Những hình ảnh giản dị mà ấm áp để thấy người Việt luôn sống với nhau bằng tình nghĩa chân thành

Biệt đội cano 0 đồng: Dầm mình trong mưa bão ứng cứu hàng trăm người mắc kẹt

Trong những ngày bão lũ khắc nghiệt nhất, "biệt đội cano 0 đồng" do anh Trần Đăng Vinh dẫn đầu đã kịp thời có mặt tại "rốn lũ" miền Trung để tiếp tế thức ăn, giải cứu nhiều người dân trong vùng bị cô lập do nước lũ dâng cao đến nơi an toàn. Trong dòng nước lũ chảy xiết, mênh mông trắng xóa không biết đâu là bờ, những người hùng thầm lặng của biệt đội vẫn dũng cảm chiến đấu, kề vai sát cánh cùng bà con.

Tính đến ngày 14/10, Biệt đội cano 0 đồng đã phát hơn 4.000 phần quà, hỗ trợ điều phối cùng Ủy ban huyện Hải Lăng và các đội nhóm khác cứu. Trong ngày, một lực lượng cano xuồng hơi đã tiến thẳng từ Hà Nội vào, tiếp tục giải cứu người dân mắc kẹt không chỉ ở Quảng Trị, mà mở rộng ra các huyện Phong Điền, Phú Vang, Quang Điền của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hành trình của đội vẫn chưa dừng lại, bởi vẫn còn rất nhiều nơi cần được cứu trợ, còn rất nhiều người cần được giúp đỡ để trở về cuộc sống bình thường.

Người Sài Gòn trắng đêm gói 5000 chiếc bánh chưng, bánh tét gửi bà con vùng lũ

Chưa đến Tết nhưng nhiều gác bếp yêu thương đã được người dân nhóm lửa để gói bánh chưng, bánh tét tiếp tế cho đồng bào miền Trung. Tại Sài Gòn, người dân ở quận 9 đã cùng tập trung và liên tục trong 3 ngày, mọi người cùng nhau thay phiên thức đêm để gói, nấu và vớt bánh.

Chẳng ai bảo ai, tất cả đều làm việc với tinh thần hồ hởi, khẩn trương, một lòng hướng về những người đồng bào đang chịu cảnh đói rét. Tất cả họ đều mong sao bằng tấm lòng chân thành, sự sẻ chia của mình có thể chung tay góp 1 phần nhỏ bé để hỗ trợ miền Trung yêu thương.

Hành trình đỏ Sát Cánh Bên Miền Trung: Mang lạc quan trở về sau cơn bão

Không chỉ đùm bọc, giúp đỡ miền Trung trong cơn bão mà ngay cả khi bão tan thì tinh thần tương thân tương ái vẫn chưa dừng lại. Nhiều nghĩa cử và hành động cao đẹp tựa như phép màu cổ tích giữa đời thực đã xảy đến mà trong đó, phải kể đến hành trình Sát Cánh Bên Miền Trung dọc theo khúc ruột miền Trung của Generali để đến với bà con ở những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lịch sử vừa qua. Không đơn thuần chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà Sát Cánh Bên Miền Trung còn là biểu tượng cho tinh thần đỏ sẻ chia đùm bọc của người Việt với hy vọng mang ngọn lửa yêu thương sưởi ấm và bù đắp những mất mát, thiệt thòi về vật chất và tinh thần cho bà con.

Chính thức khởi hành vào 23/11, hành trình Sát Cánh Bên Miền Trung đã đến với bà con các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, trực tiếp gửi trao các phần quà cứu trợ thiết thực gồm tiền mặt, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm đến hơn 1.000 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng gia đình các em, và một số trường học chịu ảnh hưởng của bão lũ tại địa phương.

Những ngôi trường hành trình ghé qua, cách đây không lâu, đã từng ngập đến gần 2 mét với những lớp bùn còn chưa được gột rửa hết. Các thầy cô cũng chia sẻ, đây là tuần đầu tiên các em quay trở lại trường, sau một thời gian việc học tập bị gián đoạn bởi bão lũ. Ngày hôm nay, nụ cười lại tươi rói trên môi các em với những phần quà hỗ trợ, những lời động viên và tình cảm ấm áp, yêu thương từ các anh chị áo đỏ, không nằm ngoài mục tiêu nào khác là giúp các em, các gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp sức các em đến trường.

Bên cạnh quà cứu trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm và dụng cụ học tập, Generali cũng trao máy lọc nước cho 3 trường học tại Hà Tĩnh để đáp ứng nhu cầu nước sạch rất cấp thiết sau bão lũ.

Cũng từ ngày 25/11 này, chuyến xe Sát Cánh Bên Miền Trung đã có mặt tại Hà Tĩnh - 1 trong 5 tỉnh thành nằm trong danh sách ghé thăm của dự án và tổ chức thành công việc thăm khám, phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân.

Từ sớm, người dân của 3 xã Thanh An, Mai Hóa, Tân Mỹ Hà đã có mặt và xếp hàng để được vào khám bệnh. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh của bà con là nguồn động lực cổ vũ tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ. Và dù trời mưa tầm tã nhưng tất cả đều làm việc nghiêm túc, tận tình và chu đáo. Những lời hỏi han, sự quan tâm, cái nắm tay động viên – chính những điều chân thành giản dị đó đã khiến cuộc sống đẹp hơn nhiều phần.