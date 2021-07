Những loại máy tính cầm tay thí sinh được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 chỉ được mang một số loại máy tính bỏ túi thông dụng như sau:

Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580VN X;

VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT- 570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X; và các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, những thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vào ngày 7-8/7. Những thí sinh còn lại tham dự kỳ thi đợt 2, lịch thi do Bộ GD-ĐT quyết định dựa vào diễn biến thực tế của dịch bệnh.