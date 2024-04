Những lưu ý khi hành hương về Đất Tổ

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 đã ban hành những nội quy cụ thể trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương như: Giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, mặc trang phục trang trọng, lịch sự, kín đáo; đi nhẹ, nói nhỏ; ngả mũ, nón trước khi vào đền, chùa. Thực hành nghi lễ tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống và sự hướng dẫn của ông Từ, nhà sư, cán bộ Khu di tích, không tuyên truyền và hành nghề mê tín dị đoan. Thời gian làm lễ không quá 20 phút tại mỗi đền, chùa…

Đề nghị đồng bào nêu cao cảnh giác, chú ý đề phòng và phát hiện kẻ gian lợi dụng đông người để hoạt động cướp giật, móc túi... Khi mua hàng ăn uống, đồ lưu niệm, sử dụng dịch vụ trải chiếu, dịch vụ xe ô tô điện hoặc chụp ảnh kỷ niệm cần xem kỹ bảng niêm yết giá, thỏa thuận giá trước khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ để tránh bị ép giá.

Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động dịch vụ - du lịch trong khu vực di tích phục vụ lễ hội phải chấp hành các quy định về kinh doanh của Nhà nước, quy định của Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Bảng niêm yết giá phải được đặt tại vị trí dễ quan sát; bán hàng theo đúng giá niêm yết; không môi giới dẫn khách, cung cấp hàng hóa cho người bán hàng rong... Không được kinh doanh các mặt hàng ăn, uống không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của du khách; không treo, bày bán thực phẩm gây phản cảm, mất mỹ quan (đặc biệt là động vật tươi sống)....

Các hành vi bị nghiêm cấm: Xâm phạm đến các di tích lịch sử, Khu rừng Quốc gia Đền Hùng; các công trình, thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường... trong khu vực Đền Hùng. Lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận nhằm chống phá Đảng, Nhà nước; gây mất đoàn kết và truyền thống văn hóa của dân tộc; hoạt động mê tín, dị đoan; đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức... Gây mất an ninh trật tự, nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh và các hoạt động trái với quy định của pháp luật làm ảnh hướng tới Di tích lịch sử Đền Hùng, các hoạt động lễ hội và nhân dân về dự lễ hội.

Đặc biệt, để thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức nghi Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 năm Giáp Thìn trang nghiêm, trọng thể theo nghi thức Quốc gia, đề nghị đồng bào và những người không có nhiệm vụ không lên khu vực núi Nghĩa Lĩnh trong thời gian từ 22 giờ ngày 9/3 đến 9 giờ ngày 10/3 năm Giáp Thìn (tức từ 22 giờ ngày 17/4 đến 9 giờ ngày 18/4).

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024, thời tiết nắng nóng xuất hiện tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân (nguy cơ say nóng, say nắng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm có thể xảy ra). Để đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe đối với các đại biểu, các lực lượng tham gia trực tiếp, nhân dân, du khách trong và ngoài nước về dự Giỗ Tổ, Sở Y tế - cơ quan thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024 khuyến cáo người dân khi hành hương về với Đền Hùng:

Để chủ động phòng chống tác hại của thời tiết nắng, nóng đối với sức khỏe nên chuẩn bị đồ dùng cần thiết như đi giầy thể thao, mang theo mũ, nón, chuẩn bị sẵn nước lọc để uống khi leo Đền; mang theo áo mưa mỏng nhẹ phòng trường hợp trời mưa, nên mang ít đồ ăn sẵn (kẹo, bánh ngọt) tránh bị hạ đường huyết. Nên đi theo sắp xếp của Ban Tổ chức, không chen lấn xô đẩy, luôn giữ khoảng cách để tạo sự thoải mái.