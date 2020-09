Những khoảnh khắc "bầu cực ngầu" của HLV Rap Việt Suboi, dân mạng tặng danh hiệu "mẹ bầu cá tính nhất showbiz" quả không ngoa

Suboi đang là một nghệ sĩ được rất nhiều người quan tâm khi cô ngồi ghế nóng của chương trình truyền hình thực tế Rap Việt. Sự xuất hiện tại Rap Việt của Suboi cũng là màn tái xuất xuất sắc của cô sau khoảng thời gian nghỉ sinh em bé. Ngoại hình xinh đẹp, vẻ "cool ngầu" không lẫn vào đâu được của Suboi đã giúp cô chiếm spotlight của chương trình, đồng thời ai cũng phải dành lời khen cho nhan sắc và thần thái cực đỉnh của bà mẹ một con.

Thực tế, cá tính là chất riêng của Suboi ngay từ khi bước chân vào làng giải trí. Và không chỉ lúc son rỗi mà ngay cả khi bầu bí, bà mẹ trẻ này vẫn giữ vững phong độ của mình. Bạn chắc chắn sẽ phải khẳng định điều đó sau khi xem loạt ảnh "bầu cực ngầu" của Suboi dưới đây cho mà xem.

Vẻ đẹp của Suboi khi mang thai con gái đầu lòng.

Nữ rapper luôn xuất hiện với diện mạo vô cùng trẻ trung, cá tính.

Suboi vốn là một người khá kín tiếng nên cô rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư với công chúng. Khi mang thai được 6 tháng, Suboi mới bất ngờ tiết lộ trên trang cá nhân khiến ai cũng ngỡ ngàng. Qua những bức ảnh mà nữ rapper chia sẻ, có vẻ Suboi không bị tăng cân quá nhiều khi mang thai, cơ thể của cô vẫn gọn gàng, săn chắc.

Phong cách thời trang của Suboi trong thời gian bầu bí vô cùng trẻ trung và cá tính. Cô thường xuyên chọn những bộ trang phục bó sát khoe đường cong tuyệt diệu của người mẹ khi đang mang thai. Nhờ đó mà nhìn Suboi lúc nào cũng rất sành điệu.

Không chỉ vậy, Suboi còn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, luôn tràn đầy năng lượng. Chính vì thế mà trong thời gian mang thai, Suboi vẫn say mê với những dự án âm nhạc của mình. Thậm chí, trong quá trình thực hiện MV "Bed On Me" - dự án cuối cùng trước khi chính thức nghỉ ngơi đợi lâm bồn, Suboi vẫn hết mình với "đứa con tinh thần" làm ai cũng ngạc nhiên.

Suboi năng động trong quá trình quay MV tại Phú Yên.

Mẹ bầu Suboi rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn.

Cô còn tự chạy xe máy trong một vài cảnh quay.

Suboi luôn hết mình với "đứa con tinh thần" của mình.

Cả đoàn đã quay 4 ngày tại Phú Yên và 2 ngày tại Sài Gòn trong thời tiết khắc nghiệt do thời điểm đó Phú Yên đang có bão. Trong một vài cảnh quay, Suboi còn phải tự chạy xe máy hay ngâm mình dưới nước.

Suboi sinh con gái đầu lòng vào ngày 22/1/2020, cô bé được bố mẹ đặt tên là Đăng Hân và nickname là Nina. Nữ rapper từng chia sẻ về cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của mình với công chúng bằng cách "độc nhất vô nhị" - rap trên nền nhạc.

Giống như bao bà mẹ khác, mỗi ngày của Suboi cũng trải qua với những công việc như thay tã, cho con uống sữa, tắm cho bé, dỗ con khóc... Và cô đón nhận mọi thứ hết sức vui vẻ. Bên cạnh đó, Suboi còn được mệnh danh là "bà mẹ yêu thiên nhiên và chịu khó nhất hệ mặt trời" khi quyết định cho con dùng tã vải thay vì tã giấy dùng một lần để bảo vệ sức khỏe cho con, bảo vệ môi trường cũng như tiết kiệm chi phí.

Suboi trong một cảnh quay tại Sài Gòn.

Hình ảnh bầu bí của cô nàng khiến ai nấy trầm trồ.

Một cảnh quay dưới nước của Suboi.

Phong cách thời trang của Suboi rất năng động, khỏe khoắn, trẻ trung.

Suboi bầu bí vẫn tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Dân mạng lập tức tặng Suboi danh hiệu: "Mẹ bầu cá tính nhất showbiz".