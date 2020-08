Những lần gây tranh cãi của Lisa (BLACKPINK): Hết miệt thị gốc gác lại đến việc bị mỉa mai vì trình độ kém cỏi

Ở môi trường Kpop, việc trở thành thần tượng là một thách thức lớn. Điều ấy càng khó khăn rất nhiều lần khi thực tập sinh là người ngoại quốc. Sự không đồng nhất về tư tưởng hay vị thế quốc gia khiến không ít thần tượng vấp phải nhiều lời chỉ trích. Trong số những thần tượng không phải người Hàn, Lisa (BLACKPINK) được xem là biểu tượng cho sự nỗ lực vươn đến ước mơ. Tuy nhiên nữ thần tượng người Thái Lan cũng phải trải qua không ít lời chỉ trích từ những sự việc không đáng có.

Bị chỉ trích vì làm giám khảo show Trung Quốc

Những ngày qua, Lisa là cái tên được nhiều netizen Hàn nhắc đến khi Youku - một nền tảng lưu trữ video giống như YouTube tại Trung Quốc công bố nữ thần tượng sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong show thực tế Asia Super Young - phiên bản Trung Quốc cùng với Châu Kiệt Luân, Dịch Dương Thiên Tỉ, Takuya Kimura và Lisa (BLACKPINK).

Mặc dù chưa được phía YG lên tiếng xác nhận, tuy nhiên thông tin này cũng đã nhanh chóng "tới tai" truyền thông xứ Hàn. Nhiều tờ báo không ngại giật tít Lisa là "đại diện Hàn Quốc" được các nhà sản xuất xứ Trung ưu ái mời gọi. Cũng chính vì điều này mà netizen Hàn không mấy vui vẻ, thậm chí còn "vặn ngược" lại truyền thông xứ Hàn khi cho rằng: Lisa không phải là người Hàn Quốc.

Trên diễn đàn The Qoo, rất nhiều bình luận của netizen Hàn bỗng dưng ném đá Lisa với những lời lẽ hết sức khó nghe. Nhiều người cho rằng khi Lisa không phải là người Hàn Quốc nên không thể tôn sùng là "đại diện Hàn Quốc". Ngoài ra, có ý kiến còn chỉ trích Lisa và YG quá tham tiền nên mới liên tục nhận lời tham gia các chương trình thực tế tại Trung Quốc.

Bị miệt thị ngoại hình khiến cả dàn sao Thái Lan dậy sóng

Hồi đầu năm 2019, netizen Hàn từng tạo nên làn sóng tranh cãi nảy lửa khi miệt thị ngoại hình Lisa tại lễ trao giải Golden Dics Awards 2019. Nguyên nhân xuất phát từ câu chuyện miệt thị này chỉ vì Lisa đến từ Đông Nam Á.

Hình ảnh Lisa tại lễ trao giải Golden Dics Awards 2019 bỗng dưng trở thành đề tài ném đá của netizen xứ Hàn.

Sự việc còn tiếp tục tồi tệ hơn khi một vài anti-fan Hàn và Trung đã tấn công Lisa bằng những từ ngữ không thể tồi tệ hơn. Họ đã nói rằng Lisa là "đứa trẻ không cha" bởi vì cô đã sống với bố dượng từ nhỏ. Ngay khi những tin tức này trở nên rộng rãi, người hâm mộ đã vô cùng phẫn nộ và lên tiếng bảo vệ cho thần tượng.

Không riêng gì các fan mà tài tử đình đám xứ chùa Vàng Mario Maurer cùng loạt ngôi sao đình đám như Kalamare - host của loạt chương trình nổi tiếng Thái Lan, nữ diễn viên Hollywood Jordyn Jones cũng đứng lên ủng hộ công khai em út BLACKPINK trên Instagram, đáp trả những lời chê bai mà netizen Hàn.

Mario Maurer đứng lên ủng hộ, bênh vực Lisa: "Chúng tôi rất tự hào về bạn, Lisa ạ".

Nữ ca sĩ Gam Wichayanee Pearklin cũng đăng dòng trạng thái ủng hộ Lisa kèm hashtag #RespectLisa.

Nhà văn, host nổi tiếng Wongthanong Chainarongsing của Thái Lan thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình đối với em út BLACKPINK.

Lisa (BLACKPINK) bị tố chiếm dụng văn hóa của người da màu

Hồi tháng 7/2020, Lisa phát hành video vũ đạo mới. Đây cũng là màn hợp tác thứ hai của cô với studio Lili Film và nhanh chóng phủ sóng trên toàn thế giới. Khác hẳn với video trước, lần này nữ ca sĩ lại mang đến cho khán giả một màn nhảy mang phong cách đường phố rất cá tính trên nền nhạc ca khúc City lights của Chris Brown và Young Thug.

Không còn khoác lên mình trang phục khoe đôi chân dài thẳng tắp, thành viên BLACKPINK chỉ diện chiếc quần dài thể thao phối cùng áo ngắn để lộ vòng eo con kiến và buộc nửa đầu bằng chiếc khăn loang nổi bật. Tuy nhiên, chiếc khăn này lại khiến Lisa vướng vào nghi vấn chiếm dụng văn hóa của người da màu.

Nhiều người cho rằng Lisa đã sử dụng durag - một loại khăn đội đầu của người Mỹ gốc Phi, thường được dùng để bảo vệ kiểu tóc, cũng là một di sản văn hóa chung của họ. Vì vậy, đã có không ít ý kiến chỉ trích Lisa và nhấn mạnh rằng nữ thần tượng đã sai khi sử dụng durag để trình diễn khiến họ cảm thấy không được tôn trọng.

Tạo hình của Lisa trong Lili Film vướng phải tranh cãi dữ dội.

Bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng văn hóa Ấn Độ trong MV How You Like That

Hồi cuối tháng 6 vừa qua, BLACKPINK đã phát hành MV How You Like That. MV đã gây choáng ngợp với những cảnh quay hoành tráng, được dàn dựng công phu và tỉ mỉ, qua đó nhận được sự yêu thích của công chúng. Thế nhưng MV này không may dính vào tranh cãi gay gắt, Lisa trở thành tâm điểm chỉ trích của 1 bộ phận khán giả Ấn Độ vì thiếu tôn trọng văn hóa và tôn giáo của họ.

Nhiều người cho rằng Ganesha là 1 trong những vị thần tối cao, được tôn thờ của Ấn Độ giáo. Do đó việc đặt tượng thần Ganesha dưới đất được xem là hành động thiếu tôn trọng. Những người theo đạo Hindu tin rằng tượng của thần linh phải luôn được đặt ở nơi cao ráo thay vì mặt đất. Đã vậy Lisa còn đi giày trong cảnh quay trên và điều này càng bị cho là thiếu tôn trọng vì giày dép không được phép đặt gần các bức tượng hay đền thờ.

Dù vậy, 1 số fan tin rằng Lisa không hề chiếm dụng văn hóa Ấn Độ. Ngoài ra, concept trong MV là do YG đứng ra thực hiện nên việc chỉ trích Lisa là không đáng.

Không biết nói tiếng Trung bị Cnet mỉa mai

Show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2 từng nhận được nhiều sự chú ý không chỉ riêng đối với netizen Trung Quốc mà còn với cả fan Kpop. Lý do chủ yếu cho sự quan tâm đến từ các fan Kpop chính là vì mentor vũ đạo của show này chính là Lisa. Tất cả mọi cử chỉ hay hành động của cô nàng đều trở thành tâm điểm: Từ việc để tóc ra sao, dạy thí sinh nghiêm khắc thế nào hay cả những tương tác với host Thái Từ Khôn cũng được fan nhiệt liệt đẩy thuyền.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi, Lisa cũng gặp không ít những bình luận ác ý từ một bộ phận netizen Trung Quốc kể từ lúc xuất hiện tại Thanh Xuân Có Bạn 2. Lý do chủ yếu là vì trình độ ngoại ngữ của cô nàng, mà cụ thể là tiếng Trung. Trong chương trình, Lisa đã sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp với các huấn luyện viên khác và tiếng Thái khi nhận xét về thí sinh. Nhiều netizen cho rằng việc Lisa không hiểu tiếng Trung đã nhiều lần gây cản trở mạch show, khiến tương tác giữa các mentor và thí sinh không hề ăn nhập với nhau, gây ức chế cho người xem.