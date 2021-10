Những lần Thanh Sơn hôn bạn diễn nồng cháy trên màn ảnh, có cả màn cưỡng hôn, hôn tới chảy máu môi

Với sự nổi tiếng của 11 tháng 5 ngày, Thanh Sơn đang trở thành một trong những diễn viên nổi bật trên màn ảnh Việt.

Trước đó, Thanh Sơn từng có cơ hội hợp tác cùng nhiều mỹ nhân Việt đình đám. Thậm chí, nam diễn viên còn sở hữu không ít cảnh khóa môi ấn tượng trên màn ảnh.

1. Thanh Sơn và Quỳnh Kool

Thanh Sơn và Quỳnh Kool trong phim Đừng bắt em phải quên.

Trong bộ phim Đừng bắt em phải quên, Thanh Sơn đã có phân cảnh khóa môi lãng mạn với Quỳnh Kool. Nam diễn viên cho biết bản thân rất ngượng ngùng khi thực hiện cảnh quay này. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cặp đôi Ngọc (Quỳnh Kool) và Duy (Thanh Sơn) trong bộ phim. Chính vì vậy, Thanh Sơn và Quỳnh Kool không khỏi lo lắng.

Chia sẻ về nụ hôn với bạn diễn nữ Quỳnh Kool, Thanh Sơn cho biết: “Cảnh hôn trên cầu là cảnh làm tôi rất nhớ vì lâu rồi tôi chưa hôn ai nên cảm xúc rất thật. Tôi nhớ, hôm đó là cảnh quay khó nhưng chúng tôi hoàn thành khá nhanh. Tôi không nghĩ, sau cảnh quay đó mọi người lại phản hồi tích cực nhiều như thế”.

2. Thanh Sơn và Lan Phương

Thanh Sơn và Lan Phương trong phim Nàng dâu order.

Trong Nàng dâu order, Thanh Sơn đảm nhận vai Phong - chồng của nhà văn Hoàng Yến (Lan Phương). Phong và Yến gặp gỡ, yêu nhau rồi kết hôn chỉ trong một tháng. Tưởng rằng tình yêu đậm sâu sẽ khiến cuộc hôn nhân sẽ ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, cuộc sống của họ lại bị đảo lộn bởi quyết định kết hôn nhanh chóng.

Trong phim, Thanh Sơn và Lan Phương có nhiều cảnh khóa môi ngọt ngào trên màn ảnh. Tần suất nụ hôn nhiều đến mức nam diễn viên phải lên tiếng xác nhận: “Đóng phim lần này với chị Lan Phương, chúng tôi chỉ hôn nhiều. Chưa bao giờ tôi phải hôn nhiều như thế".

3. Thanh Sơn và Diễm My

Thanh Sơn và Diễm My trong phim Tình yêu và tham vọng.

Trong tập 54 của bộ phim Tình yêu và tham vọng, nhân vật Sơn do Thanh Sơn đảm nhận đã uống rượu say và tìm đến nhà của Linh (Diễm My) để bày tỏ tình cảm. Do không thể khống chế cảm xúc nên Sơn bất ngờ cưỡng hôn Linh.

Theo chia sẻ của Thanh Sơn, đây là lần đầu tiên nam diễn viên đóng cảnh cưỡng hôn. Khi thực hiện cảnh quay này, Thanh Sơn không khỏi ngượng ngùng khiến Diễm My và đạo diễn phải liên tục nhắc nhở cố gắng tự nhiên hơn. "Chỉ đến khi bị My tát cho một cái, tôi mới tỉnh ra và bắt đầu làm tốt hơn" - Thanh Sơn chia sẻ.

4. Thanh Sơn và Thu Hoài

Thanh Sơn và Thu Hoài trong phim Tình yêu và tham vọng.

Ngoài cái tên Diễm My, Thanh Sơn tiếp tục có cơ hội khóa môi nồng nhiệt cùng diễn viên Thu Hoài trong bộ phim Tình yêu và tham vọng. Trái ngược với cảnh hôn trước đó, nam diễn viên lại trở thành nạn nhân của cảnh quay cưỡng hôn. Nhân vật Kathy do Thu Hoài đảm nhận đã chủ động khóa môi Sơn (Thanh Sơn). Nụ hôn mãnh liệt đến mức nam diễn viên bị chảy máu môi.

Chia sẻ về cảnh quay đáng nhớ này, diễn viên Thu Hoài cho biết: “Chúng tôi diễn cảnh cưỡng hôn trước mặt các thành viên ê-kíp và cũng không bị ngại ngùng. Ở mỗi góc máy, diễn lần nào là đạt lần đó. Thanh Sơn vốn diễn xuất tốt. Dạo này, cách diễn của anh ấy còn tiến bộ, tự nhiên hơn”.