Những kiểu người mà bố mẹ nhất định phải dạy con đừng giao du!

Làm cha mẹ, ai cũng mong con lớn lên sẽ được bao quanh bởi những người bạn tốt, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau hướng thiện. Nhưng cuộc đời không chỉ toàn màu hồng, và điều quan trọng không kém việc dạy con hòa đồng chính là dạy con biết chọn bạn mà chơi. Bởi chỉ cần đi sai một bước, con có thể bị kéo lệch khỏi quỹ đạo mà bố mẹ đã dày công vun đắp.

Dưới đây là những kiểu người bố mẹ nhất định phải dạy con tránh xa – dù chỉ là “giao du cho vui”:

1. Kiểu người hay nói xấu và chia rẽ

Đây là kiểu người mà con cần học cách nhận ra sớm. Những người luôn mang chuyện người khác ra để bàn tán, gieo nghi ngờ, chia phe – không bao giờ là bạn thật sự. Họ có thể hôm nay nói tốt, mai lại trở mặt, và con sẽ chẳng bao giờ biết khi nào mình là nạn nhân tiếp theo.

2. Kiểu người thích lợi dụng

Người bạn tốt sẽ cùng chia sẻ, còn người lợi dụng chỉ biết “nhận”. Dạy con hiểu rằng nếu ai đó chỉ đến với con khi cần nhờ vả, mượn đồ, xin giúp đỡ nhưng khi con cần lại biến mất – thì đó không phải là bạn, mà là kẻ đang lấy lòng tốt của con để phục vụ bản thân.

3. Kiểu người lười biếng, buông thả

Trẻ con dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Một đứa trẻ lười học, hay trốn tránh trách nhiệm, thích đổ lỗi, dần dần sẽ kéo con theo. Bố mẹ cần giúp con hiểu rằng tình bạn không có nghĩa là phải “bắt chước” – mà là cùng nhau tiến bộ.

4. Kiểu người bạo lực, hay bắt nạt người khác

Không chỉ là những kẻ hay gây gổ, mà cả những người bạn thích châm chọc, đùa cợt quá giới hạn cũng nên tránh xa. Bạo lực không chỉ đến từ nắm đấm, mà còn từ lời nói, từ sự coi thường người khác. Dạy con không hùa theo và càng không đứng cạnh những người như thế.

5. Kiểu người sống giả tạo, hai mặt

Trong xã hội ngày nay, nhiều mối quan hệ chỉ dựa trên “mặt nạ” – trước mặt thì cười, sau lưng lại nói xấu. Con cần biết phân biệt giữa sự lịch sự và giả tạo. Đừng vì muốn được yêu thích mà đánh mất sự trung thực và lòng tự trọng của mình.

6. Kiểu người luôn tiêu cực, than vãn

Năng lượng xấu lan nhanh hơn năng lượng tốt. Một người luôn phàn nàn, bi quan, nhìn đâu cũng thấy bất công sẽ khiến con mất niềm tin vào cuộc sống. Dạy con biết cảm thông, nhưng không để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực của người khác.

Tình bạn là điều đẹp đẽ, nhưng không phải ai cũng xứng đáng để con tin tưởng.

Bố mẹ không thể chọn bạn cho con suốt đời, nhưng có thể dạy con cách chọn bạn – bằng lòng tốt, sự tự trọng và trí tuệ.

Bởi lẽ, một đứa trẻ biết tránh xa người xấu chính là đứa trẻ đang biết bảo vệ chính mình và tương lai của mình.