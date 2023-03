Những dấu ấn khó quên trong đêm tiệc tân niên "My Job, My Future, My House" của Shynh Group

Với chiến lược phát triển bền vững, từ khi thành lập đến nay, Shynh Group - Tập đoàn thẩm mỹ - mỹ phẩm chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Thương hiệu dần khẳng định giá trị doanh nghiệp tại thị trường trong nước và tầm nhìn vươn ra quốc tế.

Chủ tịch Tập đoàn Shynh Group Lê Thị Xuân cùng đội ngũ chuyên gia trong đêm tiệc "My Job, My Future, My House"

Tập đoàn Shynh Group luôn nâng cao chất lượng, phát triển tài năng, phát triển sản phẩm vì khách hàng. Đặc biệt, thương hiệu hiện đang tiên phong đầu tư hàng loạt công nghệ, máy móc thẩm mỹ hiện đại bậc nhất đầu ngành và hệ thống quy trình gia tăng trải nghiệm chất lượng dịch vụ bền vững. Các mục tiêu này đã được lồng ghép thực hiện đồng bộ trong suốt 9 năm qua, tạo nên vị thế vững chắc của Shynh Group trên thị trường chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Châu Á.

Mới đây, tập đoàn Shynh Group tổ chức đêm tiệc "My Job, My Future, My House" diễn ra vào ngày 15/3/2023 với sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân sự. Đêm tiệc khép lại với những con số ấn tượng, thể hiện quá trình kinh doanh và sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn trong suốt 1 thập kỷ qua.

Hơn 500 nhân sự tỏa sáng như những ngôi sao trong đêm tiệc

Sau 1 thập kỷ hình thành và phát triển, tập đoàn Shynh Group đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách như dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế,... Đến nay, Shynh Group vẫn không ngừng phát triển và thu hút hơn 500 nhân sự cống hiến cho công ty.

Để đạt được thành tựu đó, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh doanh, ban lãnh đạo tập trung chú trọng đến việc xây dựng văn hoá nhằm tạo sự gắn kết, gia tăng năng lực nội tại. Bắt đầu từ những điều cơ bản như chế độ lương - thưởng cho đến những chính sách phúc lợi chỉ có ở Shynh Group: chế độ nhà ở cho nhân viên, chế độ cơm trưa,... Đây cũng là nguồn sức mạnh quý báu để trở thành tập đoàn hàng đầu về thị trường thẩm mỹ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại Châu Á.

Mrs. Loan Huỳnh - Director Sales, Marketing - R&D Shynh Group cũng đã chia sẻ "Nhân sự chính là tài sản quan trọng nhất" của đêm tiệc.

2 tỷ tiền trao thưởng và vinh danh nhân viên

Để có sự phát triển bền vững, Tập đoàn Shynh Group luôn chú trọng con người chú trọng con người và đào tạo đội ngũ. Do đó, đêm tiệc "My Job, My Future, My House" năm 2023 đã được Shynh Group chi 2 tỷ để trao thưởng, vinh danh những cá nhân và tập thể có những cống hiến xuất sắc cho Tập đoàn.

Tập đoàn Shynh Group vinh danh những tập thể và cá nhân xuất sắc trong năm vừa qua

Mrs. Loan Huỳnh - Director Sales, Marketing, R&D Shynh Group đạt thành tích Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng của Shynh Group

Đúc kết 8 giá trị cốt lõi tạo nên sự bứt phá của Tập đoàn

Tại Shynh Group, 9 năm vừa qua cũng là giai đoạn phát triển vượt bậc của Tập đoàn. Để tạo nên sự bứt phá, trong đêm tiệc "My Job, My Future, My House", chủ tịch Lê Thị Xuân đã chia sẻ, truyền cảm hứng cho toàn thể 500 nhân sự với 8 giá trị cốt lõi: Mạnh mẽ - Trách nhiệm - Cân bằng - Xin lỗi - Biết ơn - Thay đổi - Niềm tin - Hạnh phúc.

Phát biểu tại đêm tiệc "My Job, My Future, My House", Chủ tịch Tập đoàn Shynh Group Lê Thị Xuân đã dành lời cảm ơn chân thành đến toàn thể đội ngũ CBNV tập đoàn về một năm tràn đầy nhiệt huyết & năng lượng cùng nhau vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Tập đoàn Shynh Group Lê Thị Xuân phát biểu trong đêm tiệc "My Job, My Future, My House"

"Sức mạnh của một nhà lãnh đạo không đến từ sức mạnh của chính họ, mà từ khả năng tạo sức mạnh cho những người xung quanh họ. Lê Thị Xuân xin cảm ơn cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Shynh Group trong suốt 9 năm qua. Cảm ơn các bạn đã gắn bó và là mảnh ghép không thể thiếu của Shynh Group. Cảm ơn các bạn vì sự chăm chỉ, cống hiến & sáng tạo trong công việc. Cảm ơn các bạn vì sự chuyên nghiệp, tận tâm và chăm sóc tốt đối với khách hàng. Tôi xin biết ơn các bạn vì tất cả". - Chủ tịch Tập đoàn Shynh Group Lê Thị Xuân chia sẻ.

7 giờ cháy hết mình với những tiết mục hấp dẫn

Xuyên suốt chương trình "My Job, My Future, My House" với 7 giờ diễn ra, tất cả các thành viên đã cùng nhau cháy hết mình, cùng nhau tạo nên những niềm vui cho nhau. Hi vọng rằng 2023 tất cả sẽ cùng nhau cố gắng, đoàn kết để chinh phục những thách thức và cơ hội mới.

Tiết mục nhảy mở màn với hiệu ứng ánh sáng ấn tượng

Đêm tiệc tổ chức cuộc thi Miss Shynh Shine với tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu.

Tất cả các thành viên đã cùng nhau cháy hết mình trong 7 giờ liền

