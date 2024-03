Những giá trị được lan tỏa từ chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông"

Lan tỏa kiến thức - kỹ năng tham gia giao thông an toàn



"Tai nạn giao thông" đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Theo thống kê từ Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, năm 2023, toàn quốc xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người, gây ra thiệt hại to lớn về kinh tế, xã hội, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình.

Phần thi giao lưu kiến thức về an toàn giao thông

Nhận thức được hậu quả nghiêm trọng ấy, giáo dục an toàn giao thông đã được thực hiện tại các trường học trên cả nước, góp phần cung cấp kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm trong mỗi em học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước. Chung tay cùng nhà trường trong công tác giáo dục an toàn giao thông, từ năm 2005, Toyota Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai Chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông".



Ngày 30/3, vòng giao lưu quốc gia cuộc thi "Toyota cùng em học An toàn giao thông" sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu tập luyện thể thao thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại đây, các đội thi đại diện cho 9 tỉnh thành Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An, Đắk Lắk và Ninh Bình sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động bổ ích: Trình diễn năng khiếu với các tiểu phẩm thú vị; Phần thi kiến thức, chạy tiếp sức với 20 câu hỏi lý thuyết về chủ đề an toàn giao thông; Giao lưu với KOL và thi giải ô chữ.

Phần thi năng khiếu

Phần thi năng khiếu là nơi các đội thi thỏa sức sáng tạo, thể hiện năng khiếu như hát, múa, đọc vè, thơ, diễn kịch,...qua đó truyền tải các thông điệp về an toàn giao thông. Ở phần thi kiến thức chạy tiếp sức, các học sinh sẽ được phát huy hiểu biết, tư duy nhanh nhẹn và linh hoạt thông qua việc di chuyển nhanh và điền câu trả lời cho 20 câu hỏi lý thuyết về an toàn giao thông. Các câu hỏi xoay quanh những tình huống giao thông thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, sát thực tế, giúp các em học sinh dễ hiểu và dễ vận dụng.



Với tinh thần "Học mà chơi, chơi mà học", cuộc thi đã biến những kiến thức tưởng chừng khô cứng trở nên dễ hiểu và thú vị hơn. Tại đây, các em học sinh từ nhiều tỉnh thành có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa năng lượng tích cực và cùng nhau chia sẻ những kiến thức bổ ích về an toàn giao thông, góp phần giáo dục những thế hệ sống trách nhiệm với bản thân và xã hội.

Xây dựng nền giao thông an toàn và văn minh hơn

Từ kiến thức biến thành hành động, các em học sinh sẽ vận dụng những gì đã học hỏi được từ cuộc thi "Toyota cùng em học An toàn giao thông" vào thực tế tham gia giao thông hàng ngày. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng khuyến khích các em chia sẻ những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn đến với bạn bè và những người xung quanh. Một người tham gia giao thông có trách nhiệm sẽ lan tỏa hành động đẹp ấy đến với những người khác trong cộng đồng, từ đó góp phần tạo nên một xã hội an toàn và văn minh hơn.

Các em học sinh hưởng ứng cuộc thi

Sau 19 năm tổ chức, "Toyota cùng em học An toàn giao thông" đã lan tỏa thông điệp giao thông đến với hơn 5 triệu học sinh tại 460 trường tiểu học trên cả nước. Những nỗ lực của Toyota nhận được đánh giá cao từ các cơ quan chức năng, nhà trường, giáo viên và các em học sinh.



Cùng với đó, hãng xe Nhật còn đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác về an toàn giao thông, như: Chương trình "Người bạn đường", Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, Phát sóng thông điệp tham gia giao thông an toàn trên VOV Giao thông Quốc gia,... Thực hiện bền bỉ, liên tục, trên nhiều phương diện và nhắm vào nhiều đối tượng, Toyota đã có những đóng góp không nhỏ, chung tay cùng toàn xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, mang đến bình an và hạnh phúc cho mọi nhà.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, bên cạnh mục tiêu sản xuất kinh doanh, Toyota sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đóng góp cho xã hội, vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước, trong đó, an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu.