Những hình ảnh hiếm hoi về vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, 75 năm vẫn vẹn nguyên nỗi ám ảnh khôn nguôi

Ngày 6/8/1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang mật mã "Little Boy", nặng 4.400kg được thả xuống thành phố Hiroshima. Tổng thống Mỹ Harry S. Truman công bố tin về vụ ném bom từ tàu tuần dương USS Augusta ở giữa Đại Tây Dương, cho hay "Little Boy" có sức công phá gấp 2.000 lần so với quả bom lớn nhất được sử dụng trước đó.

8 giờ 15 phút sáng, quả bom phát nổ ở độ cao 609,6m phía trên Hiroshima, giải phóng năng lượng tương đương khoảng 15.000 tấn TNT, san phẳng 13km2 thành phố chỉ trong trong vài giây. Hơn 60% nhà cửa trong thành phố bị phá hủy hoàn toàn. Hiroshima phút chốc trở thành thành phố chết. Mọi đồng hồ được tìm thấy đều dừng lại vào lúc 8 giờ 15 phút, thời điểm vụ nổ nguyên tử diễn ra.

3 ngày sau, đến lượt thành phố Nagasaki gánh chịu quả bom thứ 2 mang mật mã "Fat man". "Pháo đài bay" B-29 Bock's Car mang quả bom có lõi khoảng 6,4kg plutonium, được thả xuống vào lúc 11 giờ 1 phút sáng ngày 9/8/1945 và phát nổ sau 47 giây ở độ cao 436m so với mặt đất.

Năm 1939, hai nhà vật lý Albert Einstein và Leo Szilard đã soạn thảo một bức thư gửi Tổng thống Mỹ khi đó là Franklin D. Roosevelt, thúc giục chính phủ cho nghiên cứu bom nguyên tử trước khi người Đức có thể chế tạo quả đầu tiên. Đến năm 1942, Mỹ đã phê duyệt Dự án Manhattan tuyệt mật để xây dựng lò phản ứng hạt nhân và lắp ráp bom nguyên tử. Bức ảnh cho thấy các nhà nghiên cứu làm việc tại Oak Ridge, Tennessee, vào năm 1944.

Một tấm biển ở Oak Ridge nhắc nhở công nhân về tính chất tối mật của cơ sở này. "Những gì bạn thấy ở đây, làm ở đây, nghe ở đây, khi bạn rời khỏi đây hãy để chúng ở lại đây".

Các nhà khoa học thuộc Dự án Manhattan vận chuyển thủ công một thùng chứa chất phóng xạ từ một nhà kho ở Los Alamos, New Mexico.

Các cuộc kiểm tra phát hiện nói dối đã được thực hiện như một phần của quy trình sàng lọc an ninh cho Dự án Manhattan.

Những bức ảnh này cho thấy một số người đã làm việc trong Dự án Manhattan tại Phòng thí nghiệm Los Alamos ở New Mexico. Đại tá quân đội Mỹ Leslie R. Groves, hàng thứ hai bên trái, được chỉ định đứng đầu dự án. Nhà vật lý J. Robert Oppenheimer đứng đầu phòng thí nghiệm tại Los Alamos.

Mỹ đã cho kích nổ quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới tại một địa điểm thử nghiệm ở New Mexico vào ngày 16 tháng 7 năm 1945. Trinity là tên mã của quả bom thử nghiệm, được kích nổ ở sa mạc Jornada del Muerto.

Groves và Oppenheimer kiểm tra đống đổ nát xoắn sau vụ nổ thử nghiệm. Đây là tất cả những gì còn lại của một tòa tháp cao 30m.

Quả bom nguyên tử Hiroshima, mang mật mã "Little Boy", nặng 4.400kg.

Một bệnh nhân bị bỏng bức xạ nghiêm trọng nằm trong bệnh viện của Hội Chữ thập đỏ ở Hiroshima vào tháng 8 năm 1945. Nhiều người trong số những người sống sót sau vụ nổ ban đầu đã chết vì bị thương và bệnh nặng do bức xạ.

Bức ảnh chụp từ trên không tại Hiroshima, một ngày sau vụ đánh bom.

Những người sống sót sau vụ đánh bom nằm trên giường bệnh ở thành phố Hiroshima.

Ảnh chụp chiếc đồng hồ thuộc về Kengo Nikawa, 59 tuổi, lúc đó trên đường đi làm và ở cách vụ đánh bom tại trung tâm khoảng 1.600m. Nikawa bị bỏng nặng và qua đời vào ngày 22/8/1945, 16 ngày sau vụ đánh bom.

Những con số không chính thức cho biết có đến 140.000 người thiệt mạng trong vụ nổ, bao gồm cả các quân nhân và người nhiễm phóng xạ, trong khi dân số Hiroshima thời đó là 350.000.

Một công nhân đứng cạnh quả bom nguyên tử, mật danh "Fat Man," vài giờ trước khi nó được thả xuống Nagasaki, Nhật Bản, vào ngày 9 tháng 8 năm 1945.

Bức ảnh này được chụp khoảng 9,6km từ hiện trường của vụ nổ Nagasaki. Theo Bảo tàng Bom nguyên tử Nagasaki, nhiếp ảnh gia Hiromichi Matsuda đã chụp bức ảnh này 15 phút sau vụ tấn công.

Xương và tro cốt bị bỏ lại sau vụ đánh bom ở Nagasaki, khiến 80.000 người thiệt mạng.

Một phụ nữ và một đứa trẻ đi dạo ở Nagasaki vào ngày xảy ra vụ đánh bom.

Hình ảnh thành phố Nagasaki sau vụ đánh bom.

Một em bé khóc khi được điều trị tại một bệnh viện tạm thời ở Nagasaki.

Sau khi quả bom thứ 2 dội xuống Nagasaki, nhà cửa và xe cộ tan chảy, người và gia súc bị thiêu sống. Những người sống sót bị suy giảm sức khỏe trầm trọng với ký ức kinh hoàng ám ảnh suốt phần đời còn lại.



Dù hơn 75 năm trôi qua, Hiroshima và Nagasaki đã "thay da đổi thịt" nhưng ký ức kinh hoàng này vẫn như bóng đen đeo bám tâm trí những người may mắn sống sót...

(Nguồn: CNN)