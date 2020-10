Những dấu hiệu sớm của viêm phổi ở trẻ

Theo các bác sĩ Khoa Hô hấp, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hầu hết nguyên nhân gây viêm phổi là do vi sinh vật. Ngoài ra, còn có các nguyên nhân không do nhiễm trùng như: hít phải thức ăn, dịch dạ dày, đuối nước, dị vật, chất hóa học, quá mẫn thuốc hoặc do phóng xạ…



Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng bên trong phổi, xuất hiện khi vi khuẩn hay virus mắc kẹt trong cơ quan này, chúng sinh sôi nảy nở và tạo ra những ổ nhiễm trùng. Virus chiếm 70% các trường hợp gây viêm phổi.

Các loại virus thường hay gặp là virus hợp bào đường hô hấp (RSV), virus cúm, adeno virus, cytomegalo virus… Hai loại vi khuẩn thường gặp là phế cầu (streptococus pneumonia) và hemophilus influenza. Một số vi khuẩn khác có thể gây bệnh nữa là tụ cầu, liên cầu, E.coli, klebsiella pneumonia, mycoplasma…

Biểu hiện toàn thân sớm của trẻ mắc viêm phổi là sốt, có thể sốt nhẹ hoặc hạ nhiệt độ (ở trẻ sơ sinh, đẻ non), mệt mỏi, quấy khóc, bỏ bú, ăn kém.

Các dấu hiệu của đường hô hấp như:

- Ho khan hoặc ho có đờm.

- Ngạt mũi hoặc chảy nước mũi.

- Thở rít.

- Đau ngực trong lúc ho hoặc giữa các cơn ho (ở trẻ lớn đã nhận biết được).

- Nhịp thở nhanh (trên 60 lần/phút ở trẻ dưới 2 tháng, trên 50 lần/phút ở trẻ 2 - 12 tháng và trên 40 lần ở trẻ 1 - 5 tuổi).

- Thở gắng sức: cánh mũi phập phồng, thở rên, co kéo cơ liên sườn (vị trí phần mềm giữa các xương sườn lõm vào khi trẻ hít vào), co rút hõm ức, rút lõm lồng ngực.

Biểu hiện ở các cơ quan khác có thể gặp:

- Trẻ có rối loạn tiêu hóa như: nôn trớ, ỉa lỏng, trướng bụng.

- Trẻ kích thích, quấy khóc hoặc li bì.

- Nếu trẻ nặng có thể tím tái, vật vã hoặc li bì.

Nếu trẻ có vài triệu chứng trên thì có thể trẻ đã mắc viêm phổi. Các bố mẹ cần nhận biết sớm để đem trẻ đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị sớm.