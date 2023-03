Những màn nhảy múa "hai mảnh" nóng mắt ở phố đi bộ Bùi Viện

Tuy được kỳ vọng là sẽ thu hút khách, thực tế hàng loạt quán có nhảy múa lại vắng khách hơn so với các quán kinh doanh bình thường. Một số hướng dẫn viên du lịch cho biết các màn nhảy múa không bắt khách có lẽ một phần là do quá mới lạ so với truyền thống và tập quán của người Việt. Quan trọng hơn, tâm lý của hầu hết du khách nước ngoài khi tới Việt Nam là để tham quan, du lịch chứ không phải đi vũ trường, quán bar...