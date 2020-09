Những mỹ nhân sở hữu dòng máu lai làm say lòng cả Hollywood

Angelina Jolie



Mỹ nhân sở hữu đôi môi quyến rũ nhất Thế giới sinh ra tại “thành phố của những thiên thần” Los Angeles, Mỹ. Angelina Jolie là con gái của nam diễn viên từng giành giải Oscar Jon Voight và diễn viên kịch nói lừng danh Marcheline Bertrand. Bố của “Angie” là người gốc Đức - Slovakia. Mẹ cô lại là người Canada, gốc Pháp, Hà Lan và Đức. Chưa kể, nữ diễn viên Marcheline còn mang dòng máu Iroquois của người Mỹ bản địa. Tổ tiên của họ lại là người Huron thế kỷ 17.

Khi mới khởi nghiệp trong vai trò người mẫu, Angelina Jolie được truyền thông ca tụng là mỹ nhân có nụ cười rạng rỡ nhất và cũng là người mang vẻ đẹp “thiên biến vạn hóa” nhất Hollywood. Khi thì toát lên sự mạnh mẽ đầy nổi loạn, khi lại dịu dàng cực kỳ nữ tính.

Ngoại hình nổi bật mang đến cho nữ diễn viên hàng loạt lời mời tham dự các bộ phim lớn nhỏ. Đến nay, nữ cường nhân sinh năm 1975 này đã có cho mình một sự nghiệp lẫy lừng. Vai diễn nổi bật nhất của Jolie có thể kể đến Girl, Interrupted (1999), Lara Croft (2001, 2003), Wanted (2008), Changeling (2008), Salt (2010), Maleficent (2014, 2019) và sắp tới đây Thena trong Eternal (2021) của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Vanessa Hudgens

Ít ngươi biết rằng nữ diễn viên của High School Musical từng một thời đánh cắp trái tim khán giả Việt với giọng ca ngọt ngào lại sở hữu nhiều dòng máu. Vanessa Hudgens sinh ra tại Salinas, California, Mỹ. Bố của Vanessa là người gốc Ireland, Mỹ và Ấn Độ. Và mẹ cô cũng mang dòng máu lai Philippines, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Vanessa Hudgens bước chân vào điện ảnh từ khá sớm. Nhưng phải đến “bom tạ nhạc kịch” High School Musical chiếu trên Disney Channel, tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1988 mới được đông đảo khán giả quốc tế biết tới. Đây cũng được xem như là vai diễn để đời và thành công nhất của Hudgens.

Sau khi chia tay “Nhạc Kịch Trung Học” của Disney, Vanessa tập trung phát triển sự nghiệp ca hát và sân khấu, đồng thời tham gia các bộ phim nhỏ hay phim truyền hình như Beastly, The Princess Switch, The Knight Before Christmas của Netflix. Bộ phim lớn gần đây nhất cô tham gia là Bad Boys for Life có sự góp mặt của Will Smith, Martin Lawrence.

Alexandra Daddario

Từng thủ vai Á thần Annabeth – con gái nữ thần Athena trong loạt phim Percy Jackson, hay con gái của The Rock trong phim hành động đề tài thảm họa San Andreas, và nhiều vai diễn đáng nhớ khác, Alexandra Daddario thu hút người đối diện bởi đôi mắt hút hồn cùng những đường cong hoàn hảo.

Cũng nhờ sở hữu dòng máu Ý, Hungarian/Slovak, Ireland, Anh và Đức, Alexandra Daddario mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị tựa như một “Á thần” đích thực dưới nhân gian. Đôi mắt xanh sâu thẳm, đôi môi gợi cảm, thân hình bốc lửa, nữ diễn viên nổi bật và hớp hồn bất cứ ai mỗi lần xuất hiện.

Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki, mỹ nhân 1m9 của Tenet sở hữu vẻ đẹp lai Úc, Ba Lan và Ireland, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Việt Nam khi hiện tại siêu bom tấn có sự góp mặt của cô đang làm mưa làm gió tại phòng vé Việt.

Người đẹp 9x đến từ Australia có màn ra mắt thành công tại Hollywood năm 2013 với The Great Gatsby. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều tựa phim bom tấn như The Man from U.N.C.L.E., Guardians of the Galaxy Vol. 2, The Cloverfield Paradox hay gần đây nhất Widows của đạo diễn Steve McQueen. Chiều cao ấn tượng, mái tóc vàng, làn da trắng sứ cùng nhan sắc quyến rũ của Debicki khiến cô nổi bật trước dàn diễn viên nữ tại Hollywood.

Bên cạnh ngoại hình xuất sắc, Elizabeth cũng chứng minh được mình không hề là một “bình hoa di động”.

Morena Baccarin

Nữ diễn viên Morena Baccarin sinh năm 1979 tại Rio de Janeiro, Brazil và lớn lên tại Greenwich Village, New York, Mỹ. Cô có hai quốc tịch Mỹ và Brazil, và mang trong mình dòng máu Italy, Brazil.

Hiếm có mỹ nhân nào được cả thế giới siêu anh hùng Marvel lẫn DC theo đuổi và yêu quý như Morena Baccarin. Cô nổi tiếng với vai diễn Vanessa, người tình của Deadpool do Ryan Reynold thủ vai trong hai bộ phim điện ảnh Deadpool ra mắt năm 2016 và 2018. Đồng thời, Morena còn vào vai tiến sĩ Leslie Thompkins, bạn gái của thanh tra James Gordon trong Gotham - phim truyền hình xoay quanh khoảng thời gian siêu anh hùng Batman lúc còn nhỏ. Mỹ nhân thậm chí còn tham gia lồng tiếng cho hàng loạt phim hoạt hoạt hình của DC như Batman: Bad Blood, Son of Batman…

Nhưng bên cạnh đó, Morena Baccarin cũng ghi dấu với nhiều vai diễn đa dạng trong nhiều thế loại khác nhau gồm cả hành động, hài tình cảm, tâm lý… Sang đến năm 2020 này, Morena Baccarin sẽ sánh vai bên nam thần hành động Gerard Butler trong bộ phim đề tài tận thế mang tên “Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch”.

Phim lấy bối cảnh hàng loạt mảnh vỡ thiên thạch liên tiếp rơi xuống Trái đất, phá hủy tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. John Garrity (Gerard Butler) và vợ Allison (Morena Baccarin) cùng con trai Nathan tìm đường đến Greenland bằng mọi giá - nơi trú ẩn an toàn, hy vọng sống sót duy nhất của tất cả trước khi quá muộn. Phim ra rạp ở Việt Nam từ ngày 11/9.