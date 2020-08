Những điều cần lưu ý khi mua balo đi học cho con qua mạng

Dù mới chỉ có Đà Nẵng và một số khu vực của Quảng Nam đang phải cách ly xã hội để kiểm soát dịch bệnh nhưng tâm lý chung của người dân cả nước hạn chế đi lại, tới những nơi đông người. Chính vì thế, nhiều gia đình thay vì tới các trung tâm mua sắm, nhà sách để sắm sửa ba lô đi học, đồ dùng học tập cho con thì đã chuyển sang chọn mua qua mạng.



Trước xu hướng này, một loạt các shop online đã lập tức livestream bán ba lô chống gù qua Facebook. Tuy nhiên khác với sách vở, việc chọn mua ba lô chống gù qua mạng không đơn giản bởi nếu mua phải sản phẩm kém chất lượng thì tiền mất tật mang, để lại những hệ luỵ lâu dài về sức khoẻ của con như tật gù lương, các bệnh về vai gáy…

Vì vậy khi lựa chọn mua ba lô đi học cho con qua mạng, ba mẹ phải chú ý những yếu tố quan trọng sau:

1. Thương hiệu uy tín, xuất xứ rõ ràng

Khi mua qua mạng thì yếu tố thương hiệu uy tín phải đặt lên hàng đầu bởi chúng ta không thể tự tay trải nghiệm được phom dáng, chất liệu sản phẩm. Hãy xem kỹ thông tin về thương hiệu sản phẩm, chú ý các chi tiết logo, tem mác, các thông số kỹ thuật của ba lô.

Chị Hoàng Lan (Hà Nội) chia sẻ: "Các trang thương mại điện tử sẽ đăng thông tin về sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp nên ba mẹ nên đọc kỹ phần này. Mình vừa mua cho con gái chiếc ba lô chống gù My Closet của HooHooHaHa® trên trang Younik.vn vì đi kèm là thông tin đầy đủ về tính năng, tiêu chuẩn, các thông số kích thước, trọng lượng, chất liệu và ảnh chi tiết từng bộ phận ba lô luôn."

Các thương hiệu uy tín luôn cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm

2. Lưu ý các thông tin về tiêu chuẩn An toàn Học đường

Một chiếc ba lô phù hợp cho trẻ mang đi học phải được đầu tư nghiên cứu nghiêm túc về thiết kế và chất liệu, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn An toàn Học đường. Trong số các sản phẩm ba lô chống gù đang được bán rộng rãi tại Việt Nam hiện nay thì Milita và Koola là sản phẩm ba lô chống gù tiên phong áp dụng tiêu chuẩn Ergonomic (Nhân thái học) đảm bảo an toàn cho hệ cơ xương khớp, chống nhiễm khuẩn và giúp bé an toàn trên đường tới trường.

Với trọng lượng chỉ 900gram, ba lô được trang bị hệ khoá dây đai Easy Fasten dễ dàng siết chỉnh giúp ba lô luôn ôm sát, bảo vệ lưng và cột sống. Một điểm ưu việt nữa là ba lô có khoá ngực và khoá bụng thông minh giúp giảm tới 70% tải trọng lên vai.

Để chọn ba lô đạt chuẩn An toàn Học đường, ba mẹ hãy chú ý các thông tin về tiêu chuẩn, chất liệu

3. Cam kết bảo hành

Với những sản phẩm chất lượng, nhà sản xuất sẽ không ngần ngại đưa ra những cam kết bảo hành, hậu mãi. Ví dụ, ba lô Milita và Koola được bảo hành lên tới 5 năm. Những sản phẩm ba lô kém chất lượng thường dễ sờn rách, hỏng khoá kéo chỉ sau vài tháng sử dụng

Ba lô HooHooHaHa® Koola được bảo hành lên tới 5 năm

4. Giá cả hợp lý đi kèm với chất lượng

Mỗi loại ba lô sẽ có giá khác nhau tuỳ vào chất liệu và chất lượng nhưng một chiếc ba lô đạt chuẩn An toàn Học đường chắc chắn không thể có giá quá thấp như nhiều shop online đang rao bán. Giá thấp nhất cho những chiếc ba lô chống gù tiêu chuẩn sẽ vào khoảng hơn 500.000 đồng và nhiều sản phẩm thậm chí có giá lên tới vài triệu. Tuỳ theo túi tiền, ba mẹ có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhưng lưu ý để mua được sản phẩm có chất lượng tương xứng.

Chị Hải An (TP.HCM) chia sẻ: "Mình có mua sản phẩm ba lô chống gù của thương hiệu Đóm cho con trai. Sản phẩm có giá 595K nhưng đang được khuyến mãi nên chỉ còn 395K, giá quá tốt cho một chiếc ba lô siêu nhẹ mà cứng cáp, chất liệu trượt nước, đạt chuẩn An toàn Học đường".

Những sản phẩm ba lô chống gù đạt tiêu chuẩn An toàn Học đường thường có mức giá từ trên 500.000 đồng

