Những món đồ uống "siêu chất" được pha chế từ Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk

Riêng trong lĩnh vực pha chế chuyên nghiệp, Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk được mệnh danh là nguyên liệu hảo hạng - có thể kết hợp với rất nhiều nguyên liệu khác để tạo nên những thức uống "siêu chất" - tươi ngon, hảo hạng và vô cùng hấp dẫn vị giác.



Dalatmilk là thương hiệu sữa tươi rất được ưa chuộng, đặc biệt tại các cửa hàng/chuỗi cafe lớn nổi tiếng tại HN và TP.HCM. Với dòng sữa tươi thanh trùng nguyên chất, Barista đã khéo léo kết hợp cùng nhiều nguyên liệu để sáng tạo ra các công thức đồ uống đẳng cấp, góp phần nâng tầm hương vị, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đặc biệt sảng khoái.

Bạc Xỉu, Latte truyền thống, Matcha Latte và Chocolate... những món trứ danh tạo nên thương hiệu của quán đều là dòng đồ uống cơ bản, phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Tuy nhiên có Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk trong tay, các barista đã tự tin biến mọi hương vị tưởng chừng quen thuộc trở thành món Signature mang tính độc quyền. Chỉ cần khách hàng nếm thử là sẽ muốn thưởng thức mãi vì cảm giác hưng phấn khi khám phá ra vị ngon độc đáo từ bản sắc hảo hạng của nguyên liệu.

Trong quá trình chế biến đồ uống, theo các Barista khó nhất là lựa chọn nguyên liệu phù hợp với nhau. Mỗi nguyên liệu khi đứng riêng có thể tươi ngon, chất lượng nhưng nếu hương vị quá gắt hay kết cấu không ổn định đều rất khó để kết hợp thành món đồ uống hòa quyện hấp dẫn. Vậy nên nhiều người tin dùng Dalatmilk như là nguyên liệu đặc biệt khi chế biến đồ uống cần đến sữa tươi nguyên chất.

Ngoài độ ổn định về chất lượng, Dalatmilk còn mang hương vị dịu thơm vô cùng phù hợp để "đi được" cùng rất nhiều loại hạt cà phê khác nhau. Thậm chí, với các nguyên liệu đa dạng như matcha, syrup (siro) hay sinh tố… Dalatmilk vẫn đặc biệt phù hợp.

Bạc Xỉu là đồ uống được cả giới trẻ lẫn khách hàng trung niên vô cùng yêu thích nhờ hương thơm đậm đà của 2 loại cà phê cao cấp Fine Robusta từ vùng Lâm Hà và Gia Lai kết hợp với vị ngọt dịu thuần khiết của sữa tươi Dalatmilk.

Quá trình pha chế, barista sẽ tạo hỗn hợp sữa đặc cùng Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk ủ lạnh và đá viên tinh khiết. Sau đó là hàng loạt thao tác nhẹ nhàng nhằm chiết rót cà phê espresso theo dòng lên trên hỗn hợp sữa lạnh để tạo thành 2 mảng màu phân tầng đầy mĩ thuật.

"Chúng tôi luôn đảm bảo Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk được bảo quản ở độ lạnh lý tưởng để khi gặp Espresso ấm nóng, chúng sẽ kết nối những nốt hương đặc biệt của cả hai loại hạt Fine Robusta cao cấp rang ở mức Medium Dark. Từ đó các nguyên liệu hoà quyện và bung tỏa mọi nốt hương phong phú nhất. Khách hàng sẽ cảm nhận được hương vị đặc trưng của hạt nướng, trái cây khô, chocolate, caramel và nho khô trong ly Bạc Xỉu - Đại diện của quán chia sẻ.

Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk còn được ưu ái kết hợp với vô cùng nhiều loại cà phê khác để tạo nên những hương vị mới lạ và độc đáo như món Latte đầy "chất nghệ". Barista Nguyễn Mạnh Hùng, một trong những "phù thủy của làng Latte Art" hào hứng giới thiệu món đồ uống được order nhiều bậc nhất ở cửa hàng.

"Nếu muốn cảm nhận được giá trị của sự hòa quyện tuyệt vời giữa sữa tươi với cà phê, gợi ý của tôi sẽ là đánh sữa nóng lên một chút để đường tự nhiên trong sữa nguyên chất được đánh thức dậy. Thêm chút cà phê vào sữa tại lúc ấy, ta sẽ cảm nhận ra sự thú vị vô cùng".

Mạnh Hùng chia sẻ lý do công thức Latte vốn đơn giản là cà phê Espresso và sữa tươi thanh trùng nguyên kem đánh nóng của mình lại có thể tạo ra hỗn hợp cà phê sữa với "body" dày dặn, lớp kem bề mặt sánh quyện mịn màng mang vẻ đẹp quyến rũ từ sự tinh khiết nguyên bản của các nguyên liệu đến vậy.

Theo Mạnh Hùng, Cappuccino hay Latte đều không xa lạ với người yêu cà phê và chưa bao giờ hạ nhiệt ở phạm vi toàn cầu. Có đến hàng tỷ ly Latte được tiêu thụ mỗi ngày trên thế giới. Một phần vì sự thú vị và vẻ đẹp liên tục xuất hiện trên bề mặt tách cà phê.

"Với Dalatmilk, giới hạn duy nhất chỉ còn là trí tưởng tượng của bạn mà thôi", Mạnh Hùng nhấn mạnh về chất lượng ổn định của Dalatmilk - nguyên liệu được anh coi là yếu tố tiên quyết giúp barista pha chế thành công các món đồ uống kết hợp giữa cà phê và sữa.

"Giống như một nghi thức của riêng mình vào mỗi sáng, tôi muốn uống một ly đồ uống nóng, thơm ngọt để tất cả hương vị thuần khiết hoàn toàn từ thiên nhiên sẽ nhẹ nhàng khơi gọi não bộ cùng trái tim thức dậy. Hậu vị ngọt thơm của hương hoa cà phê hòa quyện với với vị sữa ngọt nhẹ mang đến cảm giác thư thái, nồng ấm và hạnh phúc cho ngày mới" - một khách hàng yêu thích Latte đã chia sẻ như vậy.

Matcha latte - thức uống được yêu thích bởi hương vị béo nhẹ, thanh mát của sữa tươi sạch Dalatmilk hòa quyện hoàn hảo cùng vị đắng nhẹ, thơm lành của bột trà xanh hữu cơ tạo nên một thức uống hài hòa, tinh tế, chinh phục mọi khẩu vị.

Barista đã chọn loại bột trà xanh của Shizuoka, Nhật Bản - là matcha được làm từ lá trà thứ 3 - 4 - 5 cho hương vị nồng đậm dày dặn với độ chát nhẹ. Bột matcha kết hợp với Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk vốn được mệnh danh là "di sản từ cao nguyên" bởi vị ngọt thanh đặc sản sẽ cho ra ly Matcha Latte trung hòa hoàn hảo vị đắng của trà xanh. Đồng thời giúp thức uống không bị quá ngọt, phù hợp với những ai yêu thích vị trà xanh nguyên bản. Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk còn cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối và dồi dào như protein, canxi, vitamin,... giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Theo các barista chuyên nghiệp, Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk cũng đồng thời nâng tầm hương vị đồ uống socola với những sáng tạo độc đáo không giới hạn. Ở phiên bản Chocolatte nóng, kỹ thuật Latte art sẽ thêm lần nữa được thăng hoa nhờ kết cấu ổn định và tinh tế từ Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk. Vậy là không chỉ thỏa mãn chất lượng thơm ngon cho đồ uống, Dalatmilk còn giúp tôn vinh vẻ đẹp bất tận của nghệ thuật tạo hình từ lớp bọt sữa mềm mại sánh mịn đến vô cùng.

Ly Chocolate mát lạnh với sự kết hợp tuyệt hảo cùng Dalatmilk vừa được ra đời. Vị ngọt thanh của Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk hòa quyện cùng vị đắng nhẹ và hương thơm nồng đượm cùng độ chua nhẹ của socola đã tạo nên thức uống lý tưởng tựa như cảm giác thưởng thức một thanh socola 65% béo ngậy, bổ dưỡng.

Mỗi món đồ uống với những đặc trưng khác nhau nhưng điểm chung đều sử dụng Sữa Tươi Thanh Trùng Dalatmilk như một sự kết hợp hoàn hảo, nâng tầm hương vị đồ uống, giúp khách hàng luôn ưu tiên lựa chọn quán như một địa điểm quen thuộc.

Văn hóa cà phê từ lâu đã trở thành nét đẹp đặc trưng trong đời sống ẩm thực của người Việt Nam. Riêng với giới trẻ, quán cà phê không chỉ là nơi thưởng thức những ly đồ uống thơm ngon mà còn là không gian lý tưởng để học tập, làm việc và chia sẻ những câu chuyện thú vị bên bạn bè. Lời nhắn: "Cà phê nhé!" nhiều lúc còn mang nét nghĩa muốn có một buổi hẹn hò, gặp gỡ trực tiếp.

Đình Hảo, một khách hàng thường xuyên của quán chia sẻ: "Giới trẻ bọn mình là thế hệ bắt đầu được lớn lên cùng sữa tươi vậy nên các loại đồ uống có pha sữa luôn khiến bọn mình cảm thấy rất dễ chịu. Mình và bạn mình yêu thích Latte nóng ở đây bởi cảm giác sánh mịn ngọt thơm vị sữa tự nhiên hòa quyện với hương vị cà phê tươi mới vô cùng hấp dẫn và không bị đậm gắt như cà phê truyền thống".