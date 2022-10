Những lý do giúp Hello Kitty trở thành biểu tượng nổi tiếng toàn cầu dù không xuất phát từ bộ truyện hay phim ảnh nào

Chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh chú mèo Hello Kitty đáng yêu, nữ tính, không có miệng và đeo nơ hồng. Từ lâu, nó đã là một nhân vật được trẻ nhỏ, nhất là các bé gái khắp thế giới yêu thích.

Không giống nhiều nhân vật hoạt hình huyền thoại khác như chuột Mickey nhà Disney, Doraemon, Pikachu,... Hello Kitty không “bước ra” từ bất kỳ bộ truyện hay bộ phim nào mà hoàn toàn là một dự án thương mại mà thôi. Thế nhưng độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của nó vẫn vô cùng lớn, cho đến tận ngày nay dù đã ra đời từ hơn 4 thập kỷ trước.

Nguồn gốc của Hello Kitty

Hello Kitty, hay còn gọi là Kitty White là một nhân vật hư cấu được thiết kế bởi công ty Sanrio của Nhật Bản. “Mẹ đẻ” của nó là nhà thiết kế Yuko Shimizu. Cô mèo này được vẽ mô phỏng từ giống mèo cái cụt đuôi của Nhật với một chiếc nơ hồng trên đầu. Hình ảnh Hello Kitty đầu tiên xuất hiện năm 1974.

Nó được Sanrio giới thiệu kèm tiểu sử hư cấu như sau: sinh ra ở ngoại ô London (Anh), nặng bằng 3 quả táo, sắc yêu thích là màu đỏ, thích chơi piano và nướng bánh quy, có một người chị sinh đôi tên là Mimmy và một người bạn trai tên là Dear Daniel. Về sau, đã có rất nhiều tin đồn liên quan đến lý do vì sao Yuko Shimizu sáng tạo nên Hello Kitty nhưng chưa bao giờ họa sĩ này xác nhận.

Mèo Kitty không miệng được thiết kế khá đơn giản

Hello Kitty là sản phẩm của nét văn hóa kawaii (dễ thương) trong nền văn hóa hiện đại của Nhật Bản. Sự ra đời của nó đơn giản là để kinh doanh. Ban đầu, mục tiêu của công ty Sanrio là nhắm đến khách hàng trẻ em, nhất là bé gái. Nhưng vì được đón nhận quá nồng nhiệt, các sản phẩm in hình chú mèo không có miệng còn được sản xuất cho người lớn. Vào thời điểm cuối thập niên 70, ở Nhật Bản chúng ta có thể thấy Hello Kitty xuất hiện khắp mọi nơi, được in lên tất thảy mọi đồ vật có thể từ phụ kiện học tập, thời trang cho đến quần áo.

Hello Kitty phổ biến đến thế nào?

Hello Kitty không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà sau đó đã lan ra cả châu Á và phương Tây. Ngày nay, sau gần 50 năm, nó đã trở thành một biểu tượng quá đỗi quen thuộc. Nhân vật hoạt hình này được in trên mặt của máy bay Eva Airlines của Đài Loan (Trung Quốc) và được xuất hiện trên mọi thứ, từ thẻ lên máy bay, ghế tựa đầu cho đến đồng phục của phi hành đoàn. Hello Kitty là nhân vật chính tại 2 công viên giải trí Sanrio của Nhật Bản và thậm chí đã bay vào vũ trụ trên tàu vệ tinh nano Hodoyoshi 3 vào tháng 6 năm 2019.

Với thiết kế nắm bắt hoàn hảo phân khúc “kawaii” (văn hóa dễ thương của Nhật Bản) trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản vào thời điểm đó, Hello Kitty đã trở thành một hiện tượng địa phương và quốc tế vào giữa những năm 1980.

Máy bay chủ đề Hello Kitty

Trong suốt những năm 80 và 90, Hello Kitty dễ thương và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nghệ thuật kawaii ở Nhật Bản. Christine Yano, giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Nhật Bản tại Harvard, người đã nghiên cứu về Hello Kitty trong 16 năm qua cho biết Hello Kitty đã thu hút ngay lập tức khách hàng là người Mỹ gốc Á khi nhân vật này được ra mắt tại Mỹ. Dần dà, người Mỹ gốc Nhật, gốc Trung, gốc Hàn,... coi Kitty như một biểu tượng “nhận dạng” cho sắc tộc của mình.

Theo Yano, Sanrio cuối cùng đã thâm nhập thành công vào nền văn hóa đại chúng của Mỹ sau khi những người nổi tiếng như Mariah Carey và Cameron Diaz bắt đầu xuất hiện với sản phẩm có in hình nhân vật này. Nó đã đi từ một thị trường ngách của người Mỹ gốc Á sang một thị trường rộng lớn hơn nhiều. Đến những năm 90, Hello Kitty đã khá phổ biến và được phân phối đến các cửa hàng bách hóa.

Kéo theo sự nổi tiếng tăng vọt của Hello Kitty là các phim hoạt hình, sách và trò chơi điện tử về nhân vật này được sản xuất. Thương hiệu Hello Kitty đã lan rộng ra toàn cầu và đem đến cho công ty Sanrio lợi nhuận khổng lồ ngoài sức mong đợi. Hello Kitty đã từ một hình ảnh trên ví tiền xu ở Nhật Bản trở thành một hiện tượng tiếp thị toàn cầu được cho là có giá trị ít nhất 7 tỷ đô la một năm. Chú mèo máy không có miệng đã là người bạn thân của biết bao bé gái mọi thế hệ. Điều đặc biệt hơn nữa là ngay cả người lớn cũng rất yêu thích Hello Kitty. Nó phần nào được coi là 1 biểu tượng của sự nữ tính và dễ thương.

Công viên giải trí với Kitty là nhân vật chính

Tại sao Hello Kitty lại được yêu thích đến vậy?

Chuyên gia xây dựng thương hiệu Dorie Clark nhận định sự nổi tiếng của Hello Kitty dựa vào thiết kế là yếu tố quan trọng đầu tiên. Chính vì thiết kế đơn giản với đặc trưng lạ là không có miệng của nó, Hello Kitty chiếm được cảm tình của mọi người nhìn: “Nó không có miệng không biểu lộ cảm xúc. Thế nên mọi người có thể đặt vào nó bất kỳ loại cảm xúc nào mình muốn". Việc không có miệng còn tạo cảm giác Hello Kitty sẵn sàng luôn luôn lắng nghe bạn.

Yuko Yamaguchi, nhà thiết kế thứ ba của Hello Kitty giải thích trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí TIME lý do cô mèo không có miệng như sau: "Những người nhìn vào nó có thể lựa chọn cảm xúc của chính họ đặt lên khuôn mặt của cô ấy. Kitty trông hạnh phúc khi mọi người vui vẻ, trông buồn khi họ buồn. Vì lý do này, chúng tôi nghĩ rằng cô ấy không nên bị ràng buộc bởi bất kỳ cảm xúc nào”.

Vào thời điểm Kitty được tạo ra, các cô gái Nhật Bản đang có “giấc mơ nước Anh”. Việc Kitty sinh ra ở London cũng giúp nó hút khách hơn với các nhân vật Sanrio khác, thường được mô tả là đến từ Mỹ.

Các cô gái người Nhật với thời trang Hello Kitty

Một lý do nữa tạo nên thành công cho Kitty là khả năng thích ứng với thời đại. Thay vì khư khư chỉ sử dụng thiết kế tiêu chuẩn ban đầu, Kitty liên tục được đổi mới, thay đổi tùy theo thị hiếu của khách hàng. Kitty có thể có hàng ngàn chiếc nơ khác nhau, bộ váy, chiếc túi khác nhau. Sự đa dạng, không nhàm chán, độ phủ sóng hình ảnh rộng đã giúp cô mèo đơn giản này trở thành bạn thân của mọi nhà.

Bên cạnh đó, sau gần 50 năm tồn tại trên thị trường, Hello Kitty còn giữ sức hút nhờ yếu tố hoài cổ. Khi nhìn thấy chú mèo này, người lớn được gợi nhớ về thời thơ ấu và sẽ không quá ngần ngại chi tiền để mua một kỷ niệm.

Nguồn: Yahoo, The Week