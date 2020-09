Những chàng trai vàng chuyên “gánh hội cân team” của dòng phim tận thế

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal từng đốn tim khán giả với hàng loạt bộ phim có sức nặng như "Brokeback Mountain" (2005), "Zodiac" (2007), "Brothers" (2009), "Nightcrawler" (2014), "Southpaw" (2015), hay gần đây nhất là "Spider-Man: Far From Home" (2019). Nhưng với các fan cuồng nhiệt của dòng phim tận thế, có lẽ "Ngày kinh hoàng" (The Day After Tomorrow) của chàng 'tắc kè hoa' lịch lãm là đặc biệt hơn cả.

"The Day After Tomorrow" ra mắt năm 2004. Nhà nghiên cứu thời tiết Jack Hall phát hiện Trái đất có nguy cơ trở lại thời kỳ Băng Hà nhưng giới khoa học không tin, Phó tổng thống thì coi dự đoán này là một ý tưởng điên rồ vô căn cứ. Và rồi thảm họa thực sự ập đến. Jack Hall ở lại thủ đô xây dựng chiến lược đối phó cùng hội đồng khoa học và các quan chức cấp cao.

Trong khi đó, con trai của Jack là Sam (Jake Gyllenhaal thủ vai) cũng đang bị kẹt tại New York. Thành phố bị những con sóng lớn tràn vào, nhấn chìm và làm đông lạnh tất cả. Vận dụng kỹ năng sống và kiến thức được bố trang bị từ khi còn nhỏ, Sam trấn an mọi người và cùng những người còn sống sót cố thủ trong thư viện thành phố, đốt sách để sưởi ấm và chia nhau chút thức ăn ít ỏi để tồn tại. Dù chỉ là vai thứ chính như diễn xuất năm 24 tuổi của Jake Gyllenhaal cũng đủ sức chinh phục khán giả, đồng thời tạo tiền đề để ngôi sao sinh năm 1980 nhận về những vai diễn lớn hơn trong sự nghiệp.

John Cusack

John Cusack được xem là một trong những diễn viên nổi bật của Hollywood trong thập niên 80. Nhưng với khán giả Việt Nam, anh được nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn ông bố Jackson Curtis nỗ lực cứu gia đình thoát khỏi thảm họa diệt vong trong bộ phim "2012".

“2012” - tựa việt: “2012: Năm Đại Họa” - được xem là một trong những bộ phim đề tài tận thế nổi tiếng và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam cũng như khán giả Quốc tế nhất. Ý tưởng của phim dựa trên lời tiên đoán của nền văn minh Maya lâu đời về năm tuyệt diệt 2012. Khi đó sẽ có một cơn đại hồng thuỷ đưa thế giới đến ngày tận thế do biến đổi khí hậu liên tục khiến Trái Đất nóng lên.

Bộ phim kể về cuộc chạy trốn khỏi cơn đại họa mà thiên nhiên mang tới của gia đình Jackson, bố con tỷ phú người Nga Yuri Karpov, anh chàng bác sĩ Gordon Silberman... Xuyên suốt bộ phim là các thảm họa thiên nhiên dồn dập ập tới, đe dọa cuộc sống nhân loại.

Brad Pitt

Anh rất ít khi đóng phim tận thế, nhưng một khi đã góp mặt thì cũng "rất ư là ra gì và này nọ". Năm 2013, bộ phim "World War Z" (Thế Chiến Z) có sự góp mặt của Brad Pitt trong vai nam chính thực sự gây được tiếng vang lớn bởi thông điệp nhân văn và nội dung đột phá hơn hẳn những bộ phim khác cùng đề tài.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản cuối năm 2006 của nhà văn Max Brooks, "World War Z" lấy bối cảnh một đại dịch hoành hành khắp toàn cầu, biến con người trở thành zombie hung bạo, khát máu và gớm ghiếc. Brad Pitt thủ vai Gerry Lane, một cựu nhân viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Anh thực hiện nhiệm vụ đi khắp các quốc gia trên thế giới nhằm tìm ra liều thuốc hữu hiệu để ngăn chặn dịch bệnh đang có nguy cơ đe dọa đến sự diệt vong của toàn nhân loại này.

Gerard Butler

Gerard Butler cũng là một trong những nam diễn có bề dày thành tích "chạy trốn thảm họa" đáng nể của Hollywood.

Một trong những phim đề tài tận thế nổi bật nhất mà Butler từng tham gia có thể kể đến "Geostorm" của hãng phim Warner Bros. ra mắt năm 2017. "Geostorm" - tựa phát hành tại Việt Nam: "Siêu Bão Địa Cầu" lấy bối cảnh toàn cầu phải chịu đựng hàng loạt hiện tượng thời tiết khắc nghiệt dưới hậu quả của biến đổi khí hậu. Một nhóm nhà khoa học Quốc tế, đứng đầu là Jake Lawson do tài tử Gerard Butler thủ vai đã chế tạo được một hệ thống kiểm soát thời tiết gọi là The Dutch Boy. Thế nhưng dưới mưu đồ chính trị của nhiều thế lực, có kẻ đã vũ khí hóa The Dutch Boy và tạo ra một lỗi hệ thống chết người, nguy cơ dẫn đến "siêu bão địa cầu" - thảm kịch kinh khủng hơn bất cứ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt nào xảy ra trước đó. Jake Lawson cùng em trai mình Max lập tức vào cuộc, chạy đua với thời gian sửa chữa The Dutch Boy, đồng thời ngăn chặn âm mưu nguy hiểm đằng sau.

Sang đến năm 2020 này, ngôi sao hành động sinh năm 1969 tiếp tục sắm vai chính trong bộ phim mang tên "Greenland: Thảm họa thiên thạch". Đến từ nhà sản xuất của "John Wick" và "Nhà Trắng Thất Thủ" đình đám, phim lấy bối cảnh người dân toàn cầu đang háo hức đón chào sự kiện sao chổi Clarke đi qua Trái Đất. Nhưng sau cú va chạm bất ngờ, các mảnh vỡ của thiên thạch khổng lồ liên tiếp rơi xuống, phá hủy tất cả mọi thứ nơi nó đi qua. Và cũng từ đó, con người phải chạy đua với thời gian để thoát khỏi thảm họa diệt vong khủng khiếp này. John Garrity (Gerard Butler) vốn là một kỹ sư tài năng, nhận được tin tức về những hầm ngầm trú ẩn ở Greenland. Anh nhanh chóng tìm cách đưa vợ mình Allison (Morena Baccarin) cùng con trai Nathan đến miền đất hứa, hy vọng sống sót duy nhất của tất cả.

"Greenland: Thảm họa thiên thạch" - Tựa gốc Tiếng Anh: GREENLAND – Đến với khán giả Việt Nam với suất chiếu sớm đặc biệt nguyên ngày 10.09 và chính thức khởi chiếu từ 11.09.2020.

GREENLAND- Thảm họa thiên thạch.