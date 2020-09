Những hình ảnh hiếm hoi của con gái Go Hyun Jung, ngoại hình sang chảnh đúng chuẩn con cháu “đế chế Samsung”

Sinh năm 2000, Chung Hae In là con gái thứ 2 của nữ diễn viên Go Hyun Jung cùng chồng cũ Chung Yong Jin - Phó Chủ tịch Tập đoàn hùng mạnh Shinsegae - thuộc “đế chế gia tộc Samsung”. Chung Hae In còn một người anh trai tên Chung Hae Chan (1998).

Sau khi Go Hyun Jung kết thúc cuộc hôn nhân trong địa ngục với cháu trai “đế chế Samsung” vào năm 2003, nữ diễn viên hoàn toàn không được gặp lại con trai và con gái mình. Nữ diễn viên cũng hiếm khi nhắc tới con trai và con gái mình.

Go Hyun Jung và cuộc hôn nhân cùng cháu trai "đế chế Samsung".

Chính vì lẽ đó mà công chúng và giới truyền thông cũng đặc biệt quan tâm tới cuộc sống hiện giờ của con trai, con gái Go Hyun Jung. Những hình ảnh hiếm hoi của cô con gái Go Hyun Jung cũng nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Chung Hae In - cô con gái 20 tuổi của Go Hyun Jung.

Chung Hae In và anh trai Chung Hae Chan.

Từ những hình ảnh hiếm hoi khi trưởng thành của Chung Hae In (20 tuổi), cư dân mạng đều nhận xét rằng, cô sở hữu nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng, từ gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt tròn khiến Chung Hae In càng thêm nổi bật. Đặc biệt, cô cũng được nhận xét là vừa nhìn đã thấy đúng chuẩn con cháu "đế chế Samsung", khi có khá nhiều lần Chung Hae In được gặp và chụp hình chung với những ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc.

Chung Hae In chụp hình cùng Apink.