Những lưu ý khi đăng ký tuyển sinh ĐH

Nhóm ngành y dược: chú ý điểm chuẩn và học phí

Nhóm ngành y dược được đánh giá là một trong những nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất hiện nay. Năm 2019, điểm chuẩn vào trường ĐH Y Hà Nội cao nhất là ngành Y đa khoa 26,75 điểm. Ngành Y đa khoa cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường ĐH Y dược TPHCM năm 2019 với 26,7 điểm. Những trường đào tạo y dược khác có điểm chuẩn đều ở mức từ 23 điểm trở lên.

Những năm trước, kỳ thi THPT quốc gia có hai mục đích: xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH nên đề thi có sự phân hóa. Năm nay, như khẳng định của Bộ GD&ĐT, đề thi chỉ phục vụ mục đích thi tốt nghiệp. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên phải tinh giản chương trình. Theo các giáo viên dạy môn Sinh dự đoán điểm trúng tuyển của ngành Y đa khoa thuộc ĐH Y Hà Nội sẽ rất cao.

Có 3 lý do để các thầy cô đưa ra nhận định trên: Mức độ khó của đề tham khảo mà Bộ GD&ĐT đã công bố; trường ĐH Y Hà Nội dành tới 25% chỉ tiêu để tuyển thẳng. Ngoài ra, chính sách cộng điểm dành cho các đối tượng thí sinh đã tham gia kì thi học sinh giỏi Quốc gia: Giải nhất cộng 5 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 3 điểm, giải khuyến khích 2 điểm và tham gia thi học sinh giỏi Quốc gia không có giải được 1 điểm. Vì vậy, nếu chỉ xét riêng 400 chỉ tiêu Y đa khoa thì đã có 100 chỉ tiêu cho tuyển thẳng và các chỉ tiêu còn lại có các thí sinh được cộng điểm ưu tiên khủng như trên.

Một điểm nữa thí sinh cần chú ý đó là học phí. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đưa ra chính sách học phí mới với 2 ngành cao nhất là Răng Hàm Mặt 70.000.000đ/năm và ngành Y học 68.000.000đ/năm cho năm học 2020-2021. Khoa Y dược, ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đào tạo chất lượng cao nên học phí lên đến 88 triệu đồng/năm.

Khối trường An ninh quốc phòng: lưu ý quy định riêng

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, các trường quân đội chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, nguyện vọng cao nhất và có qua sơ tuyển. Tuy nhiên, qua các mùa tuyển sinh, sai sót thí sinh thường mắc là có tham gia sơ tuyển nhưng không đăng ký nguyện vọng 1. Hoặc có đăng ký nguyện vọng 1 nhưng không qua sơ tuyển. Đối với trường hợp có qua sơ tuyển nhưng đăng ký chưa chuẩn, thí sinh vẫn còn cơ hội để tham gia xét tuyển vào trường quân sự vì có một lần điều chỉnh nguyện vọng khi có điểm thi. Nhưng với những thí sinh chưa qua sơ tuyển thì không có cơ hội để tham gia xét tuyển vào hệ quân sự của các trường này.

Một điểm mới đối với công tác xét tuyển năm nay ở khối ngành quân sự rất có lợi cho thí sinh, đó là cho phép thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) theo 2 nhóm trường. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Với các trường thuộc Bộ Công an, thí sinh cũng chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 và có qua sơ tuyển. Tuy nhiên, năm nay, điểm xét tuyển vào khối trường công an gồm 70% điểm thi tốt nghiệp THPT và 30% là kết quả học bạ. Khác với tất cả các khối trường ĐH khác, khối trường công an không tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia mà chỉ cộng điểm khuyến khích.