Những góc tối ớn lạnh của thứ "tình xuyên biên giới": Kẻ nơm nớp vì án tử treo trên đầu sau đêm hoan lạc, người kiệt quệ bởi muôn trò bệnh hoạn lúc "thăng hoa"

Hẳn là trong các nhóm bạn, đâu đó chúng ta thường nghe được vài câu đùa kiểu: "Người nước ngoài "bạo" lắm, muốn "chơi" thì cũng phải biết sức mình tới đâu!". Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để dấy lên biết bao sự tò mò và xa hơn là cảm giác muốn trải nghiệm.

Con người ta hay sợ những gì họ không biết nhưng cũng chẳng vì thế mà ngừng ôm mộng về chúng như một mục tiêu hướng đến. Càng hiếu kỳ, càng sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Và việc "qua đêm" cùng những con người xa lạ có quốc tịch nước ngoài là một ví dụ trong số đó.

Vẫn biết mỗi lần thử sẽ đem lại đa dạng cung bậc trải nghiệm. Nhưng thử xét ở một góc độ hẹp hơn - với dân đồng tính thì cảm xúc sẽ như thế nào? Chắc chắn những câu chuyện của nhân vật dưới đây sẽ khiến bạn "hoảng hồn" ít nhiều đấy!

Câu chuyện thứ nhất: Án tử treo trên đầu sau trận "hoan lạc" cùng loạt hành vi đầy bệnh hoạn của gã đàn ông ngoại quốc

Trong một chiều êm ả, màn hình điện thoại của V.D bỗng sáng lên. Ra là thông báo của ứng dụng hẹn hò cho người đồng tính. V.D bất giác mở ra thì đập vào mắt là dòng chữ: "Hi! What's are you looking for?" (Xin chào, bạn đang tìm kiếm điều gì ở đây?). Chàng trai 25 tuổi này cười nhẹ, miệng lẩm bẩm: "Lại nữa!".

Ảnh minh họa

V.D cho biết đây là một kịch bản thường thấy ở các ứng dụng hẹn hò nhất là cho gay. Tức là ban đầu chào xã giao, hỏi đối phương tìm kiếm thứ gì. Nếu tương thích với nhau thì... "triển"! Kết cục thường sẽ là đêm "mây mưa" hoặc dài hơn là kiểu quan hệ FWB (Friend with benefits - Bạn tình) chứ chẳng mấy ai tìm kiếm được tình yêu đích thực cả. Dù V.D dặn lòng quá nhiều "Đây sẽ là lần cuối" song vì ngọn lửa dục vọng luôn cháy mãnh liệt nên cậu trai này vẫn nhắm mắt để mọi chuyện đến đâu thì đến.

Lại nói về gã Tây xa lạ kia, không khó để hai người tiếp cận và xin địa chỉ của nhau. V.D kể: "Mình hay đáp rất cá tính: 'Anh cứ vào thẳng vấn đề đi!'". Nhanh chóng, V.D và gã Tây tên Robert hẹn gặp ở địa điểm quen thuộc: Gay Club (quán rượu dành riêng cho những người đồng tính). Quả thực, rượu hay các đồ uống có cồn là chất xúc tác "tốc độ thần kỳ" thúc đẩy mối quan hệ tiến nhanh đến mép giường.

Và rồi bước ngoặt bắt đầu xuất hiện khi V.D và Robert ân ái. V.D rất gay gắt trong vấn đề an toàn tình dục. Chàng trai trẻ kiểm tra bằng mắt cẩn thận "cậu bé" của đối phương để chắc chắn rằng không có những thứ dơ bẩn nào xuất hiện, đồng thời quyết liệt chuyện tuyệt đối phải đeo bao cao su. Nghe thì có vẻ V.D sõi đời và tỉ mỉ, nào ngờ vẫn bị mắc mưu thảm hại.

Quan hệ tình dục của người đồng tính sẽ hơi khác so với người dị tính. Theo V.D, để không gặp rủi ro thì ban đầu phải phối hợp theo tư thế truyền thống. Để khi mọi thứ "nhập cuộc" thì mới tiếp tục thăng hoa mạnh bạo hơn.

Robert là người nước ngoài, kích thước cũng khác biệt khiến V.D ít nhiều gặp khó khăn. Sau thoáng chốc cắn răng bứt gối ấy, cuối cùng V.D cũng quen dần. Nhưng khi chuyển tư thế, V.D không để ý là Robert đã nhanh chóng tháo "bảo hộ". V.D kể vì cậu dùng gel bôi trơn nên rất khó để phân biệt.

Mãi cho tới lúc "tàn trận", V.D mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị gã Tây kia chơi cho một vố thật đau. V.D gào thét trong hoảng sợ, chất vấn Robert nhưng những gì nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu chạy ngay đến nhà bạn thân, trong đầu là biết bao suy nghĩ ghê tởm về người mà mình vừa lên giường cùng. Đồng thời, V.D cũng không tránh khỏi cảm giác âu lo tuyệt vọng rằng mình sẽ mắc bệnh.

V.D còn hoang mang tột độ khi các tài khoản của cậu bị Robert chặn hết. Liệu người đàn ông Tây kia có mắc bệnh gì? Liệu hắn có đang cố tình lây HIV cho mình? May sao, bạn của V.D cũng là một người thuộc cộng đồng LGBT và am hiểu về bệnh tình dục nên khuyên V.D đến ngay bệnh viện để uống thuốc phòng phơi nhiễm 72 giờ với HIV. Đồng thời, V.D cũng cần đợi đến 2 tuần nữa mới có thể test nhanh xem bản thân mình có dính phải bệnh xã hội hay không.

Án tử treo lủng lẳng trên đầu của V.D trong suốt 2 tuần sau khi quan hệ, nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thời gian ấy, V.D tuyệt vọng, buồn khổ và ám ảnh với suy nghĩ tiêu cực. Dù ai khuyên ngăn, V.D cũng đều bỏ ngoài tai. Chàng trai chỉ mới 25 tuổi, giờ mà mắc căn bệnh thế kỷ coi như cả phần đời về sau sẽ khép lại. Chỉ nghĩ đến thế cũng đủ làm một thanh niên vui vẻ trở nên u sầu.

May mắn lần này đã mỉm cười với V.D, cậu đã an toàn. Lòng nhẹ nhõm đi nhiều nhưng V.D đã tự thề với bản thân sẽ không bao giờ vội vã trao thân và chẳng thể bất cẩn trong các mối quan hệ như vậy.

Câu chuyện thứ 2: Trò chơi tình dục bệnh hoạn của cặp tình nhân

Lam là một người đồng tính nữ. Trái với V.D, đời sống tình dục của Lam khá nhạt nhòa. Lam chia sẻ nguyên do có lẽ một phần bởi 2 người con gái làm chuyện "ấy" thì khó mà mạnh bạo và cuồng nhiệt với nhau 2 người đàn ông. Dẫu trong lòng Lam luôn tìm kiếm, khao khát một trải nghiệm mới mẻ, nhiều thú vị song những người yêu trước của Lam lại có tính nhu mì, hiền lành, thậm chí họ còn ngại thăng hoa cùng nhau.

Một điểm chung giữa V.D, Lam hay nhiều người trẻ cùng lứa là họ cảm nhận bên trong mình luôn ẩn chứa một con "thú dữ". Nhưng "thú dữ" ấy cần người khai phá mới có thể bung toả hết sức mạnh nội tại. Bằng không, tất cả chỉ là những dục vọng, mơ tưởng mà thôi. Lam bảo, may mắn lúc đó cô đã gặp Jane - người phụ nữ hơn mình 5 tuổi tại một quán rượu chuyên dành cho người Tây.

Ở Jane có tất cả những nét tính cách khác hẳn so với mẫu bạn gái Lam từng yêu, hẹn hò. Jane tự tin, cởi mở, sống phóng khoáng, đâu đó có chút bất cần và biết cách khơi gợi cảm xúc để người khác phải mê mệt theo đuổi. Từng mảng tối trong Lam dần dần được Jane khai phá, bóc tách ra. Đến chính Lam cũng chẳng ngờ có ngày mình lại bạo dạn chia sẻ với người khác về vô số thứ "thầm kín" chỉ-phụ-nữ-yêu-nhau-mới-biết.

Nói chuyện, làm quen với nhau độ 1, 2 lần, Jane đã làm cho Lam cảm thấy muốn được hoan lạc về thân xác trên giường ngay lập tức. Khát khao dục vọng lớn dần, lớn như quả bóng để rồi lại vỡ tan tành khi thực tại ập tới phũ phàng.

Lam ngỏ lời, Jane đồng ý nhưng với một điều kiện. Hoá ra, Jane không phải người đồng tính nữ, cô ấy là song tính và đã có bạn trai. Họ trong một mối quan hệ mở, đại khái là có thể tìm kiếm bạn tình nhưng vẫn phải giữ bền chặt tình cảm của mối quan hệ ban đầu. Jane muốn nếu Lam làm chuyện "ấy", Lam cũng cần phải chiều chuộng và thoả mãn được bạn trai Jane.

Tưởng chừng Lam sẽ khó mà chấp nhận được, nào ngờ dục vọng quá lớn, giống như tấm khăn bịt chặt mắt Lam lại và ngày một đẩy cô gái sa chân vào vũng lầy.

Chuyện chưa dừng lại ở việc "threesome" (quan hệ tình dục giữa 3 người). Lam bồi hồi kể tiếp, Jane và bạn trai không hề giống như người bình thường chút nào. Họ có những suy nghĩ về tình dục rất... bệnh hoạn và đồi truỵ.

Trong căn phòng tối được thắp nến thơm, bật nhạc tình ca thập niên 90s của Jane và bạn trai, Lam được chứng kiến và trải nghiệm hết trò này đến kiểu nọ. Họ nói chuyện bằng loạt ngôn từ mạnh bạo, "tra tấn" nhau với rất nhiều dụng cụ bày la liệt. Thậm chí, Lam còn phải đóng vai nhân vật để tăng sự kích thích cho hai người còn lại. Đỉnh điểm nhất là việc Lam còn bị ép động chạm với bạn trai Jane - trong khi rõ ràng Lam là một người đồng tính nữ. Biết là thoát khó, nên Lam vẫn nín nhịn chịu đựng.

Ảnh minh hoạ.

Ba người trên một chiếc giường, không mảnh vải che thân. Nhưng với Lam, nó thật đáng ghê tởm và khiến cô luôn tự dằn vặt mình mỗi khi nhớ lại. Những mong muốn về dục vọng trong đầu Lam không giống như thực tế chút nào. Cô thấy mình quả thực là một kẻ thừa thãi, thậm chí chỉ tựa như món đồ chơi cho cặp đôi kia thăng hoa với vạn trò bệnh hoạn mà thôi.

Kết

V.D và Lam chỉ là 2 trong số nhiều bạn trẻ nói chung và dân đồng tính nói riêng từng có trải nghiệm không mấy tốt đẹp khi "lên giường" với người ngoại quốc. Mỗi nhân vật có câu chuyện khác nhau, có niềm ham muốn về dục vọng chẳng giống nhau. Song cái kết thì thường sẽ không mấy tốt đẹp.

Trong khoảnh khắc hồi hộp đợi kết quả xét nghiệm HIV và các bệnh tình dục, V.D nghĩ về người yêu cũ. Lúc Lam ngồi thẫn thờ khi hai bạn tình say giấc, cô cũng nhớ lại bạn gái cũ xinh xắn, hiền lành. Chỉ đến lúc bản thân rơi xuống đáy của cảm xúc, họ mới bần thần mà hoài niệm về những điều tốt đẹp.

Nhiều người trẻ huyễn hoặc nhau bằng những lý lẽ: Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, không thất bại thì làm sao biết được giá trị của thành công. Thế nhưng đôi khi, họ không thể hình dung được cái giá phải trả nó đắt gấp bao lần những trải nghiệm mà họ có được. Và tất nhiên, bạn không thể ngã nhiều lần trên cùng 1 chỗ. Tình cảm và cả thể xác không phải là thứ để bạn phung phí. Bởi dù nó là quyền sở hữu của bạn nhưng những đau khổ, hệ lụy mà những bước đi sai lầm mang lại có thể ảnh hưởng đến cả người thân của bạn.

Cứ yêu đi, yêu theo cách mà bạn muốn nhưng đừng đi theo đám đông, đừng thả trôi tâm hồn theo trào lưu xã hội, đừng biến mình thành con rối hay trò tiêu khiển của người khác. Vì cuộc đời bạn chỉ 1 lần được sống, hãy sống thật ý nghĩa, hãy yêu 1 cách tận hưởng, đừng cố tồn tại 1 cách vô tri.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi*