Những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong Chi Pu's Greatest Show #3

CoSau màn comeback vô cùng thành công của Cung Đàn Vỡ Đôi hồi tháng 6, Chi Pu quyết định "chơi lớn" một phe. Cô nàng và ekip đã thực hiện quay Chi Pu's Greatest Show tại công viên giải trí VinWonders và khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay.

VinWonders Nha Trang, công viên giải trí đẳng cấp "tất cả trong một" được chọn làm bối cảnh của Chi Pu’s Greatest Show #3.

1. Chi Pu gửi đến khán giả màn trình diễn "rượu cũ bình mới"

Chi Pu's Greatest Show #3 được mở đầu bằng màn remix ca khúc Mời Anh Vào Team Em tại bể bơi thuộc Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay. Đúng như những hình ảnh đã được nhá hàng một tháng trước, Chi Pu trong bộ bikini màu cam cùng thân hình khoẻ khoắn, nóng bỏng, tự tin trình diễn bên cạnh dàn vũ công cũng không kém phần gợi cảm.

Chọn một ca khúc cũ "Mời Anh Vào Team Em" (2018), Chi Pu không quên đổ rượu mới vào bình cũ bằng một bản phối hoàn toàn khác lạ, rất hợp với không khí mùa hè sôi động. Âm nhạc cùng bể bơi cực nhìn thẳng ra vịnh Nha Trang khiến bất kì người xem nào cũng muốn ngay lập tức thoát khỏi phòng điều hoà để "ôm phản lao ra biển".



Chi Pu hết sức nổi bật trong trang phục bikini màu cam làm nổi bật thân hình gợi cảm, quyến rũ mà cô nàng đã luyện tập rất chăm chỉ mới có được, kết hợp với makeup và kiểu tóc đậm chất mùa hè.

Những bước nhảy uyển chuyển, vũ đạo khoẻ khoắn cùng biểu cảm tự tin, không hề mệt mỏi của Chi Pu thật sự chứng minh tinh thần lao động chăm chỉ và nghiêm túc của cô nàng với các sản phẩm nghệ thuật của mình.

Được biết, chỉ trong vẻn vẹn 1 ngày, Chi Pu cùng ekip đã quay tới 3 màn trình diễn cho 3 ca khúc, tại 3 địa điểm tuyệt đẹp của Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay cùng với tổ hợp vui chơi VinWonders tại đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang.

2. Chi Pu với màn trình diễn cực kì đầu tư tại thuỷ cung

Chưa dừng lại, Chi Pu's Greatest Show #3 còn khiến khán giả mãn nhãn với màn trình diễn ca khúc "Sh! Chỉ ta biết thôi" tại thuỷ cung "Cung Điện Hải Vương". Đây là nơi du khách được thỏa sức khám phá hệ sinh thái biển lung linh, nơi cư ngụ của hơn 30.000 loài sinh vật biển đặc sắc.

3. Chi Pu quyến rũ ngất ngây tại khu vườn The World Garden với hàng trăm loài "kỳ hoa dị thảo" từ khắp các châu lục.

Màn trình diễn ca khúc Cho Ta Gần Hơn của Chi Pu's Greatest Show #3 được quay tại The World Garden. Đây được mệnh danh là "khu vườn thượng uyển trong truyền thuyết" với hàng chục loài "kỳ hoa dị thảo" từ khắp các châu lục.

Chi Pu tại The World Garden, bối cảnh của màn trình diễn ca khúc "Cho Ta Gần Hơn".

Xứ sở xương rồng - Nơi sở hữu bộ sưu tập xương rồng lớn nhất Việt Nam

4. Chi Pu trên du thuyền vịnh Nha Trang với ca khúc Mơ Anh lần đầu tiên ra mắt

"Mơ Anh" là sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Chi Pu trong năm 2020 bên cạnh thành công vang dội của Cung Đàn Vỡ Đôi. Trong phần trình diễn đậm chất mùa hè này, Chi Pu không khỏi khiến những người theo chủ nghĩa xê dịch phải ghen tị bằng màn khoe du thuyền cực chất và vũ đạo sexy quyến rũ trên bờ biển.

5. Bối cảnh VinWonders Nha Trang và Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay góp phần quan trọng làm nên thành công của Chi Pu's Greatest Show #3

"Go everywhere, see everything", đúng như chủ đề của show lần này, ekip của Chi Pu đã chọn điểm dừng chân là công viên giải trí VinWonders, tiền thân là Vinpearl Land Nha Trang.

Với bề dày sử từ năm 2006, VinWonders Nha Trang được xây dựng với mô hình công viên giải trí "tất cả trong một", là lựa chọn hàng đầu của những du khách sành điệu, đón đầu xu hướng và đam mê các trải nghiệm đẳng cấp thế giới.

