Những "chiến binh máu lửa" hứa hẹn làm bùng nổ Miss Grand Vietnam 2022

Ngay sau khi phát động, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng fan sắc đẹp. Dù mới là mùa đầu tiên nhưng Miss Grand Vietnam có sự tham gia của hàng loạt gương mặt từng "khuấy đảo" mạng xã hội như Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương, Tuyết Như... Tất cả hứa hẹn sẽ làm nên một mùa thi "bùng nổ" và gay cấn.

Mai Ngô

Cô nàng sinh năm 1995 từng nổi đình đám qua những cuộc thi người mẫu như Vietnam's Next Top Model 2013, Asia's Next Top Model 2016, The Face Vietnam 2017...

Nhắc đến Mai Ngô, khán giả nhớ ngay tới một cô gái cá tính, không ngại va chạm, có những phát ngôn không kiêng nể và tạo "trend" như: "Thắng thì cũng thắng rồi, không phục thì thôi" hay "Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra"... Thậm chí, trong thời gian thi Asia's Next Top Model, Mai Ngô còn một mình "đấu" lại sự công kích của nhiều thí sinh khác trong nhà chung.

Về mảng beauty queen, Mai Ngô cũng từng hai lần tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Dù không lọt top cao nhưng sự xuất hiện của cô nàng luôn gây ấn tượng mạnh.

Với cá tính mạnh này, nhiều khán giả cho rằng cô nàng sẽ là một trong những "drama queen" gây chú ý nhất mùa thi Miss Grand Vietnam 2022.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Nữ người mẫu sinh năm 1994 cũng là một trong những thí sinh được đông đảo fan sắc đẹp ủng hộ tại Miss Grand Vietnam 2022. Cô từng lọt vào Top 15 Miss Universe Vietnam 2015, Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, sau đó hoạt động showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên, MC.

Người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng khả năng catwalk, trình diễn của Chế Nguyễn Quỳnh Châu bởi cô là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn runway. Người đẹp cũng từng làm MC song ngữ cho một số sự kiện nên tiếng Anh không phải là trở ngại của cô tại cuộc thi Hoa hậu.

Bên cạnh đó, với sự thăng hạng đáng kể về nhan sắc, hình thể so với những lần thi sắc đẹp trước, Chế Nguyễn Quỳnh Châu được cho là ứng cử viên "nặng ký" cho ngôi vị cao nhất Miss Grand Vietnam 2022.

Bùi Lý Thiên Hương

Cách đây vài tháng, người đẹp sinh năm 1996 vừa đạt thành tích Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Không lâu sau, cô lại "gây sốt" cộng đồng fan beauty queen khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2022. Nhiều người cho rằng, nhan sắc và phong cách hiện đại, nóng bỏng của Thiên Hương phù hợp với Miss Grand hơn, hy vọng cô sẽ tiến sâu tại cuộc thi này.

Thực tế, Bùi Lý Thiên Hương là gương mặt quen thuộc với các cuộc thi sắc đẹp từ trước. Cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam Toàn thế giới vào 2018. Những kinh nghiệm dày dặn đó cùng với sự ủng hộ của khán giả sẽ là lợi thế lớn của Thiên Hương tại Miss Grand Vietnam 2022.

Đặng Thị Mỹ Khôi

Trước khi Miss Grand Vietnam 2022 chính thức khởi động, Mỹ Khôi đã được dân mạng xem là một trong những "nữ hoàng thị phi" tại cuộc thi năm nay. Nguyên nhân xuất phát từ vụ tranh giày của thí sinh sinh năm 1997 với đàn chị Tường Linh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Drama lấy giày của bạn thi cùng đã khiến Mỹ Khôi nhận không ít chỉ trích ở thời điểm đó. Cô cũng chỉ dừng lại ở Top 44 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Vì vậy, lần trở lại ở Miss Grand Vietnam 2022 được xem là cơ hội "phục thù" của Mỹ Khôi. Đồng thời, fan sắc đẹp cũng rất tò mò liệu cô nàng có gây thêm drama chấn động nào nữa không.

"Ba lùi" Nguyên Thảo

Nguyên Thảo sinh năm 1994, là một diễn viên hài trẻ, từng xuất hiện trong nhiều dự án phim như: "Chị Mười Ba", "Dân chơi không sợ con rơi"... Cô nổi tiếng hơn và được nhiều người gọi với nickname "Ba Lùi" sau vai diễn trong web drama "Gia đình cục súc".

Khi Nguyên Thảo đăng ký thi Miss Grand Vietnam 2022, cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên ở cuộc thi nhan sắc được đánh giá là yếu tố tạo thú vị, hấp dẫn.

Hoàng Kim Chi

So với các thí sinh trên thì Hoàng Kim Chi là gương mặt "mới toanh" trong giới beauty queen. Tuy nhiên, cô nàng sinh năm 1997 lại là Tiktoker đình đám với hơn 2 triệu người theo dõi trên nền tảng này.

Trước đây chỉ làm kinh doanh và quay clip Tiktok nên cô nàng không có nhiều kinh nghiệm catwalk, trình diễn. Tuy nhiên, Kim Chi đã thể hiện sự quyết tâm của mình bằng cách đi học lớp catwalk, thường xuyên luyện tập để bước vào cuộc thi. Nhan sắc của Kim Chi cũng được đánh giá ngọt ngào, mặc dù còn gây một số tranh cãi vì sự khác biệt giữa video tự quay và bị người khác quay.

Dù là "lính mới", không nhiều drama như các thí sinh nổi tiếng trước đó nhưng độ thu hút truyền thông của Kim Chi cũng không lép vế. Fan sắc đẹp đang rất mong chờ sự thể hiện của cô ở cuộc thi này.



