng các đồ nội thất, các chi tiết nhỏ để làm ngôi nhà thêm bắt mắt mà vẫn hợp phong thủy nhà ở cho người mệnh hỏa.

Đồ nội thất cho người mệnh hỏa

Việc chọn nội thất cho người mệnh hỏa cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Trong ngũ hành thì hỏa sinh thổ. Theo nguyên lý này, sẽ thật tuyệt vời nếu người mệnh hỏa chọn những mái nhà nhọn, hay là tam giác thuộc hành hỏa. Điều này rất tương hợp với gia chủ mệnh hỏa, hơn nữa hỏa sinh thổ cũng là nền tảng tốt giúp bảo vệ cho ngôi nhà.

Người mệnh hỏa nên chọn những mái nhà nhọn. Ảnh minh họa.

Người thuộc mệnh hỏa là những người rất tích cực và sôi nổi. Họ là những người rất sôi động và luôn đề cao tinh thần chủ động. Chính vì vậy mà những đồ vật trong nhà họ cũng nên ưu tiên bằng những vật liệu cứng chắc, ưu tiên đá và gỗ, hạn chế kim loại. Các loại đá bao gồm đá thạch anh tóc xanh, đá cẩm thạch xanh hay mắt hổ là những đồ đạc lý tưởng khi nhắc đến tiêu chí phong thủy tài lộc cho người mệnh hỏa.

Vì mộc sinh hỏa nên mệnh hỏa có thể sử dụng các loại gỗ trong trang trí nhà. Có rất nhiều hình thức gỗ như gỗ ép, gỗ vân, gỗ phủ sơn mài… để gia chủ lựa chọn phù hợp nhất cho ngôi nhà của mình. Việc sử dụng đồ gỗ không chỉ khiến ngôi nhà trở nên hiện đại hơn mà còn phù hợp phong thủy nhà ở cho người mệnh hỏa nên sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Vì mộc sinh hỏa nên mệnh hỏa có thể sử dụng các loại gỗ trong trang trí nhà. Ảnh minh họa.

Người thuộc mệnh hỏa nếu muốn mạng lại tài lộc, bình an cho mình thì nên đặt một chiếc gương hay bể nuôi cá để khởi động thủy khí và cân bằng lại lượng hỏa khí cho căn nhà. Chính nhờ sự cân bằng này sẽ giúp gia chủ may mắn trong đường công danh. Một lưu ý nhỏ đó là tuyệt đối không để gương đối diện với cửa ra vào hay đối diện với đầu giường ngủ. Quan niệm phong thủy cho rằng những điều đó thường tạo ra cảm giác bất an, bồn chồn.

Một cách khác giúp cân bằng lượng hỏa khí trong nhà đó là trồng cây xanh trong nhà. Với cây xanh nên ưu tiên các loại cây ra hoa và quả.

Trồng cây xanh trong chậu màu đỏ, hồng chính là cách mang lại tài lộc cho người mệnh hỏa. Những loại hoa ưu tiên nên trông trong nhà như: lan hồ điệp, phượng tiên hay hoa hỏa tước…

Vì hỏa khắc kim, nên tránh các đồ dùng bằng kim loại có hành kim.

Thông tin mang tính chất tham khảo.