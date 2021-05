Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Trước khi đi tiêm

Hiện trên không gian mạng có rất nhiều thông tin sai lệnh về vaccine ngừa bệnh Covid-19 (do virus SARS-CoV-2 gây ra). Do vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ càng thông tin về tiêm chủng thông qua các nguồn tin cậy, chẳng hạn như WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) hay UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc)… Có thắc mắc gì thì bạn nên hỏi luôn bác sĩ của mình.

Tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Financial Times.

Hiện nay, những người có tình trạng sau không nên tiêm vaccine Covid-19 để tránh các tác dụng ngoài mong muốn:

- Có tiền sử sốc phản vệ trước các thành phần của vaccine Covid-19.

- Hiện đang ốm hoặc có triệu chứng của bệnh Covid-19. (Tất nhiên bạn có thể đi tiêm chủng nếu đã khỏi bệnh và được bác sĩ đồng ý).

Khi đã quyết định đi tiêm vaccine, cần nghỉ ngơi vào đêm hôm trước và uống đủ nước trước khi tiêm.

Tại nơi tiêm chủng

Tuân thủ các khuyến cáo về an toàn phòng dịch tại cơ sở tiêm chủng, như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang trong lúc chờ đợi.

Thông báo cho nhân viên y tế biết về tình trạng sức khỏe, các vấn đề như mang thai hay hệ miễn dịch kém.

Bạn sẽ được nhận một tấm phiếu tiêm chủng trong đó ghi rõ bạn được tiêm loại vaccine nào, tiêm khi nào, và tiêm ở đâu. Bảo quản tấm phiếu này phòng cần đến trong tương lai.

Sau khi tiêm

Nhân viên y tế sẽ quan sát bạn trong khoảng 15 phút ngay sau khi tiêm để đảm bảo bạn không có biểu hiện dị ứng nào. Sốc phản vệ là khá hiếm.

Vaccine có tác dụng giúp bạn có khả năng miễn dịch trước bệnh tật. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp bị các tác dụng phụ ở mức độ nhẹ - các tác dụng này sẽ mất trong vài ngày.

Các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng vaccine Covid-19 gồm: Đau tay ở chỗ tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ hoặc khớp, ớn lạnh, tiêu chảy…

Nếu các triệu chứng trên kéo dài hơn vài ngày hoặc bạn bị dị ứng nặng hơn thì hãy liên hệ ngay lập tức với nhân viên y tế..

Việc xây dựng miễn dịch đòi hỏi thời gian. Bạn sẽ được coi là đã tiêm chủng Covid-19 đầy đủ vào thời điểm 2 tuần sau khi bạn nhận mũi tiêm thứ 2 của vaccine Pfizer-BioNtech hoặc Moderna, 15 ngày sau khi tiêm mũi 2 của vaccine AstraZeneca, và 2 tuần sau khi tiêm vaccine chỉ cần một mũi duy nhất của hãng J&J/Janssen.

Mặc dù các vaccine trên là khá hiệu quả, các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu xem liệu người được tiêm các vaccine này có còn làm lây nhiễm virus SARS-CoV-2 (kể cả khi không có triệu chứng). Do vậy, dù tiêm chủng rồi bạn vẫn phải thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn để phòng ngừa bệnh cho bản thân và người khác, như tránh nơi đông người, giãn cách xã hội, rửa tay, và đeo khẩu trang./.