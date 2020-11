Những "luật ngầm" về 3 chỗ ngồi cạnh nhau trên máy bay và loạt tips cư xử thanh lịch chị em nào cũng nên nằm lòng

Mỗi máy bay sẽ có thiết kế khác nhau song kết cấu chung là các ghế được chia thành hàng lối hai bên, mỗi bên xếp 3 chỗ ngồi liền kề. Theo thuật ngữ chuyên dụng, mỗi chỗ đó được gọi bằng tên như: The Aisle Seat (ghế ngoài cùng), The Middle Seat (ghế ở giữa) và The Window Seat (ghế cạnh cửa sổ).

Mặt khác, tùy vào sở thích của mỗi hành khách mà họ lựa chọn cho mình kiểu chỗ ngồi phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, dù là ngồi ở đâu, điều quan trọng là bạn phải nắm bắt những quy tắc "ngầm" để cư xử văn minh. Nên nhớ, bởi tính chất ghế xếp cạnh nhau nên mỗi hành động của bạn cũng sẽ tác động đến người kế bên.

Cùng đi tìm hiểu những luật ngầm đó là gì nhé, chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ vì bấy lâu nay bản thân không hề hay biết đó!

#1: Người ngồi ghế ngoài cùng (The Aisle Seat)

Nếu để ý một cách tỉ mỉ sẽ thấy chỗ ngồi ngoài cùng thường thuộc về những người có chức vụ cao, như sếp, nhóm trưởng. Họ bận rộn với lịch công tác, luôn phải làm mọi thứ gấp gáp... vì thế nên hay "xí" trước vị trí ngồi ngoài để thuận tiện di chuyển. Hoặc trong một gia đình có 3 người, thì vị trí ngồi ngoài sẽ là người lớn trưởng thành, anh chị cả...

Về lợi thế, chỗ ngồi cạnh lối đi đem lại cảm giác tự do nhiều nhất. Bạn có thể dễ dàng đứng dậy đi vệ sinh lúc nào cũng được. Tuy chẳng thể ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ, nhưng đổi lại, bạn nhận được đặc ân lấy vali, hành lý sớm nhất để rời máy bay. Tương tự như vậy, thi thoảng chị em sẽ bị gây phiền bởi xe đẩy đồ ăn thức uống từ tiếp viên hàng không song khi mọi thứ qua đi, bạn lại hoàn toàn có thể duỗi chân ra. Điều này rất tuyệt vời nếu đang bay chặng dài. Vậy bạn cần ghi nhớ điều gì?

Thứ nhất, hãy tươi cười với những người ngồi trong và không ngại giúp đỡ. Chẳng hạn tiếp viên muốn đưa đồ ăn vào phía trong cùng, bạn có thể chủ động truyền tay giúp. Hay một người muốn đi vệ sinh, đừng cau có mà hãy nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ. Đồng thời, tránh cả hành vi trợn mắt, thở dài nặng nề nếu được nhờ vả nha!

Thứ hai, khi có thông báo rời khỏi máy bay, chị em cũng nên nhanh nhẹn tháo dây an toàn, đứng dậy và có thể lấy hành lý khoang trên. Kể cả khi bạn không vội vã, muốn thong thả song đừng quên có hai người ngồi cạnh nữa nhé. Họ sẽ chẳng thể đi ra ngoài nếu bạn cứ ngồi lỳ ở chỗ đâu.

Cuối cùng, cũng bởi sự tiện lợi trong di chuyển, nên bạn cần hành động nhanh nhẹn trong các tình huống khẩn cấp. Chẳng hạn máy bay gặp trục trặc và các hành khách phải di chuyển ra cửa để nhảy dù/trượt xuống. Tất nhiên trường hợp này cực kỳ hiếm gặp và không ai muốn xảy ra đâu đúng không nào?

#2: Người ngồi ghế giữa (The Middle Seat)

Mặc dù hơi phũ song có một sự thật khó phủ nhận: Chỗ ngồi ở giữa là vị trí tệ nhất và khiến hành khách phải khổ sở.

Luôn bị xô đẩy bởi hai người lạ hoắc bên cạnh, chẳng có "view" đẹp, chỗ duỗi chân cũng không... là số ít trong vô vàn bất lợi của vị trí ngồi giữa. Nếu bạn chưa tin, hãy thử để ý vào bốt check-in online, chắc chắn ghế ở giữa sẽ bị bỏ lại nhiều nhất. Thậm chí tại Mỹ, một số hãng hàng không cho phép hành khách chọn chỗ ngồi sau khi lên máy bay, vì vậy những ai đến muộn sẽ chịu thiệt thòi vì chẳng còn "chỗ đẹp". Trừ khi là thành viên trong gia đình/tổ chức và đi theo nhóm, bằng không sẽ chẳng mấy ai muốn ngồi giữa cả. Thậm chí, éo le nhất là khi một cặp đôi mua vé máy bay nhưng ai cũng muốn thoải mái và họ đã chọn hai ghế ngoài cùng và cạnh cửa sổ. Thành ra người ngồi giữa giống như một "kỳ đà cản mũi" vậy.

Từ bất lợi đó, bạn hãy ghi nhớ một số đặc quyền và nghĩa vụ "ngầm" khi trót phải ngồi vị trí giữa như sau:

Đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất: Bạn xứng đáng được dùng cả hai chỗ để tay. Với người ngồi cạnh cửa sổ, họ vừa có góc nhìn đẹp lại còn tự do tựa vào đó để đánh giấc ngon lành. Còn người ngồi ngoài cùng cũng có một vị trí để tay và chân duỗi ra thoải mái. Chỉ duy nhất có người ngồi giữa không ngả về bên nào được, vì thế họ được phép sử dụng cả hai thanh vịn tay. Theo quy tắc ngầm này, hai người ngồi kế cũng nên biết ý và không tranh chỗ để tay với vị trí giữa nhé.

Thứ hai, đừng quên kiểm soát đôi chân của mình. Với tay có thể thoái mái nhưng chân thì không nên. Chị em nên khép chân lại và giữ nó ở vị trí của mình. Bởi lẽ việc chạm vào chân của người ngồi bên cạnh rất... kỳ cục và tạo cảm giác nhạy cảm khi chúng ta đều là những người xa lạ chứ không thân thiết gì.

Đồng thời, tránh ngủ dựa vào vai của người khác. Tuy chị em có thể nghĩ ra vài khung cảnh lãng mạn nhưng trên thực tế, hành vi này vẫn được xem là thiếu tế nhị và vô duyên. Để khắc phục tình trạng này, hãy mang theo mình chiếc gối ngủ nhé.

Cuối cùng, trong trường hợp bạn cần đi vệ sinh hoặc đứng dậy khi chuyến bay kết thúc, hãy đợi người ngoài cùng di chuyển. Đặc biệt lúc họ đang ngủ không nên đánh thức quá to tiếng, trừ khi bạn phải đi vệ sinh ngay lập tức.

#3: Người ngồi ghế cửa sổ (The Window Seat)

Đây chắc hẳn là một vị trí tuyệt vời đặc biệt với những ai lần đầu đi máy bay hoặc hiếm khi sử dụng phương tiện này. Ngoài khả năng nhìn ngắm bầu trời hết sức thơ mộng, người ngồi tại vị trí cửa sổ còn có thể ngủ ngon lành mà không bị ai làm phiền, giống như "một mình một cõi" vậy. Đặc quyền nhiều cũng đồng nghĩa với trách nhiệm rất cao cả đấy!

Thứ nhất, bạn là người đứng quyết định việc có đóng cửa sổ khi máy bay đang cất cánh hay không. Người thì thích mở ra để ngắm nhìn khung cảnh, tận hưởng chút ánh sáng hay nhận biết thời gian, nhưng không thiếu kẻ chỉ muốn ngủ mà không bị chói mắt. Nếu hai người ngồi cạnh mâu thuẫn như vậy, bạn sẽ làm gì? Câu trả lời nằm ở việc quan sát. Nếu ngồi ở cạnh cửa sổ, hãy tinh tế nhận biết người bên cạnh mình có phải trẻ em hay không. Trong trường hợp những đứa trẻ cần bóng râm để ngủ, đừng ngần ngại gạt cửa sổ xuống. Chỉ cần để ý tỉ mỉ như vậy cũng đủ để chứng tỏ bạn rất tinh tế và biết nhường nhịn.

Tiếp đến, đừng quên kiểm soát số lần mình ra khỏi chỗ đi vệ sinh, đứng lên... Khi bạn ở trong cùng mà muốn ra ngoài, hai người còn lại sẽ phải đồng loạt đứng dậy rất bất tiện. Dẫu biết cơn buồn đi vệ sinh thật khó để kiểm soát, song nếu bạn là người gặp vấn đề về tiết niệu thì đừng nên chọn ghế phía gần cửa sổ nha!

Ngoài ra, chị em nào ngồi cạnh cửa sổ cũng hãy nhớ nếu có ngủ thì dựa vào bên trong. Một phần là để tránh phiền nhiễu cho người bên cạnh, phần còn lại để chính bạn cũng thoải mái khi chợp mắt.

Cuối cùng, một khi đã muốn ngồi bên trong thì bạn cũng nên học cách kiểm soát nỗi sợ ngột ngạt, đồng thời phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Giả dụ như lúc chuyến bay kết thúc, đừng vội vàng giục hai người ngồi kế mà nên từ từ để họ tháo dây an toàn, đứng dậy và lấy vali trước.

Hi vọng rằng sau những "luật ngầm" về 3 vị trí ở máy bay kể trên, chị em sẽ hiểu bản thân cần làm gì trong mỗi trường hợp nhất định. Không ai bắt ép bạn phải làm gì hết, nhưng những cử chỉ nhỏ thôi cũng đủ để người khác đánh giá bản thân mình. Vậy tại sao không hành xử tinh tế và lịch thiệp đúng không nhỉ?