Những điểm bất thường vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng 9 chiếc đinh vào đầu qua lời kể của người đầu tiên báo công an

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành với 9 chiếc đinh trong sọ, ngày 21/1, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, làm nghề thợ mộc) về tội "giết người". Huyên là người nhiều lần hành hạ dã man, đóng 9 cây đinh vào đầu bé N.A.

Là người đã báo công an để điều tra về vụ việc cháu A bị găm 9 chiếc đinh vào đầu, Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (TP Hà Nội) kể lại quá trình phát hiện những bất thường trên cơ thể cháu Đỗ Ngọc A, bé gái bị 9 đinh găm vào đầu.

Người thân túc trực bên ngoài khoa cấp cứu nhi, BV Xanh Pôn nơi bé gái 3 tuổi đang nằm điều trị.

Ông Kiên cho biết, chiều 17/1, bé A (SN 2018) được mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, co giật, người tím ngắt. Chị L. (mẹ bé) nói với bác sĩ do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên chị đưa con gái đến viện.

"Khi bé A tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất, các y, bác sĩ đưa ngay cháu vào để cấp cứu. Quá trình cấp cứu, chúng tôi đã đặt ống thở, sau đó cho thuốc điều chỉnh tim mạch đồng thời theo dõi sức khoẻ cháu A. xem có ổn định không.

Khi chụp X quang, các y bác sĩ thì phát hiện trên đầu cháu A. có những phản quang. Tuy nhiên, bệnh viện không có máy 3D nên chúng tôi không thể chẩn đoán được phản quang trong sọ não bé A. là gì", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết.

Theo lời ông Kiên, sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Thạch Thất, thấy sức khỏe cháu A. tương đối ổn định nên các bác sĩ đã làm thủ tục cho cháu lên tuyến trên Bệnh viện Xanh Pôn. Từ phim chụp phần đầu có những phản quang, bất thường, nên Bệnh viện Thạch Thất đã báo y, bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn để ý.

"Sau khi cháu A chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn thì y, bác sĩ tại đây báo lại là phát hiện trong sọ, tổ chức não cháu có 9 dị vật nghi là đinh sắt trong quá trình chụp chiếu 3D dựng hình.

Từ kết luận của đồng nghiệp ở Bệnh viện Xanh Pôn, cùng những nghi vấn ngay từ đầu khi bé A. nhập viện, tôi đã tìm lại lịch sử điều trị của bé A. và bất ngờ phát hiện bé liên tiếp gặp sự việc bất thường, từ ngộ độc thuốc trừ sâu, nuốt đinh vít, gãy tay...

Tôi đã báo sự việc cũng như những bất thường liên quan đến bé A. tới lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất. Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Thất phát hiện ra sự việc cháu bé bị găm đinh vào đầu", bác sỹ Kiên chia sẻ.

Hình ảnh bé A. và dị vật khi nằm điều trị tại BV Thạch Thất.

Từ trình báo của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, cơ quan Công an huyện cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giám 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; HKTT: Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi "giết người", theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng vào ngày 17/1, cháu A. đã từng không dưới 1 lần chịu cảnh bạo hành đến từ người tình của mẹ trong những ngày tháng sống chung. Lời khai của nghi phạm Huyên khá trùng khớp với thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất. Theo đó, lịch sử bệnh án của cháu A. khá nhiều.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, cháu A. từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu bởi gã nhân tình của mẹ mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ rồi pha với chai nước ngọt C2 để trong tủ lạnh rồi cho cháu A. uống. Cháu A. được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Một tháng sau đó vào khoảng tháng 11/2021 bé lại nhập viện ở Thạch Thất vì có dị vật đường tiêu hóa. Trước khi nhập viện lần này khoảng 5 ngày, bệnh nhi đau tai và được gia đình mua thuốc cho uống. Hai ngày sau, bé xuất hiện tình trạng nôn, ngày 3 lần.

Phòng trọ nơi bé A. nhiều lần bị bạo hành.

Lần nhập viện này trùng khớp với lời khai của Huyên, theo đó tại phòng trọ, bức xúc việc cháu A. thường xuyên xem điện thoại nên Huyên dùng tay bóp từ phía sau gáy cháu và ép cháu nuốt 2 đinh ốc vít vào miệng. Sự việc sau đó được mẹ cháu A. phát hiện và đưa cháu đến BV Thạch Thất để lấy dị vật.

Thời điểm cháu được đưa đến BV, một chiếc đinh ốc vít còn mắc ở cổ, 2 cái ở hậu môn. Nhưng phẫn nộ hơn là người mẹ đã giấu không cho gia đình biết.

Trước khi vào viện 30 phút, bé nôn thêm một lần và bắt đầu lơ mơ, được mẹ đưa vào viện cấp cứu thì đã hôn mê, co giật. Quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần.

Và đỉnh điểm là ngày 17/01/2022 vừa qua, H. đã hành hạ cháu A. một cách tàn nhẫn bằng việc đóng 9 chiếc đinh vào đầu cháu mặc cho cháu gào khóc đầy đau đớn.

Khi chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị, bé A. được chụp phim X-quang và phát hiện có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim.

https://afamily.vn/nhung-diem-bat-thuong-vu-be-gai-3-tuoi-bi-nguoi-tinh-cua-me-dong-9-chiec-dinh-vao-dau-qua-loi-ke-cua-nguoi-dau-tien-bao-cong-an-20220121170248741.chn