Những điểm trùng hợp bất ngờ giữa vụ Tangmo Nida và Thái Thiên Phượng

Những ngày vừa qua, tin tức về vụ án nữ người mẫu nổi tiếng Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại dã man đã gây sự chú ý của công chúng, không chỉ ở Hong Kong mà cả quốc tế. Bởi lẽ, họ là nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng lớn và đặc biệt các tình tiết của vụ án khiến người ta không khỏi "sởn tóc gáy", ngỡ chỉ có ở trên phim.

Một vài cư dân mạng khi theo dõi vụ án của Thái Thiên Phượng liền nghĩ đến hình ảnh nữ diễn viên Tangmo Nida của Thái Lan. Thậm chí, người ta còn tìm ra những điểm chung đầy bất ngờ ở cả 2 nạn nhân trong 2 vụ án gây rúng động dư luận quốc tế.

Con số trùng hợp kỳ lạ

Đêm 24/2/2022, nữ diễn viên Tangmo Nida bị rơi xuống sông Chao Phraya và tử nạn. Sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cô vào ngày 26/2. Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý ở Thái Lan mà cả cộng đồng quốc tế.

Tròn 1 năm sau, vào đúng ngày 24/2/2023, dư luận khắp châu Á lại bàng hoàng với tin tức nữ người mẫu nổi tiếng Hong Kong Thái Thiên Phượng (Abby Choi) bị sát hại với thi thể không còn nguyên vẹn.

Mặc dù tình tiết 2 vụ án không hề giống nhau nhưng những con số kia khiến người ta phải "giật mình", bởi sao lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên mà kỳ lạ đến thế?!

Hồng nhan thường đi đôi với bạc mệnh?

Nếu so sánh mức độ nổi tiếng của Tangmo Nida và Thái Thiên Phượng thì thật là phép so sánh khập khiễng bởi họ hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau và không có mối liên quan. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định rằng họ đều là những cô gái xinh đẹp, có sức ảnh hưởng lớn trong lòng công chúng. Gương mặt của họ đều toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm, sống mũi cao, mắt to tròn sáng.

Nếu như Thái Thiên Phượng là nữ người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang người mẫu thì Tangmo Nida gặt hái thành công trong ngành điện ảnh.

Chưa đầy 2 tuần trước khi bị giết hại, Thái Thiên Phượng vẫn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí thời thượng L'Officiel Monaco. Cô mặc chiếc váy tông màu nude, khuôn mặt toát lên vẻ thanh cao, đầy quyến rũ. Được biết, Thái Thiên Phượng là một người nổi tiếng trong giới người mẫu. Cô đã tạo được sức ảnh hưởng không chỉ ở Hong Kong mà còn trên toàn thế giới.

Thái Thiên Phượng thường xuyên xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris và từng lên nhiều tạp chí lớn như Elle, Vogue và Harper's Bazaar.

Chẳng ai ngờ rằng, Thái Thiên Phượng lại bị giết hại theo cách tàn nhẫn như vậy bởi gia đình chồng cũ, bao gồm cả bố chồng cũ và anh trai chồng cũ.

Hôm 26/2, cảnh sát tìm thấy vài bộ phận thi thể của nữ người mẫu. Cảnh sát cho biết họ đang buộc tội cha và anh trai của chồng cũ của Thái Thiên Phượng tội giết người, trong khi mẹ của anh ta phải đối mặt với tội danh làm trái quy trình công lý. Ba nghi phạm, tuổi từ 31 đến 65, sẽ ra hầu tòa vào ngày 27/2.

Chồng cũ của Thái Thiên Phượng, Alex Kwong (28 tuổi) đã bị bắt vào chiều thứ 25/2 nhưng chưa bị buộc tội. “Các công cụ dùng để phân xác người được tìm thấy trong căn hộ, bao gồm máy xay thịt, cưa máy, áo mưa dài, găng tay và khẩu trang", cảnh sát Alan Chung cho biết hôm 25/2.

Dù đã tái hôn, nhưng Thái Thiên Phượng vẫn chu cấp kinh tế cho gia đình chồng cũ, trong khi Alex Kwong vẫn thất nghiệp. Nữ người mẫu còn thuê anh trai chồng cũ làm tài xế riêng cho mình. Cô mua hẳn một căn hộ trị giá hơn 200 tỷ đồng để gia đình chồng cũ sinh sống. Gần đây, do Thái Thiên Phượng muốn bán lại căn hộ này nên đôi bên đã nảy sinh mâu thuẫn.

Vụ án của nữ diễn viên phim Chiếc lá cuốn bay Tangmo Nida dù không man rợ nhưng lại chứa nhiều uẩn khúc mà đến nay, dù vụ án đã khép lại, người ta vẫn phải đặt nghi vấn.

Tangmo Nida trở nên nổi tiếng hơn cả sau khi đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim Chiếc lá cuốn bay. Trong đó Tangmo Nida (Tangmo Pattaratida) vào vai cô của Nira (Baifern) nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tuyến nhân vật đặc biệt, diễn xuất tự nhiên và vẻ đẹp hoàn mỹ.

Với những vai diễn khó quên trong các bộ phim như XYZ, Nuer Nai, Leh Runjuan, The Fallen Leaf, Bangkok Love Stories 2: Innocence và nhiều phim khác, Tangmo đã dần khẳng định được khả năng diễn xuất của mình và trở thành nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến.

Sự nghiệp ngày càng phát triển của Tangmo Nida trong phim ảnh khiến mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ thống trị ngành công nghiệp này. Cái chết đột ngột của cô để lại nhiều xót thương trong lòng khán giả.

Đêm 24/2/2022, Tangmo tham gia tiệc tùng với bạn bè trên du thuyền ở sông Chao Phraya. Rạng sáng hôm sau, truyền thông bất ngờ đưa tin nữ diễn viên bị rơi xuống sông và tử vong. Cảnh sát đã tìm kiếm liên tục trong 6 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của cô. Thi thể của Tangmo cuối cùng đã được tìm thấy vào đầu giờ chiều ngày 26/2.

Qua nhiều tháng điều tra, kết luận về cái chết của nữ diễn viên không làm hài lòng công chúng. 5 người bạn của Tangmo Nida - những người có mặt trên thuyền với cô trong chuyến đi chơi - bị cơ quan công tố kết tội như tội sơ suất làm chết người, gian dối trong quá trình lấy lời khai...

Được người mới yêu thương

Một điểm chung mà người hâm mộ dễ dàng nhận ra là cả Tangmo Nida và Thái Thiên Phượng đều được người yêu, chồng mới yêu thương, chiều chuộng.

Bird, bạn trai của nữ diễn viên xinh đẹp là một chủ cửa hàng online. Sau khi nữ diễn viên ra đi, Bird thường xuyên đăng ảnh tưởng nhớ bạn gái. Trên trang cá nhân của mình, anh có nhiều chia sẻ khiến khán giả cảm thấy đau lòng.

Khi tham gia một chương trình truyền hình, mẹ của Tangmo tiết lộ Bird đã liên hệ với mẹ bạn gái để hỏi xin lại chiếc gối ngủ, nệm, bức tranh, ván trượt, búp bê. Đây là những vật dụng kỷ niệm của cặp đôi ở thời điểm hẹn hò, mặn nồng bên nhau.

Mỗi ngày, Bird sẽ đăng một khoảnh khắc của Tangmo, bày tỏ sự nhớ thương và trân trọng nữ diễn viên. Có thể thấy, những hình ảnh mà ngôi sao Chiếc lá cuốn bay được bạn trai chia sẻ đều rất giản dị nhưng chứa đựng tình yêu, hạnh phúc.

Còn Thái Thiên Phượng, cô tái hôn với người chồng thứ hai là Chris - con trai nhà sáng lập chuỗi nhà hàng TamJai Yunnan Mixian, TAM CHUK-KWAN với 156 chi nhánh ở Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore.

Không ai rõ cô ly hôn với chồng cũ khi nào, nhưng nữ người mẫu được cho là đã kết hôn với người chồng hiện tại vào năm 2016.

Một bức ảnh xuất hiện trên mạng cho thấy hình ảnh chú rể cùng cô dâu là Thái Thiên Phượng chung ảnh với MC hôn lễ là nghệ sĩ Lâm Thịnh Bân.

Theo HK01, ngày 26/2, gia đình Chris lên tiếng sau khi người mẫu bị sát hại. Chris cho biết vợ là người tốt bụng, thường giúp đỡ người khác, luôn động viên, yêu thương anh. Chris nói: "Tôi hạnh phúc và cảm kích vì cô ấy xuất hiện trong đời mình. Cô ấy mang đến bốn em bé ngoan ngoãn. Tôi có phúc khi trở thành người thân của Abby".

Chris cho biết anh sẽ thay vợ chăm sóc hai con riêng của Thái Thiên Phượng và chồng cũ.

Nguồn: Tổng hợp