Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là sự kiện trọng đại thu hút đông đảo người dân cả nước. Tuy nhiên, việc tập trung hàng chục nghìn người tại các tuyến phố trung tâm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên ăn uống đầy đủ, mang theo nước, thiết bị che nắng mưa, đồ ăn nhẹ và thuốc cá nhân, đặc biệt với người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

“Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, khó thở. .. phải nhanh chóng ra khỏi đám đông, tìm chỗ thoáng khí và báo lực lượng chức năng”, ông Đức khuyến cáo. Ngoài ra, người dân nên mặc trang phục thoáng mát, đi giày dễ di chuyển và luôn chú ý các lối thoát hiểm trong khu vực tập trung.

Với người có bệnh mạn tính, cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đúng giờ và mang theo thuốc dự phòng khi rời nhà.

Đông đảo người dân đi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Để đảm bảo công tác y tế cho sự kiện A80, Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế, hàng trăm tổ cấp cứu túc trực dọc tuyến diễu hành và tại các khu vực trọng điểm. Các nhân viên hỗ trợ sơ cứu ban đầu và chuyển viện kịp thời nếu cần thiết.

Người dân được khuyến cáo cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại để biết vị trí các điểm y tế gần nhất, hỗ trợ khi cần thiết.

TS.BS Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, tại các sự kiện đông người, có thể xảy ra nhiều tình huống như kiệt sức, ngạt khí, tụt huyết áp hoặc các bệnh lý cấp tính. Chuẩn bị đầy đủ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn tránh tạo áp lực cho hệ thống cấp cứu.

Ông Long nhấn mạnh, nếu người dân có các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi... cần nhanh chóng di chuyển đến nơi thông thoáng, tránh đứng lâu giữa đám đông ngột ngạt.

Các chuyên gia cho rằng, ngoài sự hỗ trợ từ lực lượng y tế, mỗi người nên tự trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để xử lý tình huống khẩn cấp. Trong những sự kiện đông người mà lực lượng y tế không thể tiếp cận ngay, vài thao tác sơ cứu ban đầu có thể quyết định sự sống còn.

Đặc biệt, khi có tình huống khẩn cấp, người dân cần tuyệt đối tránh chen lấn, bình tĩnh nghe theo hướng dẫn và nhanh chóng tìm lối thoát hiểm gần nhất để đảm bảo an toàn.