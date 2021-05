Những nàng da đẹp nõn nà đều dùng loại serum làm sáng da, chống lão hóa đỉnh cao này

Là biên tập viên làm đẹp của chuyên trang nổi tiếng Who What Wear, BTV Mica Ricketts không chỉ được thử nghiệm nhiều sản phẩm skincare với những thành phần thời thượng nhất, mà còn được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nhân vật da đẹp. Và xuyên suốt khoảng thời gian này, BTV Mica Ricketts đã nhận ra một điều rằng những ai sở hữu làn da đẹp tuyệt vời đều cùng dùng một sản phẩm, đó chính là serum vitamin C.

Theo chuyên gia làm đẹp Lisa Franklin tại London: "Vitamin C mang đến rất nhiều lợi ích cho làn da. Đây là chất chống oxy hóa, giúp kích thích sản sinh collagen, tăng vẻ tươi sáng, rạng rỡ và làm đều màu da". "Việc thoa sản phẩm chứa vitamin C lên da được chứng minh là có thể đẩy lùi được những thay đổi liên quan đến tuổi tác ở tầng hạ bì, và cũng có thể phòng ngừa, điều trị các dấu hiệu lão hóa sớm gây ra bởi ánh nắng".

Chuyên gia Georgie Cleeve – người sáng lập của hãng skincare Oskia tại London bổ sung thêm rằng vitamin C mang đến những lợi ích to lớn cho tình trạng da của bạn: "Thành phần này hữu ích từ việc giảm tình trạng tăng sắc tố da, làm đều màu da cho đến giảm nếp nhăn, giúp làn da thêm khỏe, căng mọng và tươi sáng lấp lánh".

Nhờ khả năng cải thiện làn da sâu sắc, đồng thời giúp vô hiệu hóa các gốc tự do, sản phẩm chứa vitamin C, đặc biệt là serum vitamin C lý tưởng để bôi vào buổi sáng, trước khi thoa kem chống nắng. Và đến đây, nếu bạn muốn thêm serum vitamin C vào quy trình skincare, hãy tham khảo những gợi ý chất lượng sau đây.

1. Drunk Elephant C-Firma Day Serum (Khoảng 2.290.000 VNĐ)

Vỏ ngoài của lọ serum nhà Drunk Elephant trông ngọt ngào, đáng yêu vậy nhưng đây lại là sản phẩm có hiệu lực rất cao, giúp cải thiện làn da mạnh mẽ. Lọ serum chứa ascorbic acid cùng với hyaluronic acid cùng với phức hợp các chất chống oxy hóa giúp làn da của bạn dần tươi sáng hơn. Lọ serum này thấm nhanh và không gây kích ứng cho làn da.

2. The Ordinary Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2% (Khoảng 320.000 VNĐ)

Nếu là một người quan tâm đến skincare, bạn hẳn sẽ không còn lạ gì với The Ordinary – thương hiệu bán những sản phẩm giá bình dân, nhưng chất lượng tuyệt vời. Lọ serum này chứa các thành phần như ascorbic acid (vitamin C) và alpha arbutin giúp làm sáng da, góp phần chống lão hóa. Lọ serum của The Ordinary chính là một trong những món skincare phải có của nhiều biên tập viên làm đẹp.

3. Summer Fridays CC Me Serum (Khoảng 1.249.000 VNĐ)

Chứa 2 loại vitamin C đầy quyền năng, lọ serum này sẽ lập tức giúp làn da của bạn rạng rỡ, tươi tắn hơn, đồng thời giữ ẩm cho da luôn căng khỏe. Theo thời gian, lọ serum nhà Summer Fridays còn giúp làm mờ đốm nâu, thắp sáng làn da bị xỉn màu. Lọ serum thấm vào da rất nhanh, không hề khiến làn da của bạn bị dính nhớp, khó chịu.

4. iS Clinical Super Serum Advance Plus (Khoảng 3.990.000 VNĐ)

Lọ serum vitamin C được BTV Mica Ricketts tin dùng đợt này chính là sản phẩm xịn sò nhà iS Clinical. Đây cũng là sản phẩm yêu thích của cựu thiên thần Victoria's Secret - Rosie Huntington-Whiteley. 15% nồng độ L-ascorbic acid của lọ serum giúp loại bỏ sạch sẽ sẹo mụn, làm mờ đốm nâu. Em này cũng sẽ cho bạn làn da sáng căng, mịn màng chuẩn trong mơ, xứng đáng với số tiền bạc triệu bạn bỏ ra để "rinh" lọ serum này về.



5. Glossier Super Glow (Khoảng 870.000 VNĐ)

Lọ serum của Glossier rất dịu nhẹ. Sản phẩm chứa vitamin C và magie – 2 thành tố cần thiết để duy trì làn da khỏe mạnh. Chất serum dạng sữa của sản phẩm sẽ thẩm thấu hiệu quả vào trong da, mang đến độ sáng căng từ bên trong.

